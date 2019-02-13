С туманными перспективами: чего ждать от российских команд в еврокубках

«Зенит» предсказуемо открыл счет зимним поражениям в Европе

Питерский «Зенит» в Турции проиграл «Фенербахче», но еще может пройти дальше. «Краснодару» же достался главный монстр-2019 в европейском футболе. Популярный комментатор Виталий Ошовский в колонке, написанной для «Реального времени», не слишком оптимистично оценивает шансы российских команд на зимне-весенней стадии Лиги Европы.

В «Фенербахче» пошли по пути «Спартака»

«Важен ли для вас Кубок ФОНБЕТ?» — «Абсолютно не важен. Мы здесь, чтобы решать свои задачи», — заявил наставник «Ростова» Валерий Карпин накануне старта этого кубка. «Зенит» в нем тоже принимал участие, и целью команды Семака было максимально втянуться в игровой ритм. Но одно дело — играть с немотивированными клубами РПЛ, и совсем другое — при сошедших с ума турецких болельщиках. В первом тайме было, увы, очень хорошо видно: c невероятным движением игроков «Фенербахче» питерцы справляются с огромным трудом. Почти все первые 45 минут мяч перемещался около штрафной «Зенита», что закончилось логичным голом Ислама Слимани. Да еще и, как назло, «Фенербахче» провел едва ли не лучший свой тайм в сезоне. Хотя с чего бы вдруг?

В этом сезоне «Фенербахче» вдруг решил перегнать «Спартак» по количеству захватывающих околофутбольных сюжетов. В начале сезона клуб тренировал Филипп Коку, но сразу трое его помощников… сливали все наработки соперникам. На занятиях же тренер вратарей и тренер по физподготовке так нагружали игроков перед матчами, что те еле передвигали ноги уже к 10-й минуте встречи. Все это делалось специально, дабы «слить» Коку и вернуть прежнего главного тренера «Фенербахче» Айкута Коджамана.

В этом сезоне «Фенербахче» вдруг решил перегнать «Спартак» по количеству захватывающих околофутбольных сюжетов. Фото facebook.com/Fenerbahce



И вот здесь начинаются параллели со «Спартаком». В «Фенере» в начале сезона образовалась группа футболистов, желавших поскорее распрощаться с Коку. В качестве «турецкого Глушакова» выступил голкипер Волкан Демирель, который со страдальческим лицом обвинял тренера в дилетантизме и издевательствах. Позднее выяснилось, что Демирель был в сговоре с тремя помощниками Коку и намеренно пропускал несложные мячи, дабы «Фенербахче» проигрывал.



В Питере у «Зенита» будут шансы

Но все равно «Фенербахче» превзошел «Спартак». Вместо Коку по ходу сезона пришел Эрвин Куман, но игрокам он не понравился сразу. Что решила банда во главе с Демирелем? Правильно — «слить» и этого коуча, благо это получилось сделать почти сразу. В связи со всей вскрывшейся информацией, по-настоящему удивительно, как «Фенер» вообще выбрался в плей-офф Лиги Европы. Если бы «Зенит» сыграл с турками в ноябре, шансы у «Фенербахче» были бы едва ли. Но в 2019 году в клуб вроде бы вернулся относительный порядок — в клуб пришел наладивший дисциплину Эрсун Янал.

— «Фенербахче» играл очень хорошо. Последние матчи они провели на хорошем уровне. В первой части сезона команда смотрелась менее убедительно, качество игры было хуже. Сейчас, после смены тренера, команда показывает хороший футбол, по настрою, движению все хорошо. Они не похожи на команду, которая была несколько месяцев назад, — признался на послематчевой пресс-конференции Сергей Семак.

В ответном матче у «Зенита» может получиться. Фото fc-zenit.ru

«Зенит» проиграл «Фенеру», но во втором тайме уже начал убеждать в своей потенциальной силе. Моментов у ворот турок не возникало, однако именно во второй 45-минутке к «Зениту» начал возвращаться тонус. Именно по этой причине, а также благодаря фактору своего поля, у «Зенита» в ответном матче может получиться.



«Краснодару» повезло меньше всех

Если «Фенербахче» — однозначно самая скандальная команда евросезона, то в рядах соперника «Краснодара» воцарились спокойствие и гармония. Еще при Хайко Херрлихе леверкузенский «Байер» начал выбираться из жуткого кризиса, в который команда угодила в начале сезона. Уверенная победа над «Гертой» в конце декабря ничего неожиданного не предвещала, как вдруг руководство «Байера» во главе с легендарным Руди Феллером взяло и отправило Херрлиха в отставку. Продолжить подъем «Байера» предстояло Петеру Бошу — тому самому, что в прошлом сезоне отправил дортмундскую «Боруссию» в середину таблицы. Однако уже сейчас понятно: из того конфуза Бош сделал первоклассные выводы.

Именно при Боше «Байер» наконец-то обыграл «Баварию», причем сделал это качественно и уверенно. По сравнению с его «Боруссией», «Байер» имени Боша допускает заметно меньше разбалансированности, при этом, что самое главное, леверкузенцы не потеряли лица в атаке. Как итог — за 2019 год при Боше «Байер» обыграл «Баварию», разгромил «Вольфсбург» и просто уничтожил в последнем туре «Майнц». За эти три игры «аспириновые» нанесли 55 ударов по воротам — показатель уровня великой «Баварии»-2013.





За 2019 год «Байер» обыграл «Баварию», разгромил «Вольфсбург» и просто уничтожил в последнем туре «Майнц». Фото facebook.com/bayer04



Как и «Зениту», «Краснодару» очень не повезло встретиться с соперником именно сейчас. Пройди встреча в октябре, когда «Байер» плелся на 14-м месте в Бундеслиге, «быки» считались бы фаворитами. Сейчас фаворит очевиден. И это — не «Краснодар».

«Три зайца» для Мурада Мусаева

Перед Мурадом Мусаевым и его командой сейчас сразу три цели. Сразу после «Байера» у «Краснодара» — ответная кубковая игра с «Ростовом» в гостях. А в чемпионате России команда всего на одно очко отстает от «Зенита». Известная поговорка гласит о двух зайцах, но здесь их и вовсе три. Однако некоторые футболисты «Краснодара» с приоритетами уже определились. «Пожалуй, главным турниром для нас является РПЛ. Все хотят в Лигу чемпионов. Если будем играть так же, как до перерыва, то у нас хорошие шансы на победу в чемпионате. Думаю, «Зенит» — главный соперник. Не считаю, что Питер плохо играет — у них все еще больше всех очков», — честно признался sport24 защитник «Краснодара» Йон Фьолусон.

Матча с «Байером» ждет весь город. Но завышать ожидания от выступления «Краснодара» в Лиге Европы не стоит. Трех зайцев команде Мусаева сейчас не поймать. А заяц №1 — это все же Российская премьер-лига.