Короли индивидуального госзаказа: какие ИП обеспечивают работу ГБУ «БДД» и детский отдых

Рейтинг индивидуальных предпринимателей Татарстана по сумме государственных заказов

Согласно данным аналитической службы «Реального времени», 10 крупнейших татарстанских подрядчиков по государственным контрактам, являющихся индивидуальными предпринимателями, в 2018 году получили 2,4 тысячи контрактов на общую сумму почти в полмиллиарда рублей. Каждый из них получил от 1 до 891 контракта, на общие суммы от 36 до 82 млн рублей. Большинство этих заказов связаны с одной крупнейшей сферой — как оказалось, ИП в рамках госконтрактов обеспечивают в основном питание в больницах и прочих учреждениях здравоохранения, при этом лишь четыре из 10 подрядчиков оказались в аналогичном рейтинге и год назад.

Компьютеры и медицина в соседних регионах — в лидерах

Крупнейшим поставщиком среди индивидуальных предпринимателей стал Тимур Зарипов, получивший 209 контрактов на общую сумму 81,5 млн рублей. Крупнейшим заказчиком Тимура Зарипова стало ГБУ «Безопасность дорожного движения», заключившее с предпринимателем три контракта на 5,4 млн рублей — 4 млн из этой суммы пришлось на заказ запчастей для систем фото-видеофиксации «Автоураган».

Самый большой заказ Зарипова, на сумму 5,3 млн рублей, был получен от второго по общему объему заказчика, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования». Заказ касается поставки компьютерной техники для муниципальных нужд и нужд бюджетных и автономных учреждений Татарстана. Третий по объему заказчик Тимура Зарипова — межрегиональный филиал ФКУ «Центр по обеспечению деятельности казначейства России» в Казани. У него — два заказа на общую сумму 5,03 млн рублей, крупнейший из них — на 4,14 млн (поставка системных блоков).

Крупнейшим заказчиком Тимура Зарипова стало ГБУ «Безопасность дорожного движения», заключившее с предпринимателем три контракта на 5,4 млн рублей — 4 млн из этой суммы пришлось на заказ запчастей для систем фото-видеофиксации «Автоураган». Фото arms-expo.ru



Сам Тимур Зарипов является директором и учредителем ООО «Рубиновый дом». Основной вид деятельности этой компании — оптовая торговля компьютерами. В 2018 году и сама эта компания получила 27 госконтрактов на 33,6 млн рублей. Крупнейшие из заказчиков «Рубинового дома» — УФНС России по Костромской области и АО «ГосНИИ «Кристалл», связаны эти контракты с поставкой оборудования и рабочих станций.



Вторым по общей сумме госзаказов поставщиком-индивидуальным предпринимателем стал Сергей Кантарьянц. Всего у него — 21 заказ на 80,5 млн рублей. Самый крупный из них, от Кировской клинической больницы №7, на поставку комплектов суточного мониторирования гликемии с системой непрерывного введения инсулина (его сумма — 12,3 млн рублей). Второй по величине контракт — у Первой клинической больницы Минздрава Удмуртии — на 8,3 млн рублей, на эндопротезы коленного сустава. Третий по величине заказ — от Республиканской клинической больницы, уже из Татарстана, на 6,2 млн рублей. Заказ связан с расходными материалами для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Сам Сергей Кантарьянц является бывшим совладельцем СНТ «Тангачи» и ООО «Слобода».

Работать на еду: пять предпринимателей, поставляющих продукты

Самая крупная сфера, в которой заняты поставщики-индивидуальные предприниматели — это питание. Сразу половина от всех крупнейших подрядчиков заняты именно в этом сегменте. В частности, третье по сумме заказов место занимает Адель Айзатуллин. Всего в 2018 году он заключил 282 контракта на общую сумму в 52,5 млн рублей. Самый крупный покупатель индивидуального предпринимателя — татарстанское ГБУ РЦ «Лето», которое занимается организацией отдыха детей в лагерях, оно заключило с Айзатуллиным девять контрактов на общую сумму 6,1 млн рублей. Крупнейшими из них стали заказы на поставку мяса кур и сока. Второе место — у хозяйственного управления при Кабмине Татарстана, с ним заключено 13 контрактов на 5,6 млн рублей — крупнейшие связаны с поставкой субпродуктов и рыбы. Наконец, третье место в списке заказчиков Аделя Айзатуллина — у ГАУЗ «МКДЦ» с семью заказами на 2,9 млн рублей. Заказы также связаны с продуктами питания. Предприниматель также является директором и учредителем казанского ООО «Эко-Овощи», так что работа в сфере питания для него — постоянный вид деятельности.

Татарстанское ГБУ РЦ «Лето», которое занимается организацией отдыха детей в лагерях, заключило с Айзатуллиным девять контрактов на общую сумму 6,1 млн рублей. Фото Олега Тихонова

Четвертое место среди ИП по объему полученных госзаказов оказалось у Инны Ахмадеевой из Набережных Челнов. Ей досталось пять заказов на 43,5 млн рублей (примерно столько же, сколько и в прошлом году). Три из них от челнинской городской больницы №5, по одному — от Республиканской психиатрической больницы имени Бехтерева и центра социальной адаптации «Перекресток» в Набережных Челнах. Все заказы, полученные Ахмадеевой, связаны с предоставлением питания. Предпринимательница, кроме того, является гендиректором и совладельцем в ООО «Контсервис», а также директором в ООО «Омус».

На восьмом месте в общем списке подрядчиков оказался индивидуальный предприниматель Ринат Давлетшин, получивший очень много заказов — 789 на общую сумму 37,1 млн рублей. Основная масса заказов — 32, на сумму 1,97 млн рублей — была получена от Республиканского противотуберкулезного диспансера. Еще пять контрактов на 1,77 млн были получены от Казанской психиатрической больницы, а один заказ на 1,2 млн рублей — от Казанского зооботсада — на поставку овощей и фруктов для животных. В остальных контрактах Давлетшин также в основном занимался поставкой продуктов питания, но для учреждений здравоохранения: фруктов, макаронных изделий и тому подобного.

Еще один поставщик питания, Рашит Файзуллин, расположился на девятом месте. Он в 2018 году получил 223 контракта на общую сумму 36,5 млн рублей. Главными заказчиками Файзуллина стали Елабужский психоневрологический интернат (четыре заказа на 3,1 млн рублей), Госпиталь для ветеранов войн в Набережных Челнах (шесть заказов на 2,6 млн рублей) и Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер (пять заказов на 1,76 млн рублей). Все крупнейшие заказы — такие, например, как заказ Елабужского психоневрологического интерната на 1,92 млн рублей — связаны с поставкой говядины.

Замыкает десятку также поставщик продуктов питания, при этом крупнейший по числу заказов. Это Василий Вакаров, получивший 891 заказ на 35,8 млн рублей. Отметим, что в прошлом году у Вакарова было вообще почти 1 900 заказов, на общую сумму 45 млн рублей. Крупнейшими его заказчиками в 2018 году стали детский сад №11 из Менделеевского района с четырьмя заказами на 2,4 млн рублей, Камско-Полянский психоневрологический интернат с 11 заказами на 1,75 млн рублей, а также детский сад №7 из Менделеевского района с четырьмя заказами на 1,3 млн рублей. Основная масса заказов связана с поставкой овощей, фруктов и прочих продуктов питания. Помимо деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, Вакаров также является владельцем и директором в ООО «Нива», расположенном в поселке Сидоровка Набережных Челнов.

Марсель Нигметзянов заключил контракт на 42,1 млн рублей с ГБУ «Безопасность дорожного движения» на техническое обеспечение мероприятий по пропаганде и профилактике безопасности дорожного движения. Фото Максима Платонова

Забота о безопасности дорог и о детях

Оставшиеся три компании, занявшие места с пятого по седьмое, работают в других сферах. Замыкает пятерку крупнейших подрядчиков-индивидуальных предпринимателей, например, Марсель Нигметзянов с двумя заказами на 42,5 млн рублей (в прошлом году заказ был один, на 34 млн). Оба заказа были получены от ГБУ «Безопасность дорожного движения», основная часть этих денег была заключена в контракте на 42,1 млн рублей на техническое обеспечение мероприятий по пропаганде и профилактике безопасности дорожного движения. Марсель Нигметзянов также является директором ООО «Казань-Телематика», ранее был директором ООО «Инвестпроектгрупп» и «Дорремстрой», а также совладельцем ООО «ЖК Горкинский лес». Кроме того, Нигметзянов является президентом общественной организации «Молодежь за безопасность 16 Рус». Отметим, что «Казань-Телематика», зарегистрированная неподалеку от республиканского ГИБДД на Оренбургском тракте, в 2018 году также получила заказ от ГБУ «Безопасность дорожного движения» — на 187 млн рублей на устройство сети автоматических пунктов весового и габаритного контроля.

Шестое место занял Михаил Гойхман. Он получил за 2018 год 10 государственных контрактов на общую сумму в 38,4 млн рублей. Больше всего — шесть контрактов на 22,5 млн рублей — было получено от МБУ «Городской центр «Ял» с заказами на организацию отдыха творчески одаренных или социально активных детей в загородных лагерях. Еще 14 млн рублей получено от ГБУ РЦ «Лето» в трех заказах на приобретение путевок в лагеря, а 1,6 млн — в рамках единственного заказа Министерства образования и науки РТ на организацию и проведение лагеря «Спектр». Сам Гойхман также является совладельцем в ООО «Такпо», директором и совладельцем в ООО «Строим будущее». В прошлом году у Гойхмана было 10 контрактов на 40 млн рублей, а в компании «Такпо» он является учредителем вместе с Михаилом Скоблионком. Напомним, именно в офисе «Такпо» на Скоблионка в октябре 2018 года было совершено покушение.

Седьмое место оказалось у Юрия Васильева — благодаря единственному контракту на 38 млн рублей на выполнение работ по текущему ремонту детского сада №77 «Теремок» в Набережных Челнах. Юрий Васильев является также учредителем в ООО «СКД-Партнерстрой», «Спецпокрытие плюс», «Спецпокрытие» и «Спецпокрытие-НЧ».

№ ФИО Общая сумма контрактов Количество контрактов 1 Зарипов Тимур Рафгатович 81.471.298 209 2 Кантарьянц Сергей Ашотович 80.498.461 21 3 Айзатуллин Адель Айратович 52.478.775 282 4 Ахмадеева Инна Евгеньевна 43.519.935 5 5 Нигметзянов Марсель Ильшатович 42.502.335 2 6 Гойхман Михаил Юрьевич 38.389.293 10 7 Васильев Юрий Анатольевич 38.046.349 1 8 Давлетшин Ринат Фасихович 37.093.618 789 9 Файзуллин Рашит Гаптелбарович 36.536.966 223 10 Вакаров Василий Иванович 35.766.803 891 Всего 486.303.833 2.433