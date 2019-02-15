«Вредное жирное золото»: европейские импортеры пальмового масла отправляют его в Россию

Импорт пальмового масла в РФ из-за запретов ЕС и низких мировых цен вырос на 19 процентов, несмотря на критичное отношение к нему со стороны ВОЗ и Минсельхоза РФ

Импорт пальмового масла в Россию вырос в прошлом году на 19%. И это несмотря на резкую политику властей РФ, готовых в скором времени запретить его использование в пищевой промышленности (от кондитерских изделий до сливочного масла), предъявляя с 2018 года все более жесткие требования к упаковке и мерчандайзингу. В начале 2019 году удар по пальмовому маслу нанес ВОЗ, сравнивший его производителей с алкогольным и табачным лобби и заявивший о росте смертности от сердечных болезней из-за увеличения потребления этого продукта. В Европе масло с прошлого года начали «банить», и в результате европейские импортеры «пальмы» перебросили запрещенный отныне для них товар на российские склады. Производители же в нашей стране вряд ли добровольно откажутся от его использования, прежде всего в кондитерской промышленности, так как оно почти на треть снижает себестоимость.

Импорт пальмового масла в Россию вырос почти на 19 процентов

После того как в конце января Росстат опубликовал данные о том, что в ноябре 2018 года Россия существенно увеличила импорт пальмового масла и его фракций — рост по отношению к ноябрю 2017 года составил 84,5% — ряд СМИ забили тревогу. Но за 11 месяцев прошлого года объем импорта в страну изменился «лишь» на 24,1% по сравнению с тем же периодом 2017 года, составив 946 тыс. тонн. А по данным аналитической службы «Реального времени», объем импорта пальмового масла за весь 2018 год перевалил за 1 млн тонн.

Эти данные 6 февраля 2019 года подтвердила Федеральная таможенная служба (ФТС), представившая выборку по импорту важнейших товаров за январь — декабрь 2018 года: за год в Россию было поставлено 1 059,7 тыс. тонн «пальмы» на сумму $748,4 млн. По объему ввезенного товара пальмовое масло занимает 16-е место, уступая среди продовольственных товаров только яблокам (1,1 млн тонн), бананам (1,5 млн тонн), цитрусовым (1,6 млн тонн) и соевым бобам (2,2 млн тонн). Таким образом, в 2018 году импорт пальмового масла действительно существенно вырос, но не «почти в два раза», а на 18,8%. При этом с 2015 года он рос примерно на 6-7% в год.

Основные страны-экспортеры пальмового масла в РФ в 2018 г.

Страна Стоимость, $ Вес, кг ИНДОНЕЗИЯ 601.287.747,5 891.644.264,6 МАЛАЙЗИЯ 67.289.042,7 86.738.477,1 НИДЕРЛАНДЫ 42.923.791,0 48.479.308,0 ШВЕЦИЯ 14.720.877,7 9.774.370,0 ГЕРМАНИЯ 11.552.395,1 15.324.772,8 ИТАЛИЯ 7.345.238,1 4.474.155,6 УКРАИНА 1.295.399,8 1.518.003,5 БЕЛЬГИЯ 781.994,6 534.290,0 ШВЕЙЦАРИЯ 768.673,9 958.420,0 СИНГАПУР 349.469,3 221.145,0 АВСТРИЯ 42.996,5 33.840,0 ИНДИЯ 34.822,5 34.000,0 НИГЕРИЯ 8.890,9 3.557,6 ФРАНЦИЯ 5.424,0 300,0 ТУРЦИЯ 4.140,0 2.162,2 ЯПОНИЯ 1.734,7 2.560,0 БЕЛАРУСЬ 1.531,2 5.902,0 СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА 771,2 386,5 Итого 748.414.940,6 1.059.749.914,9

Минсельхоз готов запретить использование пальмового масла

Ощутимый рост произошел уже в первом полугодии 2018 года, когда было импортировано на 20% больше пальмового масла — 550 тыс. тонн (второе место по объему импорта). Эти данные тогда вызвали тревогу у властей: за несколько месяцев до их публикации Минсельхоз РФ предложил запретить использование растительных жиров при производстве всей молочной продукции, при этом один из самых используемых жиров в ее производстве — как раз пальмовое масло.

С середины 2018 года на молочных продуктах должна была появиться надпись, указывающая на наличие в их составе пальмового масла. Впрочем, требования часть производителей может обойти, так как упоминать именно о пальмовом масле дело добровольное. Согласно поправкам в технический регламент о безопасности молочной продукции производители обязаны указывать на упаковке лишь информацию о замене молочного жира на растительный.

С середины 2019 года, однако, требования ужесточатся: натуральные молочные продукты и продукты с использованием растительных жиров в магазине должны будут размещаться на разных полках.

ВОЗ сравнил производителей пальмового масла с алкогольным и табачным лобби

Часть экспертов полагает, что рост объема импорта пальмового масла вызван ограничением содержания в пищевых продуктах трансжиров — норма по рекомендации ВОЗ от 2018 года вступила в действие в январе 2019 года, в том числе на территории Евросоюза и США: трансжиры признаны вредными для здоровья, но ранее использовались в производстве сливочного масла, заметно удешевляя его для промышленной выпечки.

Пальмовое же масло дешевле молочного жира в три раза. По данным Масложирового союза РФ, 30% этого сырья в России используется в производстве мучных и сахаристых изделий, 15% пальмового масла идет на производство хлебобулочной продукции, только 13% — молокосодержащей продукции и 3% — потребительских маргаринов. Иными словами, с большей вероятностью потребитель купит кондитерское изделие, в производстве которого на каком-то этапе использовалось пальмовое масло, нежели само псевдосливочное масло, стоящее на 30—70% дешевле (по этому признаку покупатели, собственно, давно научились отличать оригинал от подделки).

Официально было сказано, что употребление в пищу пальмового масла ведет к ожирению и развитию хронических заболеваний в глобальном масштабе, а его производство наносит непоправимый ущерб природе. Фото African Hope (wikimedia.org)



Именно поэтому опубликованный в начале 2019 года доклад Всемирной организации здравоохранения стоит иметь в виду при покупках: впервые официально было сказано, что употребление в пищу пальмового масла ведет к ожирению и развитию хронических заболеваний в глобальном масштабе, а его производство наносит непоправимый ущерб природе. Саму индустрию по производству и продаже пальмового масла ВОЗ прямо сравнил с табачной и алкогольной продукцией (в том числе имея в виду попытки «пальмовых лоббистов» доказать безвредность продукта). Медики ВОЗ указывают на связь между увеличением потребления пальмового масла в 23 странах мира и повышением там уровня смертности от ишемической болезни сердца.

Четырехразовый же рост производства и потребления пальмового масла за 12 лет с 2003 года объясняется связью пальмовой индустрии с производителями готовой продукции и полуфабрикатов, лоббисты которых отстаивают указание в ингредиентах альтернативного названия «жиры растительного происхождения». Сейчас рынок пальмового масла оценивается в $60 млрд в год, 85% его приходится на две страны — Малайзию и Индонезию.

Как европейские импортеры «пальмы» перебросили запрещенный товар в Россию

Действительно, согласно развернутым данным ФТС, за 11 месяцев 2018 года Индонезия импортировала в Россию 791,7 тыс. тонн пальмового масла, Малайзия добавила в эту копилку еще 83,4 тыс. тонн. С учетом импортированного с января по ноябрь 2018 года масла в объеме 946 тыс. тонн, получается, что основная часть импорта — 92% — приходится именно на эти две страны. В гораздо меньших объемах это сырье поставляется из Нидерландов (43,4 тыс. тонн), Германии (11,5 тыс. тонн) и даже Украины (1,5 тыс. тонн).

Отметим, что если в Малайзии пальмовое масло одно из самых дешевых (0,003 доллара за кг) и, вероятно, может использоваться только для технических целей, то в Индонезии его стоимость в прошлом году составила 0,4 доллара за кг или 404,8 доллара за тонну. Добавим также, что европейские страны в таблице Федеральной таможенной службы представлены, вероятнее всего, как страны-реэкспортеры: фактически, например, в строке импорта «Нидерланды» сидит все то же пальмовое масло малайзийского происхождения, так как доставляется оно из Азии, в том числе в нидерландские порты, и, в частности, в Роттердам, распространяясь оттуда по всей Европе.

С учетом европейского запрета на использование пальмового масла при производстве продуктов питания (см. ниже) получается, что все поставляемое ранее в европейские страны «вредное сырье» в 2018 году в итоге оказалось на складах российских производителей.

Европейские страны приняли решении запретить использовать пальмовое масло для производства биотоплива. Фото mirsmazok.ru

Индонезия взвинтила пошлины на «пальмовое золото» в разы и наращивает его производство

Как раз в низкой себестоимости, как и в низких рыночных ценах на пальмовое масло, кроется объяснение того факта, что при росте импорта на 18,5% стоимость этого ввезенного в РФ сырья выросла лишь на 6,6% — до $748,4 млн. В 2017 году рост импорта в ценовом выражении составил 8,5% (до $702 млн), в 2016-м — всего 0,8% (до $647 млн). Очевидно, это лишний раз подтолкнет производителей к использованию недорогого сырья.

Причины высокой себестоимости пальмового масла в Индонезии относительно Малайзии в том, что власти Джакарты еще в 2017 году, пользуясь ростом цен на пальмовое масло в мире на 25% (это сырье в 2016 году показало на мировых биржах лучшую динамику, чем ходовые товары, в т. ч. золото и серебро), в шесть раз повысили пошлины, которые местные производители должны уплачивать при продаже пальмового масла за рубеж: с 3 до 18 долларов за тонну. А пошлины на необработанное пальмоядровое масло были увеличены в 21 раз — с 1 до 21 доллара. Малайзия тогда подняла пошлины лишь на 0,5%. Одновременно Индонезия приняла решение увеличить производство пальмового масла до 40 млн тонн к 2020 году.

Почему цены на пальмовое масло в 2018 году начали падать

Однако рынок в 2018 году резко изменился. Уже в начале года котировки пальмового масла упали на 1,5%, до $636,82 за тонну. Аналитики тогда отмечали, что давление на цены оказали планы Европарламента по снижению импорта продукта в Евросоюз с целью предотвращения вырубки тропических лесов.

В итоге в том же январе 2018-го европейские страны приняли решении запретить использовать пальмовое масло для производства биотоплива, а уже в марте 2018 года в Евросоюзе вступили в силу требования к качеству пищевой продукции, которые запрещают использовать вредоносные растительные масла. К их числу отнесли и пальмовое.

Впрочем, в действительности влияние на снижение цен оказал скорее рост производства пальмового масла до рекордного уровня в Индонезии и Малайзии: к концу 2018 года ожидалось, что в Индонезии произведут 37,8 млн тонн масла, в Малайзии — 20,5 млн тонн. В результате цены могли упасть на 7%.

В марте 2018 года в Евросоюзе вступили в силу требования к качеству пищевой продукции, которые запрещают использовать вредоносные растительные масла. К их числу отнесли и пальмовое. Фото yaplakal.com

… достигнув 12-летнего минимума, после чего вновь начали расти

Оказалось, однако, что Индонезия перевыполнила свой план, произведя 43 млн тонн. Соответственно вырос и экспорт на 8%, до 34,7 млн тонн, в 2019 году экспорт этого сырья планируют увеличить еще на 4-5%. Что показательно, экспорт как раз в Евросоюз снизился на 5% — что индонезийские производители возместили ростом экспорта в Китай на 18%: да и само снижение экспорта в Евросюз формально может ничего не значить: как мы уже отмечали, через голландские порты оно направится в Россию уже как голландское пальмовое масло.

В то же время, из-за падения цен на пальмовое масло в стоимостном выражении объем экспорта индонезийского пальмового масла упал с 22,97 млрд долларов до 20,5 млрд. Цены на растительные масла в 2018 году достигли 12-летнего минимума именно из-за обильных запасов пальмового масла. Индекс цен на растительные масла был ниже данных 2017 года на 15%. Впрочем, в конце 2018 года цены вновь начали расти под влиянием как растущего внутреннего спроса в основных странах-производителях (в той же Индонезии), так и увеличения спроса на мировых рынках. В 2019 году этот рост цен продолжился, хотя пока он не отыграл всех потерь прошлого года — см. таблицу фьючерсов на пальмовое масло, согласно которой одна тонна сырья сегодня стоит $560,8.

Регионы-заказчики пальмового масла, объем импорта, кг

Регион 2018 2017 2016 2015 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 570.283.550,0 510.777.400,0 530.104.925,0 572.798.032,0 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 159.803.733,0 101.896.614,0 64.775.900,0 67.802.190,0 ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 96.091.087,0 80.419.829,0 100.970.665,0 66.452.596,0 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 68.712.525,0 57.499.016,0 46.216.525,0 49.954.361,0 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 56.677.518,0 50.487.507,0 65.893.831,0 61.432.811,1 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 45.221.500,5 36.726.074,4 37.831.662,4 33.387.996,5 БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 20.272.321,0 13.017.614,0 14.850.913,0 5.297.326,0 МОСКВА 20.266.859,7 22.026.178,0 14.979.991,0 14.164.619,8 ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 7.540.344,0 4.378.234,0 54.750,0 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 6.650.563,7 63.310,0 281.280,0 4.511.534,0 ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 4.250.150,0 3.731.580,0 3.724.370,0 3.743.380,0 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 1.311.000,0 540.000,0 40.000,0 РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 664.420,0 662.780,0 641.220,0 112.000,0 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 523.310,0 4.067.050,0 3.107.500,0 7.109.400,0 РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 515.200,0 196.240,0 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 396.000,0 108.557,6 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 277.040,0 315.660,0 315.880,0 469.960,0 ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 132.180,0 22.420,0 264.020,0 110.640,0 РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) 81.000,0 474.550,0 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 70.560,0 КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 4.800,0 5.350,0 САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 2.560,0 2.736,0 1.881,0 СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 902,0 735,0 ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 491,0 334,6 250,4 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 300,0 21.000,0 2.160,0 4.300,0 БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 3.729.880,0 726.200,0 720.000,0 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 53.280,0 НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 139.050,0 79.000,0 ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 528.000,0 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 412.035,0 194.460,0 191.250,0 Итого 1.059.749.914,9 891.636.134,6 885.117.433,8 888.869.226,4

Производители Татарстана пальмовое масло закупили впервые за 3 года

Разумеется, наибольший объем пальмового масла в РФ поступает в регионы с развитой сельскохозяйственной и пищевой индустрией: половина импорта идет в Краснодарский край (570 тыс. тонн), 159,8 тыс. тонн за 2018 года было закуплено саратовскими производителями, 96,1 тыс. — тульскими. Из регионов ПФО пальмовое масло закупают лишь Самарская область (277 тыс. тонн) и, что интересно, Татарстан. При этом производители РТ закупили пальмовое масло впервые с 2015 года (тогда в регион поставили 474,5 тонны), правда, цифра в прошлом году оказалась небольшой: поставлена была всего 81 тонна пальмового масла стоимостью $84,4 тыс.

В стоимостном выражении наибольшие объемы аналогично ушли Краснодарскому краю ($362,8 млн), Саратовской области ($121,1 млн) и Тульской области ($67,6 млн).

Регионы-заказчики пальмового масла, объем импорта, $

Регион 2018 2017 2016 2015 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 362.839.428,1 370.066.211,6 357.591.565,8 383.015.565,6 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 121.132.246,3 82.763.035,5 50.613.139,6 52.912.999,5 ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 67.635.064,5 63.197.990,5 71.621.661,4 45.685.868,9 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 52.638.865,0 49.160.344,1 38.656.728,0 38.387.549,5 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 45.281.351,1 44.344.316,5 53.038.537,8 48.915.782,0 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 35.079.818,5 33.621.587,3 33.078.944,9 32.691.438,3 МОСКВА 26.863.611,3 28.390.481,8 18.913.529,6 17.724.908,7 БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 15.082.701,3 10.427.023,2 11.516.943,0 3.900.707,4 ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 7.012.083,0 6.927.357,3 6.544.818,5 6.507.765,5 ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 5.685.181,8 3.359.439,9 55.959,4 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 5.146.892,6 54.443,6 207.477,4 3.923.486,2 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 1.272.681,7 477.437,3 30.813,4 РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 918.062,8 1.030.822,9 1.274.877,1 259.880,0 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 418.227,0 428.193,2 418.630,4 746.946,7 РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 405.440,0 163.182,6 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 356.574,8 103.654,9 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 348.538,5 3.349.480,8 2.415.760,3 5.834.907,5 ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 135.727,9 26.072,0 271.783,6 110.602,5 РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) 84.434,4 415.051,1 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 63.712,3 КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 5.712,0 6.125,8 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 5.424,0 31.601,1 5.364,9 9.973,4 САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 1.734,7 1.683,6 1.906,5 ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 1.255,0 704,0 674,2 СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 172,0 107,3 БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 3.322.699,7 530.300,5 476.709,8 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 76.873,2 НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 171.886,4 98.782,3 ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 458.705,5 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 403.936,5 153.750,1 169.413,4 Итого 748.414.940,6 702.116.638,5 647.115.052,8 641.865.211,5