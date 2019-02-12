Водяная баня: ватерполисты «Синтеза» и «Спартака» не закончили матч чемпионата из-за драки

Решение об исходе поединка примет спортивно-техническая комиссия Федерации водного поло России

Очередной поединок чемпионата России по водному поло между ватерполистами «Синтеза» и волгоградского «Спартака» был остановлен за 4 минуты до конца. Спортсмены устроили жесткую перепалку с рукоприкладством прямо в бассейне «Оргсинтез», после чего судьи отказались доигрывать матч. Решение об исходе встречи будет принято в ближайшую среду на заседании спортивно-технической комиссии Федерации водного поло России. Подробности — в материале «Реального времени».

Принципиальные соперники



Именно матчи между Казанью и Волгоградом в последнее десятилетие являются наиболее принципиальным противостоянием в российском водном поло. Даже при условии, что 10 лет назад в фаворитах российского водного поло ходил еще чеховский «Штурм», а в новейшее время лидером чемпионата снова стало московское «Динамо». Тот факт, что сейчас «Синтез» и «Спартак» оспаривали только возможность выхода на второе место в регулярном чемпионате, которое дает фактор преимущества своей площадки в полуфинале, куда еще необходимо выйти, не снижал градус накала.

К очной встрече из двух матчей «Спартак» подошел с 34 очками, опережая «Синтез» на 4 балла. По итогу стартовой игры, которая прошла 9 февраля, казанцы сократили это отставание на 2 очка. Матч получился сверхнапряженным, казанцы вели в концовке 8:7, гости получили возможность пробить ватерпольный пенальти, но не реализовали его. «Синтез» победил, но потерял главного тренера Александра Ерышова, который был дисквалифицирован до конца матча и не мог находиться на бортике во время второго поединка.

Напряженная борьба складывалась и на следующий день. На заключительный период казанцы вышли, уступая в один мяч — 6:7. После чего Волгоград забил два мяча, и оба взятия ворот вызывали активное несогласие у казанцев. Капитан «Синтеза» Артем Одинцов и игрок гостей Павел Халтурин о чем-то пообщались на повышенных тонах еще при счете 6:8, но такие моменты возникают довольно часто. После удаления казанца Алексея Бугайчука гости забили еще один гол. Бугайчук долго негодовал, возмущался и второй тренер «Синтеза» Роман Иванов. Но судьи Александр Ковязин из Дзержинска и москвич Сергей Наумов не стали менять своего решения.

Матчи между Казанью и Волгоградом в последнее десятилетие являются наиболее принципиальным противостоянием в российском водном поло. Фото spartak-volgograd.com

Игра потихоньку выходила из-под их контроля, и следующая затяжная атака казанцев проходила с жестким сопротивлением на протяжении всего владения мячом. Синтезовцы долго комбинировали, мяч побывал в руках Одинцова, Алексея Рыжова-Аленичева, Эмиля Зиннурова, был на доли секунды потерян, но возвращен хозяевам площадки тем же Одинцовым. Артем-то и оказался одним из участников драки.

Видео матча демонстрирует, что вначале Одинцова, игравшего на позиции «столба», притопили и, судя по движению руки, ударили локтем в голову. В ответ капитан казанцев с разворота «прислал» в челюсть Виталию Юрчику. Тут же на Одинцова налетел, точнее, наплыл игрок сборной Казахстана Михаил Рудай.

— Считаю, что драку спровоцировали волгоградцы, но еще хуже то, что запасные игроки команды гостей прыгнули в воду, когда драка уже заканчивалась, — заметил президент СК «Синтез» Ирек Зиннуров. — Среди них был и ватерполист, удаленный до конца игры. Все вместе они подплыли и начали колошматить наших игроков сзади. Не по-мужски это, мягко говоря.

Подмога с бортика

Драться в воде не очень удобно. Тем более что этим занимались не все, нашлись и те, кто бросился разнимать. В результате ватерполисты обеих команд образовали некий круг, такой же, какой бывает перед стартовым свистком, когда спортсмены совершают некие символические ритуалы. Казалось, инцидент исчерпан, и вот тут в воду бросились четыре запасных игрока Волгограда. Поскольку вся суматоха происходила около их бортика, то доплыть до места инцидента они успели секунды за две и начали наносить тычки-толчки в спины казанцев. Запасным «Синтеза» пришлось также прыгнуть в бассейн, и это решение, в общем-то, противоречило здравому смыслу, поскольку гораздо проще было пробежать по бортику бассейна и оказаться в гуще событий быстрее.

В итоге получилось, что запасные «Синтеза» подплывали к «полю брани» в момент, когда в центре импровизированного круга сцепились Василий Еськов и казанец Рыжов-Аленичев. В драке трудно определить правых и виноватых, но Еськов был одним из тех, кто спрыгнул в воду с бортика, наиболее активно ввязался в конфликт, и Аленичев-Рыжов в данной ситуации просто стал отвечать ему, приняв вызов на манер хоккейных тафгаев. В остальном же спортсмены ограничивались демонстрацией кулаков, заряженных на удар, да перепалкой между Бугайчуком и Рудаем. Справедливости ради заметим, что на одного конфликтующего приходилось по двое-трое тех, кто пытался прекратить драку. А страсти тем временем, перекинулись на тренерский бортик, где синтезовец Иванов и Владимир Карабутов из «Спартака» брали друг друга «на голос».

Видео с канала MF STREAMER

— Считаю, что конфликтную ситуацию спровоцировали судьи, — резюмирует Зиннуров. — В течение игры у них было несколько некомпетентных решений. А в этой ситуации они даже не захотели разбираться, прекратив матч. Считаю, что судьи расписались в своем бессилии. По моему мнению, и по духу игры, они должны были разобраться, влепить наказания наиболее провинившимся, четырех запасных из Волгограда, прыгнувших в бассейн, удалить до конца и продолжить игру до финального свистка.

Непонятное решение судей

Играть оставалось 4 минуты 7 секунд, счет 9:6 выглядел вполне комфортным для спартаковцев. Поэтому сложно объяснить, чего они так «подорвались». При разборе конфликта, как нам представляется, необходимо будет учесть целый ряд факторов: и первое движение Юрчика, и массовый «запрыг» в бассейн запасных Волгограда, и явно провоцирующие действия Еськова. Минус Казани может быть только в акцентированном ударе Одинцова. Но в положительную «карму» казанской команды должен пойти тот факт, что, успокоившись, именно они пошли на церемонию послематчевого рукопожатия, хотя сигнала об окончании игры не было. Итогом второй казанской игры стал если не мир, то перемирие.

Увы, в понедельник на произошедший конфликт никак не отреагировали сайты двух заинтересованных организаций. Федерация водного поло России как будто воды в рот набрала — но отмалчивается и лучший, без всякого преувеличения, ватерпольный сайт страны, принадлежащий волгоградскому «Спартаку». «Реальное время» направило запрос в «Спартак» с просьбой поделиться своим видением произошедшего, но, как сообщил нам пресс-атташе клуба клуба Аркадий Вариводский, до заседания спортивно-технической комиссии комментировать ситуацию «Спартак» не будет.

Решение об исходе встречи будет принято в ближайшую среду на заседании спортивно-технической комиссии Федерации водного поло России. Фото Рината Назметдинова



«Синтез», в свою очередь, разместил на своем сайте отчет об игре, в котором значится, что «за 04.07 до окончания матча у ворот «Спартака» из-за обоюдной драки судьи матча приняли решение не продолжать игру. Результат поединка будет впоследствии рассмотрен на заседании СТК ФВПР». Плюс комментарий нашему изданию дал президент клуба, который считает действия команды правомерными. «Синтез» отправил на СТК видео матча и спорных эпизодов.

Массовые драки в водном поло редкость, несмотря на контактность этого вида спорта. Самое известное побоище, вошедшее в историю мирового спорта, было зафиксировано на Олимпиаде в Мельбурне, когда в воде бились ватерполисты сборных СССР и Венгрии, и поводом к этому столкновению стали венгерские события 1956 года. В остальном же спортсменам хватает выдержки, чтобы оставить все свои конфликты в воде. Все-таки они коллеги, выступают за одну сборную России, и даже легионеры обеих команд — Рудай и казанец Равиль Манафов — представляют одну страну, сборную Казахстана.