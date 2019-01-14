Турецкая компания готова открыть в Казани отель в отреставрированной Шамовской больнице

Пятизвездочная гостиница Kazan Palace by Tasigo в здании Шамовской больницы готова к открытию — осталось назначить дату.

Об этом на сегодняшней итоговой коллегии комитета РТ по охране объектов культурного наследия сообщил представитель инвестора — председатель совета директоров холдинга «Полимекс» Эрол Табанджа.



По словам главы холдинга, чтобы отреставрировать конструкции здания и осуществить строительные работы, в результате которых старинная больница была трансформирована в роскошный отель с 66 элитными номерами, банкетным залом на 600 персон, четырьмя конференц-залами, спа-зонами и ресторанами, строителям пришлось произвести цементацию основания на 20-метровую глубину, погрузить в него 247 бетонных свай и возвести новый фундамент в виде железобетонной плиты толщиной 1 метр. В ходе работ было отреставрировано около 6 тыс. кв. м фасадов.

Эрол Табанджа пояснил что «некоторые исторические объекты, разобранные и продезинфицированные в ходе работ», стали экспонатами музея Шамовской больницы, который находится рядом с основным зданием отеля. Он также постарался заранее отмести любые предположения о рисках для гостей отеля, связанных с тем, что в его стенах в течение столетия находилось медучреждение (здание было построено в 1910 г., а с 1920 по 2009 год в здании функционировала Городская клиническая больница №1). Представитель инвестора заявил, что «при демонтаже внутренних стеновых покрытий выполнена чистка и многократная дезинфекция».