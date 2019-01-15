«Мы — как собака на сене, уже потеряли огромное количество объектов!»

На коллегии Комитета РТ по охране объектов культурного наследия потеряли Ирека Файзуллина

Фото: Максим Платонов

Пятизвездочная гостиница Kazan Palace by Tasigo в здании бывшей Шамовской больницы готова к открытию — осталось назначить дату. Это стало главной новостью прошедшей вчера в конференц-зале нового отеля итоговой коллегии Комитета РТ по охране объектов культурного наследия. Кроме того, на коллегии были озвучены первые результаты инвентаризации объектов культурного наследия Татарстана, проведенной созданным полгода назад комитетом. За ходом коллегии следила корреспондент «Реального времени».

Главное — «застолбить» границы памятника



По традиции выступлениям участников коллегии предшествовала видеопрезентация, самым ярким эпизодом которой стало, пожалуй, исполнение митрополитом Казанским и Татарстанским Феофаном «Многая лета» в восстанавливаемом соборе Казанской иконы Божией матери. Пожелание долголетней благополучной жизни владыка, увенчанный не по чину, а по правилам техники безопасности — новенькой белой строительной каской — пропел, обращаясь к президенту Татарстана.

По завершении красочного фильма председатель Комитета РТ по охране культурного наследия Иван Гущин порадовал участников коллегии новостью о том, что о нарушениях охранного законодательства теперь каждый гражданин может сообщать в комитет по «горячей» телефонной линии или в мессенджере WhatsApp. А затем он привел цифры и факты. И если в «кино» речь шла об успехах по части восстановления наиболее известных и «политически значимых» историко-культурных объектов, то теперь перед участниками коллегии картина предстала во всех деталях:

— По итогам инвентаризации выяснилось, что требуется проведение кадастровых работ с целью внесения в ЕГРН сведений о границах территорий 566 объектов… По 374 объектам необходимо разработать охранные зоны, а на 414 объектах установить информационные надписи и обозначения…

Иван Гущин порадовал участников коллегии новостью о том, что о нарушениях охранного законодательства теперь каждый гражданин может сообщать в комитет по «горячей» телефонной линии или в мессенджере WhatsApp



Но кое-что сотрудники созданного полгода назад комитета сделать уже, как выяснилось, успели:

— В целом за 2018 год мы поставили на государственную охрану и включили в реестр 12 объектов культурного наследия. Еще 90 объектов пополнили список выявленных объектов, из них 12 памятников — это объекты археологического наследия. Кроме того, разработано 78 проектов границ территорий для объектов культурного наследия, утверждено 63 предмета охраны и 103 охранных обязательства… А в декабре 2018 года была проведена подготовительная работа по установлению границ территорий в отношении 566 объектов культурного наследия, сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.

Под занавес своего выступления Гущин подчеркнул особую важность работы по внесению границ объектов культурного наследия в ЕГРН. Только это, дал он понять, впоследствии может удержать не в меру ретивых инвесторов от переделок, граничащих с уничтожением исторических памятников.

«В этом каждый может принять участие»

Зампредседателя Госсовета РТ, исполнительный директор некоммерческой организации «Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан» Татьяна Ларионова говорила также в основном о достижениях и особо отметила «итоги масштабной работы по возрождению теперь уже всемирно известных святынь — древнего Болгара и острова-града Свияжска».

Особо она подчеркнула, что оба этих объекта были «обеспечены туристической, инженерной и транспортной инфраструктурой, что привело к увеличению туристического потока в 2018 году в совокупности до 1 млн 300 тыс. человек (по сравнению с 2010 годом — в 15 раз).

Ларионова предложила разработать и утвердить специальную программу обеспечения сохранности и развития объектов всемирного наследия Республики Татарстан

А еще Татьяна Ларионова сообщила, что фонд «Возрождение», «завершив работы на объектах, по сути, передает координирующую роль новому комитету», но «планы управления объектами необходимо утвердить нормативными документами Кабинета министров и сделать это нужно безотлагательно», так как это условие поставлено Комитетом всемирного наследия ЮНЕСКО. С этой целью Ларионова предложила разработать и утвердить специальную программу обеспечения сохранности и развития объектов всемирного наследия Республики Татарстан. Для этого инициативной группой уже разработан проект Закона РТ «О внесении изменений в закон Республики Татарстан №60-ЗРТ «Об объектах культурного наследия в Республике Татарстан», а теперь Комитету по охране культурного наследия совместно с Госсоветом и Минкультом РТ предстоит его доработать, заметила Ларионова.

Туристы принесли в Болгар большие деньги

В унисон предыдущему оратору прозвучало выступление главы Спасского муниципального района Камиля Нугаева. Он не только привел подробный. иллюстрированный слайдами список памятников истории и культуры своего района, но и подкрепил цифрами тезис о том, что сохранение исторической памяти — дело не только полезное, но и прибыльное.

— За годы реализации проекта в корне изменилась экономическая составляющая нашего района, — заявил Камиль Нугаев. — Поток туристов увеличился в 18 раз и в 2017 году составил 540 тысяч человек.… Благоустраивается районный центр — город Болгар, за эти годы заасфальтировано 19,2 километра улиц, благоустроено 6,7 километра тротуаров. Построено и введено в эксплуатацию 67,6 тысячи квадратных метров жилья, в том числе построено 107 новых жилых помещений для переселения жителей с территории заповедника.

Как сообщил глава Спасского района, с 1994 года в связи с реализацией программ сохранения культурного наследия туда поступило свыше 12,4 млрд рублей. А с 2010 по 2018 год валовый территориальный продукт района вырос более чем вдвое — с 2,26 до 5,11 млрд рублей. И благосостояние жителей выросло, но увы, не так значительно: средняя зарплата, составлявшая в 2008 году 16,5 тыс. рублей, увеличилась в 2018-м до 24,5 тыс.

В итоге сейчас от Шамовской больницы, по сути, остались только те самые отреставрированные фасады

Историю в процессе реставрации выселили

На стыке тем развития туризма и восстановления и сохранения историко-культурно наследия удачно прозвучало выступление председателя совета директоров компании «Полимэкс», которой и была доверена реконструкция объекта культурного наследия республиканского значения — городской Шамовской больницы. Эрол Табанджа продемонстрировал участникам коллегии фильм о роскошном пятизвездочном отеле, в который превратили старую клинику турецкие инвесторы. Он рассказал о сложностях проведения строительных работ, в частности, о том, что на время работ, в рамках которых на склоне холма возводились новые объекты, историческое здание во избежание обрушения пришлось усиливать системой из 123 распорок.

— Выполнена цементация основания в пятистах точках на глубину 20 метров, под всем зданием выполнено устройство фундаментной плиты толщиной 1 метр, установлены сваи в количестве 247 штук, длиной 40 и 20 метров, — перечислил объемы работ представитель инвестора. — Отреставрировано около 6 тысяч квадратных метров фасада.…

В итоге сейчас от Шамовской больницы, по сути, остались только те самые отреставрированные фасады. А «начинка» новенького пятизвездочного отеля Kazan Palace by Tasigo ничего общего с историей не имеет — здесь все сделано по последнему слову моды и техники: 66 элитных номеров, банкетный зал на 600 персон, четыре конференц-зала, СПА-зоны и рестораны. Эрол Табанджа с гордостью поведал, что еще не открытый, но полностью готовый к приему гостей отель уже отмечен первой наградой — премией European Property Awards 2018 в номинации «Лучший дизайн-проект новой гостиницы». И выразил надежду, что это только начало.

Что же касается исторического духа, то инвесторы отвели ему место за пределами исторического здания. Табанджа сообщил, речь идет о «некоторых исторических объектах, разобранных и продезинфицированных в ходе работ».

«Эти ценности выходят на первый план», — подчеркнул важность сохранения исторического наследия Минтимер Шаймиев

«Мы проявляем заботу, и людям это нравится!»

Черту под итогами коллегии Комитета РТ по охране объектов культурного наследия подвели два президента Татарстана — первый и действующий.

— Эти ценности выходят на первый план, — подчеркнул важность сохранения исторического наследия председатель Попечительского совета Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ Минтимер Шаймиев и напомнил об ожиданиях населения республики и ответственности за эту работу местных органов самоуправления. — Пришло время ответственности, и эта ответственность делает нас лучше. Мы проявляем заботу, и людям это нравится. Но важно, что делается и как обеспечивается их [памятников] сохранность!

А Рустам Минниханов выразил благодарность турецким инвесторам за Шамовскую больницу, заметив, что «это была большая наша проблема» и что до их прихода «объект был бесхозный», отметил «огромную работу, проведенную за время существования фонда «Возрождение», а президента России заочно поблагодарил за «полную поддержку, в том числе и финансовую».

А потом, перейдя на родной язык, напомнил поговорку про то, что разбогатеть не так сложно, как жить с багажом богатства:

— Это огромный труд. Огромные финансы… Многое мы потеряли, надо было раньше начинать [браться за сохранение памятников], конечно.

Минниханов призвал местных чиновников скорее начинать инвентаризацию сохранившегося наследия в районах, причем не скупиться и не особо рассчитывать на финансовую поддержку из республиканского бюджета:

— Ничего, это не такие уж большие затраты, но это будет ваше лицо.

Президент Татарстана объявил о новом проекте — создании центра компетенций деревянного зодчества

Конкуренция как основа реставрации

Президент Татарстана объявил о новом проекте — создании центра компетенций деревянного зодчества. Он отметил успех у туристов свияжского Музея археологии дерева, а потом напомнил, что вопрос о реставрации памятников деревянного зодчества в республике стоит остро, а своих специалистов нет, поэтому приходится тратиться на привлечение их из других регионов.

— Они очень дорогие. Если бы мы могли готовить таких людей, то и стоимость [реставрации] была бы ниже, и конкуренция была бы… Минстрой у нас здесь? — обвел взглядом зал президент в поисках министра строительства. — Где у нас Ирек [Файзуллин]?

— В Альметьевске, — подсказал кто-то.

— Что он там потерял, в Альметьевске?

— Он с премьер-министром…

— А, — остался не вполне доволен Рустам Минниханов и обратился к присутствовавшему в зале представителю ГИСУ. — Эта работа очень специфическая.…

А потом пришла очередь министра информатизации и связи Романа Шайхутдинова, которому президент сходу дал поручение включиться в работу по учету объектов культурного наследия.

В заключение Минниханов указал Гущину на необходимость «изменить форму работы, не ждать, когда к вам придут, а находить людей», готовых включиться в восстановление и реставрацию историко-культурных памятников:

— Как собака на сене, мы уже потеряли огромное количество объектов!.. Надо грамотно, эффективно работать с инвесторами. Должны быть специалисты, должна быть конкуренция!

1 / 40 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов