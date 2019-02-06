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Куда пойти учиться: на Казанской ярмарке открылась выставка «Образование. Карьера»

14:02, 06.02.2019 2
Куда пойти учиться: на Казанской ярмарке открылась выставка «Образование. Карьера» Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня в выставочном центре «Казанская ярмарка» открылась выставка «Образование. Карьера». В мероприятии принимают участие более 60 учебных заведений страны. Посетители ярмарки смогут пройти профессиональное тестирование, узнать о различных обучающих программах, профессиях, которые будут востребованы в будущем, возможностях обучения за рубежом, а также принять участие в мастер-классах. Церемония открытия выставки — в видеорепортаже «Реального времени».

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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
Видео Камиля Исмаилова, фото Рината Назметдинова
ОбществоОбразование Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:04
    Ой как хорошо, что я уже отучился))))
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  • Анонимно 15:52
    Полезная информация! Спасибо!
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