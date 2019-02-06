Нечем крыть: у обанкротившегося экс-депутата одни долги

Общая сумма требований к осужденному за мошенничество Надыру Хайруллину выросла до 30 млн

Фото: Максим Платонов

Пока экс-депутат Казанской городской думы Надыр Хайруллин оспаривает приговор, вынесенный ему Приволжским райсудом по делу о мошенническом хищении 24 млн рублей у строителя казанских таунхаусов Альберта Кабирова, его финансовый управляющий собирает информацию об имуществе, которое подлежит реализации в ходе личного банкротства. «Реальное время» выясняло, какое имущество бывшего депутата пойдет с молотка.

Виновата «Татэковата»?



Заявление о признании 65-летнего Надыра Хайруллина банкротом подало в Арбитражный суд казанское ООО «Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан». Поводом для банкротства послужило неисполнение двух судебных решений, согласно которым Хайруллин должен выплатить компании задолженность и неустойку по договорам лизинга оборудования и поручительства. В общей сложности в пользу ООО, инициировавшего процедуру банкротства, с него причитается почти 4 млн рублей.

Как следует из решений, вынесенных Вахитовским райсудом в феврале и июне 2018 года, в 2013 году ООО «Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан» передало в лизинг компаньону Хайруллина по бизнесу линию по производству утеплителя. В решении, опубликованном на официальном сайте Вахитовского суда, скрыты данные о том, кто взял оборудование в лизинг, однако известно, что в деле в числе ответчиков, помимо Хайруллина и принадлежащего ему ООО «Мойдодыр-Казань», фигурировал Дамир Сираев — директор и совладелец бавлинского ООО «Татэковата», которое они основали на паях с Хайруллиным.

13 ноября 2018 года Арбитражный суд РТ удовлетворил заявление ООО «Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан», назначив Ильфара Сабирова финансовым управляющим Хайруллина.

Заявление о признании Надыра Хайруллина банкротом подало в Арбитражный суд казанское ООО «Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан». Фото Максима Платонова



Главный кредитор — Альберт Кабиров

Первым, кто заявил требования после признания Хайруллина банкротом, стал Альберт Кабиров, который «сдал» депутата Казгордумы правоохранителям, после того как в 2014 году передал ему 24,1 млн рублей за помощь в легализации таунхаусов на улице Менделеева — на въезде в казанский поселок Вознесенское. Основание для возврата суммы — приговор, вынесенный Хайруллину Приволжским райсудом 23 октября.

Кроме Кабирова, требования заявили ФНС России — об уплате налогов на общую сумму порядка 67 тыс. рублей и Фарид Сафин, который под расписку дал в долг Хайруллину 1 млн рублей 17 марта 2017 года. Не получив денег в указанный в расписке срок, Сафин обратился в Вахитовский райсуд, который и вынес заочное решение о взыскании, вступившее в законную силу 20 декабря.

Кроме того, на получение от Хайруллина 222 тыс. рублей претендует Союз «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих».

Что не в залоге, то в аренде

Вчера в Арбитражном суде РТ должно было рассматриваться требование самого крупного кредитора Хайруллина — Альберта Кабирова. Однако заседание было отложено — до вынесения решения по апелляции, поданной Надыром Хайруллиным на приговор суда по уголовному делу о мошенничестве.

Как говорит Рустем Галиуллин, все подлежащее реализации имущество еще не выявлено, и выявление его осложняется тем, что Хайруллин отбывает наказание. Фото Инны Серовой

Но имущества Надыра Хайруллина на покрытие всех долгов вряд ли хватит. Хотя, как говорит представитель финансового управляющего экс-депутата Рустем Галиуллин, все подлежащее реализации имущество еще не выявлено, и выявление его осложняется тем, что Хайруллин отбывает наказание.



— Количество заявивших требования увеличивается, — сообщил Галиуллин «Реальному времени». — К примеру, поступило требование еще от одного физического лица, оно будет рассматриваться на днях… А из имущества у Надыра Хайруллина есть транспортное средство — оно в залоге у «Спурт Банка», квартира в доме на улице Татарстан, но это его единственное жилье. Есть также земельный участок в Лаишевском районе, но он находится у банкрота в аренде, из его собственности там лишь незавершенный объект строительства. Еще у него есть доля в компании «Мойдодыр». Оценка имущества пока не проводилась.

Дом, который подарил Дирдизов

А вот объект недвижимости, который, согласно материалам уголовного дела, Хайруллин должен был отдать Кабирову в счет погашения 24-миллионного долга, похоже, в подлежащую реализации массу имущества банкрота вряд ли вернется.

В январе Арбитражный суд РТ вынес определение по заявлению финансового управляющего Ильфара Сабирова о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка с жилым домом в Больших Клыках, который Хайруллин заключил с Фаритом Дирдизовым в апреле 2016 года то ли с целью потом вернуть дом себе, то ли для того, чтобы Дирдизов безвозмездно передал его Кабирову.

У Хайруллина есть доля в компании «Мойдодыр», но оценка имущества пока не проводилась. Фото tavto.ru

Финансовый управляющий подал в суд ходатайство о принятии обеспечительных мер — чтобы спорная недвижимость не могла быть отчуждена в пользу третьих лиц. Однако суд ходатайство не удовлетворил. В судебном определении сказано, что оснований накладывать запрет на совершение регистрационных действий в отношении участка и дома не имеется. Поскольку право собственности на них уже закреплено договором дарения за сыном Фарита Дирдизова Динаром Дирдизовым и запрет может привести к нарушению его прав и законных интересов.