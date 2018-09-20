Депутат Надыр Хайруллин: «Официально с просьбой на дачный участок в 10 часов вечера не приезжают»

Линия защиты подозреваемого в мошенничестве строится на том, что потерпевшему неоткуда было взять 24-миллионную взятку

Фото: Максим Платонов

В Приволжском суде стартовали прения сторон в рамках уголовного процесса по делу депутата Казгордумы от «Единой России», учредителя и гендиректора ООО «Мойдодыр-Казань» Надыра Хайруллина. Бизнесмен был арестован в апреле прошлого года по подозрению в посредничестве при передаче 24-миллионной взятки за легализацию сотрудниками Казгорисполкома таунхаусов на улице Менделеева, но следствие не нашло ничего противоправного в действиях чиновников, и депутат пошел под суд в одиночку — по статье «Мошенничество». «Реальное время» проследило за прениями, в которых выступил потерпевший предприниматель — застройщик таунхаусов Альберт Кабиров.

Ни денег, ни дома



Ранее Альберт Кабиров рассказал суду, о том, как пытался узаконить построенные им вместе с сыном в 2009—2011 годах без разрешений на строительство, на земле, предназначавшейся под индивидуальную застройку, семь многоквартирных малоэтажных жилых домов на улице Менделеева в жилом массиве Вознесенское, разрешений на строительство и ввод домов власти не давали. Дома не были официально введены в эксплуатацию, но были заселены. В октябре 2014-го в Советский райсуд Казани были поданы иски о приостановлении эксплуатации и сносе четырех таунхаусов. Тогда-то, по словам Кабирова, он и отнес Хайруллину баснословную по меркам Казани сумму денег — «для дальнейшей передачи в городской бюджет».

Но в январе 2015 года суд приговорил к сносу три дома из четырех, и Кабировы потребовали свои миллионы назад. Хайруллин, по утверждению Альберта Кабирова, заявил, что вместо денег им отдадут дом, и экс-замначальника управления градостроительных разрешений исполкома Сергей Обухов действительно передал его по договору купли-продажи, но не Кабировым, а Хайруллину. А тот переоформил недвижимость на третье лицо — Фарида Дергизова, как полагал, временно. Детали этой сделки и выяснял сегодня суд.

Тут помню, тут не помню

— В 2010—2013 годах я арендовал офисное помещение на Патриса Лумумбы, и [ко мне] приходили все Кабировы, так как они построили дом, — изложил суду обстоятельства знакомства с застройщиком таунхаусов Надыр Хайруллин, попутно намекнув, что потерпевший не такой уж «белый и пушистый», каким хочет казаться. — По этому дому у Кабирова-старшего есть жалобы от жителей и обращения в прокуратуру, поскольку технические помещения в доме проданы коммерсантам. У него есть строительная фирма ООО «Идил», он является учредителем. И я бы хотел обратить ваше внимание, что в деле есть договор купли-продажи земельного участка от Кабирова ООО «Идил», то есть он продает его сам себе за 52 млн рублей.

Хайруллин также дал понять, что решить вопрос с незаконным таунхаусом Кабиров вообще мог напрямую, без посредников:

— Мне задавали вопрос, были ли знакомы Кабиров и Салихов… Скорее всего, да, так как Кабиров около 30 лет занимается строительным бизнесом и не знать Салихова он никак не мог.

— Вы официально или неофициально помогали Кабирову? — вернул подсудимого к теме заседания адвокат потерпевшего Андрей Житков. — Если как депутат, то вы должны были оправлять заявление…

— Официально с просьбой на дачный участок в десять часов вечера не приезжают, — не без юмора парировал Надыр Хайруллин. — Неофициально. У меня, как у депутата, расписаны часы, когда я могу принимать. Он писал, что обращался ко мне как к другу, хотя я другом его никогда не считал.

— Известно ли вам, что в 2015 году состоялись судебные решения, узаконившие постройки на улице Менделеева? — продолжил наступать Житков, продвигаясь к логическому выводу, что в помощи на момент передачи денег депутату застройщик уже не нуждался и депутат об этом знал.

— Я знаю решение о сносе. О том, что Верховный суд на апелляции частично отменил, я знаю, — осторожно отозвался Хайруллин.

— Вам известно, что в 2015 году дома узаконили. В 2016 году на чем строились отношения с Кабировым?

— У меня была единственная просьба — помочь вернуть дом от Дергизова, он мне обещал помочь с этим делом, — пояснил подсудимый, но на вопрос адвоката, назначал ли он на 4 мая 2016 года встречу Фариду Дергизову и отцу и сыну Кабировым, ответил, что он этого не помнит.

Правила приличия

Житков уточнил, что при сделке с Сергеем Обуховым Надир Хайруллин не брал расписку, и перешел к выяснению финансового положения подсудимого:

— В «Спурт Банке» у вас есть кредиты?

— Да, на машину [брал] в 2014 году.

— Почему вы берете кредит, если у вас миллионы есть? — прозвучал следующий вопрос, но был снят судом по ходатайству защитника Хайруллина.

Тогда адвокат Кабирова перешел к выяснению другого непростого вопроса — обстоятельствам сделки по купле-продаже дома, который «вернули» им вместо денег. На вопрос, почему при сделке с Дергизовым Хайруллин проигнорировал Альберта Кабирова, подсудимый ответил, что счел неприличным «много раз обращаться к одному человеку». А на вопрос, была ли у него договоренность с Дергизовым передать дом Кабирову на безвозмездной основе, твердо ответил: «Нет, конечно». И пояснил, почему позже все-таки обратился к Кабирову:

— В течение трех месяцев он обещал вернуть дом. Я обратился, когда он мне сказал, что дом возвращать не собирается.

— Из показаний Дергизова на суде следует, что он должен был по вашей просьбе отдать дом Кабирову в счет погашения вашего долга перед Кабировым, — напомнил Житков.

— У меня никакого долга перед Кабировым нет. Что имел в виду Дергизов, я не знаю, я не помню. О чем речь, какой еще долг? — искренне удивился Хайруллин.

Версия защиты: а были ли деньги?

— А вы дом Обухова приобретали на какие деньги — на свои или на деньги, полученные от Кабирова? — решил уточнить адвокат потерпевшего Андрей Житков.

— Подсудимый пояснял это уже, — вмешался судья Ильнур Гарифуллин.

— Игра на журналистов — вот это все, — отреагировала на вопрос и защитник Надыра Хайруллина Елена Устратова.

Устратова заявила ходатайство о приобщении к материалам дела выписок из истории болезни подзащитного, датированных 2016-м и 2017 годом, свидетельствующих, что он страдает хроническим сердечным заболеванием, характеристик депутата от Казанской городской думы, ответа из Управления МВД о мошеннических действиях Дергизова, а также документов, связанных с движением денежных средств принадлежащего Кабирову ООО «Идил», как доказывающих, что Кабиров сам себе продал дом на улице Магистральной, что делает невозможным использование средств от его продажи — 52 млн рублей для дачи взятки:

— Никакие 52 млн рублей не попадали на счет этой организации и не исчезали из организации. Мы хотим опровергнуть данные этого договора. Мы считаем, что он безденежный.

— Это просто выводы и доводы защиты, я не вижу необходимости приобщать, — возразила старший помощник прокурора Приволжского района Гузель Ишмуратова.

— Я считаю, что это неофициальный документ, печатью не заверен, это выводы и доводы защиты, — поддержал ее Андрей Житков.

— Мы предоставляли документы, как я снимал 52 миллиона, и мы их загнали в банковскую ячейку в ВТБ, а вот это фейковая вещь, — добавил Альберт Кабиров.

Но суд приобщил к материалам дела все перечисленные адвокатом Надыра Хайруллина документы. Рассмотреть их предстоит на следующем судебном заседании — 3 октября.