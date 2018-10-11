Казанский депутат «единоросс» Надыр Хайруллин попросил суд оправдать его

Депутат Казгордумы Надыр Хайруллин на прениях в Приволжском районном суде попросил вынести ему оправдательный приговор.

Напомним, что Хайруллина обвиняют в мошенническом хищении 24 млн рублей, которые он мог получить от застройщика Альберта Кабирова в обмен на обещание узаконить таунхаусы на Менделеева. По версии подсудимого, он давал безвозмездные консультации и никаких денег не получал.

«Конечно, я мог оказать только консультацию. Безысходность Кабирова нарастала с каждым днем. Он просил совета и помощи, что делать с Салиховым (бывший начальник Управления градостроительных разрешений Казани, — прим. ред.). Я вначале при встрече с Салиховым записывал, чтобы отвечать Кабирову на вопросы. Но потом встречи прекратились. Эти записки я передавал Кабирову, искренне хотел помочь жильцам», — заявил на суде Хайруллин.

Напомним, что на предыдущем заседании прокуратура запросила для Хайруллина 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима по ч. 4 ст. 159 УК РФ.