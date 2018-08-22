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АС РТ рассмотрит дело о банкротстве депутата Казгордумы Надыра Хайруллина

10:31, 22.08.2018
АС РТ рассмотрит дело о банкротстве депутата Казгордумы Надыра Хайруллина
Фото: realnoevremya.ru / Мария Горожанинова

ООО «Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан» подало в Арбитражный суд заявление о признании банкротом депутата Казанской городской думы Надыра Хайруллина.

Согласно картотеке арбитражных дел, сумма требований составила чуть больше 4 млн рублей. Иск был принят к производству 4 августа, следующее судебное заседание по нему назначено на 4 октября.

Отметим, что на данный момент Хайруллин находится под следствием. Его обвиняют в получении взятки в размере 24 млн рублей. По версии следствия, застройщик Альберт Кабиров передал ему эти деньги в надежде легализовать свои незаконные постройки.

ОбществоВласть Татарстан
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