АС РТ рассмотрит дело о банкротстве депутата Казгордумы Надыра Хайруллина

ООО «Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан» подало в Арбитражный суд заявление о признании банкротом депутата Казанской городской думы Надыра Хайруллина.

Согласно картотеке арбитражных дел, сумма требований составила чуть больше 4 млн рублей. Иск был принят к производству 4 августа, следующее судебное заседание по нему назначено на 4 октября.

Отметим, что на данный момент Хайруллин находится под следствием. Его обвиняют в получении взятки в размере 24 млн рублей. По версии следствия, застройщик Альберт Кабиров передал ему эти деньги в надежде легализовать свои незаконные постройки.