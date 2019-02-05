Как Иван Егоров «болеет душой» за падение показателей «Ак Барс Холдинга»

Агрофирмам компании предстоит оптимизация, Марат Ахметов взял ситуацию под личный контроль

Фото: Максим Платонов

Выручка сельхозформирований Татарстана в прошлом году почти не выросла и составила 100,8 млрд рублей. В то же время Минсельхоз рисует довольно оптимистичную картину по росту зарплат: в среднем по отрасли она составляет 22,8 тысячи рублей. Правда, есть те, кто портит статистику. Например, некоторые предприятия «Ак Барс Холдинга» не справляются с кредитной нагрузкой и становятся банкротами. К тому же компания уменьшила темпы роста валовой сельхозпродукции. Об этом говорили на сегодняшнем заседании комитета Госсовета Татарстана по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике. Подробности в репортаже «Реального времени».

Первое место в ПФО и четвертое в России

Общее представление о том, как прошел 2018 год для работников сельского хозяйства и для отрасли в целом, можно было получить из графиков, которые в ходе своего выступления показывал замминистра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Ришат Хабипов. Судя по озвученным и выведенным на экран данным, в прошлом году довольно заметно снизилась валовая продукция сельского хозяйства. В 2018 году она составила 216 млрд рублей, что оказалось на 8% меньше, чем в 2017 году.

Больше всего снизилась валовая продукция в растениеводстве — со 117 млрд рублей в 2017-м до 101,7 млрд рублей в 2018-м. В животноводстве потери оказались меньше — валовая продукция за год сократилась только на 2 млрд рублей (до 114,3 млрд рублей).

Любопытно также посмотреть, как выглядят достижения Татарстана на фоне других регионов. По доле валовой продукции сельского хозяйства в Поволжском федеральном округе Татарстан лидирует с большим отрывом — на него приходится 19% ВП. Следом идут Башкортостан (13,4%) и Саратовская область (11%).

Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Ришат Хабипов рассказал о том, как прошел 2018 год для работников сельского хозяйства и для отрасли в целом. Фото gossov.tatarstan.ru

В России по валовой продукции сельского хозяйства Татарстан оказался на четвертом месте. Как мы уже отмечали, она достигла 216 млрд рублей. Лидером стал Краснодарский край (359,3 млрд рублей). Также Татарстан опередили Белгородская область (245,1 млрд рублей) и Ростовская область (230,1 млрд рублей).

— У них более благоприятные климатические условия были по растениеводству, — пояснил Ришат Хабипов.

Чьи зарплаты самые высокие?

Денежная выручка сельхозформирований в прошлом году составила 100,8 млрд рублей и осталась примерно на том же уровне, что была в 2017 году.

— К сожалению, сказались цены на молоко. И в первые месяцы 2018 года мы не могли успешно продавать и зерно. Поэтому только от животноводства мы потеряли 4,5 млрд рублей. И это в целом сказалось на рентабельности нашей сельхозотрасли, — посетовал Ришат Хабипов.

Впрочем, затем он перешел к более радужным пунктам своего доклада. По словам замминистра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Ришата Хабипова, удалось увеличить заработную плату, в среднем по отрасли она составила 22,8 тысячи рублей. Если верить цифрам, отраженным в презентации чиновника, в Тукаевском районе среднемесячная зарплата и вовсе достигла 35,1 тысячи рублей, в Зеленодольском — 35 тысяч рублей, в Лаишевском — 30,2 тысячи рублей.

Еще один вопрос, который был адресован представителю Минсельхоза: растут ли закупочные цены на молоко. Фото Романа Хасаева



Ришат Хабипов объяснил это тем, что в этих районах сосредоточены основные инвесторы и крупные перерабатывающие предприятия. В числе передовиков, которые могут обеспечивать рост заработной платы за счет внутренних ресурсов, он назвал Атнинский, Кукморский, Мамадышский, Балтасинский районы.

— Даже не привлекая кредитных ресурсов, они за счет собственных средств выходят к подготовке к весенним полевым работам и к уборочным работам. Но есть районы, где существуют определенные риски по уплате по кредитам, ранее полученным ссудам и займам. Это касается «Ак Барс Холдинга», районов, в которых он присутствует, — Агрызского, Камско-Устьинского, Верхнеуслонского. Даже животноводство из-за низкой продуктивности не может обеспечить рост реальной заработной платы, — отметил Ришат Хабипов.

«По некоторым предприятиям, к сожалению, запущен процесс банкротства»

Отметим, что камни в огород «Ак Барс Холдинга» полетели и после того, как доклад Ришата Хабипова был завершен и началось его обсуждение. Председатель комитета Госсовета Татарстана по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев попросил вернуть слайд, на котором перечислялись инвесторы с наибольшим удельным весом валовой сельхозпродукции за 2018 год.

Он обратил внимание на то, что валовая сельхозпродукция холдинговой компании «Ак Барс» в 2018 году в сопоставимых ценах за пять лет выросла только на 8%. В то время как в «Агросиле Групп» рост достиг 40%, в «Красном Востоке Агро» — 39%, в УК «Агроинвест» — 32%.

— По некоторым предприятиям, к сожалению, запущен процесс банкротства. В несколько районов уже вошел другой инвестор, в том числе в Лаишевский район, в Камско-Устьинский район. Я думаю, руководством республики будет дальше уточнен перечень новых инвесторов и оптимизация сельхозпроизводства по «Ак Барс Холдингу» должна произойти, — пояснил Ришат Хабипов.

Вопрос оптимизации сельхозпроизводства по «Ак Барс Холдингу», по словам замминистра, находится на личном контроле Марата Ахметова. Фото tatarstan.ru

По его словам, вопрос находится на личном контроле министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марата Ахметова и гендиректор «Ак Барс Холдинга» Иван Егоров «конечно, тоже болеет душой».

Еще один вопрос, который был адресован представителю Минсельхоза: растут ли закупочные цены на молоко. По словам Ришата Хабипова, для сельхозпредприятий с учетом НДС на сегодняшний день цена составляет от 19 до 24 рублей. Если молоко высшего сорта — некоторые предприятия реализуют его и за 28 рублей.

Однако депутатов больше интересовали закупочные цены, по которым молоко покупают у владельцев личных подсобных хозяйств (ЛПХ). По словам замминистра, для них цена колебалась от 13 до 18 рублей к началу 2018 года и к концу года достигла 17—18 рублей во многих районах. При этом владельцы ЛПХ получают субсидии на корову: 2 тысячи рублей, если корова одна, 3 тысячи рублей на каждую корову, если их в хозяйстве две, по 4 тысячи рублей, если коров три и больше.