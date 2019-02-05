Чтобы два раза не платить: вкладчиков «ТФБ Финанс» начали исключать из реестра кредиторов

Часть из них получила деньги от АСВ, часть встанет в очередь «Татфондбанка»

Арбитражный суд Татарстана начал исключать вкладчиков «ТФБ Финанс» из реестра требований кредиторов. Речь идет о клиентах инвестиционной компании, которые ранее были признаны судами вкладчиками «Татфондбанка» — им удалось доказать, что сделку по доверительному управлению они заключили под влиянием заблуждения. Таких везунчиков 897 человек, еще 378 вкладчиков инвестиционной компании суд не признал потерпевшими, и сейчас они могут рассчитывать только на компенсации из РФП.

Доверились по заблуждению

В Арбитражном суде Татарстана продолжают рассматривать дела вкладчиков «ТФБ Финанс»: более тысячи человек оказались лишены выплат по страхованию вкладов, так как заключали договоры не банковского вклада, а доверительного управления.

Большая часть пострадавших — пенсионеры и инвалиды. Они утверждают, что приходили в отделение «Татфондбанка», чтобы продлить вклад, а их вводили в заблуждение, предлагая продукт с более высоким процентом. О том, что суммы не подлежат возмещению в случае банкротства организации, им не говорили.

Когда вкладчики ТФБ начали получать выплаты, вкладчики «ТФБ Финанс» через суд пытались признать сделки по договорам доверительного управления недействительными.

В 2017—2018 годах Вахитовский районный суд Казани рассмотрел более 1000 исков клиентов «ТФБ Финанс» и по 897 случаям посчитал договоры «дэушников» недействительными, признав их вкладчиками «Татфондбанка».

В Арбитражном суде Татарстана продолжают рассматривать дела вкладчиков «ТФБ Финанс»: более тысячи человек оказались лишены выплат по страхованию вкладов. Фото Максима Платонова

Исключили из реестра «ТФБ Финанс», чтобы не платить дважды

Но некоторые из них на всякий случай подали заявление на включение и в реестр кредиторов инвестиционной компании «ТФБ Финанс», и в реестр кредиторов «Татфондбанка».

Сейчас «ТФБ Финанс» начал исключать вкладчиков из своего реестра, чтобы не получилось двойной выплаты вклада. Сегодня на заседании рассмотрели дела четырех вкладчиков, сумма требований каждого — более миллиона рублей.

Представитель «Татфондбанка» в качестве доказательства признания «дэушников» вкладчиками банка предоставил выписку лицевого счета по восстановлению суммы.

Банковские «погорельцы» не возражали против исключения из реестра «ТФБ Финанс».

— Договор с «ТФБ Финанс» заключал мой папа. Сначала нас отказывались признавать вкладчиками банка, через суд мы восстановились, и сейчас нас перевели во вкладчики ТФБ. Часть суммы мы получили, теперь надо включиться в реестр банка и дальше работать с ними, — говорит дочь одного из потерпевших.

Госсовет Татарстана одобрил выплаты вкладчикам «ТФБ Финанс» в размере 500 тысяч рублей каждому, если вклад составлял эту сумму или был больше ее. Фото Максима Платонова



«Дэушникам» выплатят только 189 из 485 млн

По данным Республиканского фонда поддержки, созданного для решения проблем банковских «погорельцев», 378 вкладчиков «ТФБ Финанс» суд отказался признавать потерпевшими. Доводы о том, что договоры доверительного управления они заключили под влияние заблуждения, признали несостоятельными. Общая сумма их требований — 485 млн рублей, но получить они смогут в сумме только 189 миллионов.

Дело в том, что Госсовет Татарстана одобрил выплаты вкладчикам «ТФБ Финанс» в размере 500 тысяч рублей каждому, если вклад составлял эту сумму или был больше ее. Выплаты начнутся с 1 марта.

Для получения выплат вкладчик должен предъявить выписку из реестра кредиторов «ТФБ Финанс», а также доказать, что он обращался в суд и исчерпал другие возможности вернуть средства. Третий необходимый документ — это документ о признании вкладчика потерпевшим в рамках уголовного дела.

Также по 500 тысяч рублей получат вкладчики ТФБ и «ИнтехБанка», которые хранили в банках-банкротах суммы, превышающие страховую выплату. Всего на эти цели выделено 2 млрд рублей.