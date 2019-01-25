Алексей Песошин — вкладчикам банков-банкротов: «Встретимся через год»

Премьер-министр РТ обещал членам инициативной группы вкладчиков «Татфондбанка» и «ИнтехБанка» 500-тысячную выплату

Вчера вечером премьер-министр Татарстана Алексей Песошин встретился с представителями инициативной группы вкладчиков «Татфондбанка», «ИнтехБанка» и ООО «ИК «ТФБ Финанс». Результатами переговоров пятеро представителей вкладчиков назвали обещание правительства 500-тысячной выплаты из Республиканского фонда поддержки вкладчикам, чьи требования к банкам-банкротам превышают эту сумму. Подробности разговора с премьер-министром и впечатления участников встречи — в материале «Реального времени».

Раз в год дадут пятьсот

— В конце прошлого года нам позвонили и сообщили, что с нами планирует встретиться президент Татарстана, — рассказала накануне корреспонденту «Реального времени» предысторию вчерашних переговоров в Кабмине представитель инициативной группы вкладчиков ТФБ Елена Косоурова. — Предполагалось, что на встречу будут приглашены четыре-пять представителей разных групп вкладчиков. Мы готовились к встрече, но недавно нам сообщили, что нас примет не Рустам Нургалиевич, а Алексей Валерьевич. Честно говоря, поняли, что каких-то особых перемен в нашей ситуации ждать не приходится. Идем на встречу без плана — послушаем, что нам сообщит премьер-министр, вопросы будем задавать, исходя из ситуации.

Встреча прошла в Кабмине РТ, помимо премьера в ней приняли участие его первый заместитель Рустам Нигматуллин и помощник президента РТ Айрат Нурутдинов. Песошин сообщил представителям вкладчиков, что на сегодня Республиканский фонд поддержки оказывает помощь всем юридическим и физическим лицам, находящимся в реестре кредиторов с требованиями, которые не превышают 500 тыс. рублей, а также льготным категориям граждан (это около 80% физлиц, находящихся в реестре кредиторов). По словам премьер-министра, перед правительством в этом году стоит задача обеспечить выплаты в размере 500 тыс. рублей тем вкладчикам, чьи требования превышают эту сумму.



Встреча прошла в Кабмине РТ, помимо премьера в ней приняли участие его первый заместитель Рустам Нигматуллин и помощник президента РТ Айрат Нурутдинов. Фото tatarstan.ru



— Мы разочарованы результатами разговора с Алексеем Валерьевичем, — констатировал уже по завершении визита в Кабмин член инициативной группы вкладчиков Тимур Джабаров. — Когда нам говорят, что гарантируют выплату всем до конца года лишь 500 тысяч рублей, и ничего больше, это вызывает вопросы. Во-первых, это несправедливо: а что делать тем, кто потерял гораздо больше, сколько им еще ждать? Премьер пообещал нам встретиться через год, чтобы обсудить дальнейшие планы. Раньше, по его словам, встречаться смысла нет.

Фонд уже поддержал 2436 вкладчиков

Участники встречи у Алексея Песошина дали понять, что надеялись на более весомую помощь.

— Песошин сказал нам сейчас, что разговаривать о решениях судов смысла нет, они не обсуждаются, — сообщила Косоурова. — Но 500 тысяч, которые он пообещал, не решают проблем людей, которые уже третий год ждут и борются за свои деньги! Мы ждали от республики другого решения. Учитывая решения арбитражных судов, согласно которым все республиканские компании ушли от ответственности.

На сегодняшний день Республиканский фонд поддержки оказал поддержку 2 436 вкладчикам на сумму более 480 млн рублей. По итогам же вчерашней встречи на поддержку обозначенных групп вкладчиков потребуется не менее 2 млрд рублей. Предполагается, что фонд заключит 4 тысячи договоров переуступки.

Участники встречи у Алексея Песошина дали понять, что надеялись на более весомую помощь. Фото Инны Серовой



Неоптимистическая трагедия

На этой неделе «Реальное время» следило за двумя судебными процессами в Арбитражном суде РТ. В деле «Татфондбанка» обнаружился новый поворот: в рамках дела о признании недействительной полуторамиллиардной сделки «Татэнергосбыта» представители АСВ усомнились в подлинности дат на заявлении Зеленодольского завода им. Горького и платежных поручений на возврат двух депозитов — на 120 и 100 млн рублей, и теперь эти бумаги суд проверит на подлинность. А ответчик по делу, в рамках которого конкурсный управляющий ПАО «ИнтехБанк» направил в адрес АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» требование о выплате денежных средств по договору уступки прав требований, теперь пытается расплатиться не «живыми» деньгами, а векселями другого юрлица.

У вкладчиков ТФБ и «ИнтехБанка» эти новости оптимизма не вызвали: они восприняли их как признак того, что конкурсная масса банков-банкротов может уменьшиться, а с ней — и их компенсации.