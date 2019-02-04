Долгое эхо «Татфондбанка»: Чистопольский хлебозавод обанкротили по заявлению пенсионера

Общий долг предприятия-должника — порядка 200 млн, значительная часть имущества — в залоге у ТФБ и «Татагропромбанка»

«Уволить» конкурсного управляющего хочет администрация обанкротившегося в конце прошлого года АО «Чистопольский хлебозавод». Банкротом предприятие признали 20 декабря 2018 года по заявлению чистопольского пенсионера-предпринимателя Павла Толстенко, которому завод задолжал 2,08 млн рублей. Сам Толстенко к тому времени ходатайствовал о прекращении производства по делу, но суд удовлетворил первоначально заявленные требования. Подробнее о банкротстве, конфликте с конкурсным управляющим и также перспективах завода на будущее — в материале «Реального времени».

Должник за завод заступился



Заявление Толстенко о признании АО «Чистопольский хлебозавод» банкротом Арбитражный суд РТ принял в производство 6 июня 2018 года, а 9 июля ввел на предприятии процедуру наблюдения и включил требование Толстенко в состав третьей очереди реестра требований кредиторов.

На судебном заседании 13 декабря 2018 года Толстенко, которому Чистопольский хлебозавод задолжал 2 млн рублей, заявил ходатайство, в котором просил прекратить производство по делу. Он мотивировал это тем, что у предприятия недостаточно средств, чтобы финансировать процедуру банкротства.

Как пояснил «Реальному времени» утвержденный Арбитражным судом РТ конкурсный управляющий АО «Чистопольский хлебозавод» Олег Антосенко, Толстенко счел, что предприятие не сможет вернуть долги кредиторам в случае введения процедуры банкротства — имеющихся активов на это не хватит. Зато, пояснил он, возможно, хлебозавод со временем вернет долги, если продолжит работать и будет зарабатывать деньги.

О том же просили представители предприятия и его работников. Кроме того, от предприятия-должника поступило ходатайство о признании недействительным решения собрания кредиторов, организованного в ноябре 2018 года конкурсным кредитором ООО «Татагропромбанк».

Толстенко счел, что предприятие не сможет вернуть долги кредиторам в случае введения процедуры банкротства — имеющихся активов на это не хватит. Фото chistopol.tatarstan.ru



С заявлением о признании недействительным решения организованного конкурсным управляющим собрания кредиторов о введении конкурсного производства обратился также и держатель более чем 50% акций хлебозавода Зиннятулла Розаков, однако суд пришел к выводу, что по закону он не может участвовать в деле о банкротстве.

Противники банкротства пояснили, что имущество предприятия находится в залоге ООО «Татагропромбанк» и в случае его реализации 80% вырученных средств получит кредитор, а на текущие платежи останется 20%. При этом часть помещений хлебозавода сданы в аренду ООО «Поволжье».

Директор и единственный владелец зарегистрированного 7 ноября 2018 г. в Чистополе ООО «Поволжье» Лилия Нуруллина пояснила в суде, что по договору ежемесячная плата за аренду помещений составит 100 тыс. рублей и что в настоящее время ведутся переговоры по формированию договора ответственного хранения оборудования хлебозавода, которое находится в залоге у «Татагропромбанка». Однако Нуруллина уточнила, что ООО «Поволжье» не может выступить инвестором должника — это экономически нецелесообразно.

Представитель «Татагропромбанка» настаивала на том, что оснований для прекращения производства по делу не имеется, и высказала предположение, что должником намеренно предпринимаются попытки затягивания рассмотрения дела и целенаправленные действия по противодействию введению конкурсного производства, а имущество должника и конкурсная масса тем временем уменьшаются. За введение процедуры конкурсного производства высказался и другой кредитор — казанское ООО «Гелиада», которому Чистопольский хлебозавод задолжал свыше 18 млн рублей. В итоге хлебозавод признали банкротом.

В настоящее время ведутся переговоры по формированию договора ответственного хранения оборудования хлебозавода, которое находится в залоге у «Татагропромбанка». Фото Ирины Плотниковой

«В Союзе хлебопроизводителей поддержку не обещали»

— Долги Чистопольского хлебозавода только по заработной плате составляют около 5 миллионов рублей, — сообщил «Реальному времени» конкурсный управляющий предприятия Олег Антоненко. — Предприятие не рассчиталось примерно с сотней сотрудников. Я встречался с этими людьми, они хотели бы остаться на предприятии и надеются на то, что оно не будет закрыто: в Чистополе мало предприятий и, соответственно, рабочие места в дефиците. Но запустить завод будет очень сложно, это очевидно. В Союзе хлебопроизводителей Татарстана в декабре по этому поводу состоялась встреча, но решение — поддержать завод или закрыть, принято не было. Там не обещали, что будут помогать предприятию.

По словам Антоненко, сейчас преждевременно говорить о том, в каком объеме будут осуществляться выплаты кредиторам:

— Началась инвентаризация имущества, смотрим, что из оборудования находится в рабочем состоянии. Финансовый анализ состояния предприятия будет завершен через 2—3 месяца. Тогда можно будет планировать проведение торгов.

Долги Чистопольского хлебозавода только по заработной плате составляют около 5 миллионов рублей, сообщил Олег Антоненко. Фото edu.tatar.ru

Управляющий пришелся не ко двору

Между назначенным судом конкурсным управляющим и администрацией АО «Чистопольский хлебозавод» возник конфликт, который перешел в судебную плоскость. 10 декабря 2018 года АО обратилось в Арбитражный суд Удмуртской Республики с заявлением о привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве. Однако суд оставил это заявление без движения, а 21 декабря заявитель забрал исковое заявление. Пикантность ситуации в том, что заявление о возвращении иска было подписано самим Антоненко — как органа, осуществляющего полномочия руководителя должника.

— Представители предприятия подали иск, потому что считают, что мои действия не соответствуют закону, — пояснил он «Реальному времени». — Судебный процесс позднее, я думаю, состоится, тогда и выяснится, насколько верна их позиция.

В случае, если суд подтвердит неправомерность действий конкурсного управляющего, дал понять Антоненко, его могут заменить другим специалистом. Причины недовольства администрации предприятия-банкрота его действиями конкурсный управляющий не назвал, но сказал, что с последним директором предприятия он встречался и какого-либо конфликта между ними не возникало.

Управленческая чехарда

Вопрос о банкротстве Чистопольского хлебозавода встал ребром после прошлогоднего скандала по поводу хронической невыплаты его работникам заработной платы. После видеообращения сотрудников к Владимиру Путину на завод пришли сотрудники Следкома, а экс-директор предприятия Ринат Халиуллин был отправлен под домашний арест.

Ринат Халиуллин руководил АО «Чистопольский хлебозавод» с мая 2015 года по февраль 2018-го. Именно при нем, как свидетельствует ресурс rusprofile.ru, стала стремительно падать выручка предприятия. Особенно заметным это падение оказалось в 2017 году: в 2016-м она составила 358 млн рублей, а спустя год упала до 269 млн.

Ринат Халиуллин руководил АО «Чистопольский хлебозавод» с мая 2015 года по февраль 2018-го. Фото chistopol.tatarstan.ru

Однако бразды правления Ринат Халиуллин принял из рук своего отца Габдалхата Халиуллина, попеременно с которым рулил АО с 2002 года. И именно в период последнего прихода на должность Габдалхата Халиуллина резко упали как прибыльность, так и стоимость предприятия. По итогам 2012 года прибыль АО составила 4,9 млн рублей, а 2013-й оно завершило с прибылью в 48 тысяч.

А 1 февраля 2018 года «традиция» передачи власти от отца к сыну и от сына к отцу была нарушена: на должность директора предприятия был назначен рядовой сотрудник предприятия Николай Алехин, который об этом даже не знал. 16 мая его сменил на посту его брат — сторож. Поговорить ни с тем, ни с другим об этих странных карьерных зигзагах не удалось — телефон одного оказался вне доступа, по другому номеру откликнулся мужчина, который заверил, что никакого Алехина знать не знает.

Погубили «внешние» задачи?



Почти два года назад — в апреле 2017-го, председатель правления Союза хлебопроизводителей РТ Ильдар Никифоров сообщил «Реальному времени», что Чистопольский хлебозавод покатился под гору, «очень большой кредит «Татфондбанка», который висел на «Ак Барс Холдинге»… перевесили на завод». Сейчас Ильдар Никифоров пояснил, что с 2016 года не входит в совет директоров АО «Чистопольский хлебозавод», однако считает, что сохранить это предприятие — «визитную карточку города Чистополя» — и восстановить его работу важно как для Чистополя, так и для всей татарстанской хлебопекарной промышленности.

— Реальным руководителем завода был всегда Габдалхат Халиуллин, — прокомментировал глава Союза хлебопроизводителей РТ странные кадровые перестановки в дирекции предприятия в предшествующий банкротству год. — Формально для каких-то целей на должность директора могли назначать кого-то другого, однако все знали, кто настоящий руководитель. Мы встречались с Антоненко, хотели вместе пообщаться с главой администрации Чистополя, который также заинтересован в сохранении хлебозавода. Была надежда найти инвестора, и мы планировали встречу после Нового года, но после последних событий (задержание по подозрению в получении взятки главы исполкома Чистополя Александра Заиконникова) отложили ее, пока все не утряслось.

Ильдар Никифоров также пояснил, что, по его мнению, корень финансовых проблем Чистопольского хлебозавода кроется в истории банкротства холдинга «Чистое поле», в который прежде входило предприятие:

— Сейчас этого холдинга не существует, предприятия, входившие в него, обанкротились. Чистопольский хлебозавод был вынужден взять для холдинга, по моим представлениям, неподъемный кредит. Обязательства холдинга «Чистое поле» по наследству перешли «Ак Барс Холдингу». Обязательства завода по кредиту после банкротства «Татфондбанка» остались в силе, а находящиеся в залоге активы перешли по наследству «Татагропромбанку».

Кредит «Татфондбанка», как свидетельствует «Спарк-Интерфакс», завод под залог оборудования получил в апреле 2012 года. Исполнить обязательства по нему АО «Чистопольский хлебозавод» было должно 31 марта 2017 года. С октября 2016 года это оборудование фигурирует уже в качестве залога в «Татагропромбанке», выплатить кредит АО обязалось 1 июля 2019 года.



Косвенно эту версию подтвердил «Реальному времени» гендиректор ООО «Булочно-кондитерский комбинат» Булат Кутдусов.

— Мы знаем Чистопольский хлебозавод как сильного производителя, и нам жаль, что с ним все это происходит. Наверное, это стечение обстоятельств… Это другой регион, поэтому деталей мы не знаем, но, по моим представлениям, причиной проблем предприятия могло стать внешнее вмешательство. Возможно, собственники предприятия, а им владели его руководители [отец и сын Халиуллины], опытные специалисты, были поставлены перед необходимостью решать еще какие-то внешние задачи, например, другие, не связанные с предприятием задачи акционеров. Когда команда не может сохранить баланс по расходам, связанным с оперативной деятельностью, и по расходам, связанным с решением других задач, происходит то, что произошло с Чистопольским хлебозаводом.

А способствовать финансовому краху предприятия могло, по мнению Кутдусова, то обстоятельство, что оно работало исключительно в низком ценовом сегменте, зарабатывало на поддержании оборотов за счет дешевой продукции. Работай предприятие сразу в нескольких ценовых сегментах, у него было бы больше шансов удержаться на плаву, полагает эксперт.

Инна Серова