Арестован экс-директор Чистопольского хлебозавода

Под домашний арест отправил сегодня суд бывшего директора АО «Чистопольский хлебозавод» Рената Халиуллина. Он был задержан вчера по подозрению в невыплате зарплаты свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ), сообщили «Реальному времени» в Чистопольском межрайонном отделе Следкома по РТ.

По версии следствия, возглавляемое Халиуллиным предприятие с марта по май 2018 года задолжало 206 работникам зарплату на общую сумму более 5,7 млн рублей. В то время как средства хотя бы на частичное погашение задолженности у предприятия были, но расходовались на иные нужды.

Вину задержанный не признал. Сегодня следователи ходатайствовали о его водворении в СИЗО. Суд санкционировал домашний арест.

В настоящее время Арбитражный суд РТ рассматривает иск о признании АО «Чистопольский хлебозавод» банкротом. Общая сумма претензии к компании по семи арбитражным делам составляет около 24 млн рублей.

Ранее «Реальное время» сообщало, что АО перешло под контроль директора Халиуллина и аффилированных с ним структур.