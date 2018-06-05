Новости происшествий

06:47 МСК
Новости раздела
Происшествия

Хлебозавод Чистополя хотят обанкротить

06:27, 05.06.2018
Хлебозавод Чистополя хотят обанкротить
Фото: pixabay.com

Чистопольский хлебозавод хотят обанкротить. Иск о несостоятельности подан в Арбитражный суд РТ, но дата заседания пока не назначена.

Заявление подал Павел Толстенко, он требует более 2 млн рублей, сообщает ИА Regnum.

Отмечается, что среди вопросов к Путину на прямую линию 7 июня есть и вопрос об этом хлебозаводе. Работники рассказали, что его закрыли, а сотрудников отправили на улицу.

Прямая линия выйдет в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «ОТР», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Кремль попросил губернаторов «быть на связи».

Происшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем