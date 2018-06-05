Хлебозавод Чистополя хотят обанкротить

Чистопольский хлебозавод хотят обанкротить. Иск о несостоятельности подан в Арбитражный суд РТ, но дата заседания пока не назначена.

Заявление подал Павел Толстенко, он требует более 2 млн рублей, сообщает ИА Regnum.

Отмечается, что среди вопросов к Путину на прямую линию 7 июня есть и вопрос об этом хлебозаводе. Работники рассказали, что его закрыли, а сотрудников отправили на улицу.

Прямая линия выйдет в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «ОТР», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Кремль попросил губернаторов «быть на связи».