Видео недели: кража в Третьяковке, опасное сближение истребителей и обыски у сенатора

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Фото: Евгений Алексеев/Государственная Третьяковская галерея

Похищение Крыма

Одним из самых резонансных видео минувшей недели стала запись с камер наблюдения в Третьяковской галерее, запечатлевшая похищение картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Злоумышленник снял полотно прямо со стены, когда вокруг находилось немало других посетителей галереи. Полиция задержала злоумышленника уже на следующий день.

Су-27 и F-16

В четверг в Сети появился ролик, на котором российский Су-27 отогнал от самолета специального летного отряда «Россия» истребитель F-16 одной из стран НАТО.

На кадрах видно, как самолет альянса приближается к правительственному лайнеру, к нему подлетает Су-27 и вынуждает резко отдалиться от одного из «первых» бортов.

Обыски у Арашукова

Среди главных тем уходящей недели стал также арест члена Совета Федерации РФ от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Политик подозревается в причастности к нескольким убийствам и хищениям газа. Следком опубликовал видео обысков в его доме.

Шойгу в Казани

Министр обороны РФ Сергей Шойгу побывал в Татарстане в среду, 30 января. Он посетил Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова, где ознакомился с ходом работ по производству и модернизации стратегических бомбардировщиков Ту-160 «Белый лебедь».

Нокаут Федора Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко проиграл бой американцу Райану Бейдеру — соперник отправил «Последнего Императора» в нокаут на 35-й секунде. Финал Гран-при Bellator разочаровал многих поклонников MMA. Но не главу Чечни Рамзана Кадырова, который пригласил Емельяненко тренироваться в бойцовский клуб «Ахмат».

Метеорит над Кубой

В ночь на субботу в небе над Кубой произошел взрыв — очевидцы сообщили, что на остров упал метеорит. Ученые допускают такую возможность. В Сети, тем временем, появилось видео загадочного явления.

Стрим от «Росгеологии»

Замглавы «Росгеологии» Руслан Горринг прославился на минувшей неделе благодаря нецензурному стриму со множеством подробностей личной жизни. В госхолдинге тут же уволили сотрудника и решили провести проверку его деятельности.

Убирающие снег «чиновники» в Казани и Уфе

В Казани и Уфе пользователи заметили «чиновников», убирающих снег собственноручно. Однако, как выяснилось, это были актеры, участвующие в промо-акции телеканала ТНТ. Таким образом пиарщики канала решили привлечь внимание к сериалу «Год культуры».

Little Big у Урганта

На шоу «Вечерний Ургант» пригласили лидера группы Little Big Илью Прусикина, известного как Ильич. Ведущий шоу Иван Ургант сообщил, что самым популярным музыкальным видео рунета стал клип на песню Skibid — он набрал 150 млн просмотров. В связи с этим Ургант вручил Прусикину платиновый сингл от Warner music Russia.

Танцующая гимнастка

Танцующая гимнастка Кэтилин Охаши выложила новое видео в свой Instagram. За несколько часов оно набрало около 200 тысяч просмотров. Девушка стала популярной только в середине января благодаря записи ее выступления на студенческом турнире Under Armour 2019 Collegiate Challenge. Этот ролик уже набрал более 40 млн просмотров.

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