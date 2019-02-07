«Азаровская Самара»: успехи «Автоваза», падение нефтедобычи, бегство «дочки» «Лукойла» и крах «Газбанка»

Рейтинг крупнейших компаний Самарской области

В 2017 году в Самарской области, как известно, сменилась власть — на место Николая Меркушкина, управлявшего регионом всего 5 лет, пришел Дмитрий Азаров. Какое наследство досталось избранному в сентябре 2018 года губернатору? Об этом в материале аналитической службы «Реального времени».

Какое наследство досталось Дмитрию Азарову

Азаров — не совсем варяг, и даже скорее совсем не варяг. Он экс-гендиректор ООО «Средневолжская газовая компания», экс-замглавы Самары (курировал финансы) и экс-министр лесного хозяйства. И, наконец, перед тем как сесть в губернаторское кресло, успел побыть и главой Самары, и сенатором от Самарской области.

В наследство от Меркушкина и тех, кто рулил до него, Азарову достался один из самых развитых регионов ПФО. Оборот крупнейших компаний области по итогам 2016 года, как уже писало «Реальное время» в своем предыдущем исследовании, составил 1,4 трлн рублей. При этом порядка 35—40% оборота 100 предприятий Самарской области приходилось на нефтехимическую отрасль.

Меркушкин передал регион Азарову в неплохом состоянии, хотя еще годом ранее это невозможно было представить: причина падения оборота компаний области в 2016 году (с 1,5 трлн до 1,4 трлн) была в основном в ценах на нефть, и последующий рост выручки компаний в немалой степени отражает ситуацию именно на мировом нефтяном рынке. По итогам 2017 года оборот 100 крупнейших самарских компаний вырос на 13%, составив 1,6 трлн рублей.

АвтоВАЗ: как Чемезов с французами вытаскивали тольяттинский завод из болота

Лидером остается ПАО «АвтоВАЗ», выручка которого в 2017 году увеличилась на 23%, с 190 млрд до 233,8 млрд рублей. Убыток при этом составил 12,4 млрд рублей, а объем краткосрочных обязательств оказался самым большим за последние годы — 113,4 млрд рублей, из них кредиторская задолженность — 70 млрд рублей. Долгосрочные заемные средства — еще 91,5 млрд рублей.

Напомним, АвтоВАЗ находится под контролем «Ростеха» Сергея Чемезова, с 2012 года этот контроль был разделен с компанией Renault-Nissan — в рамках голландского СП Alliance Rostec Auto BV. На Петербургском экономическом форуме в 2017 году Чемезов пообещал, что до конца года доля Alliance Rostec Auto BV во владении АвтоВАЗом приблизится к 100%: 75% акций будет принадлежать Renault-Nissan, 25% — «Ростеху». Затем СП ликвидируют, а финансовое оздоровление якобы должно было завершиться. Учитывая убыток по итогам 2017 года, план тогда не был реализован. К концу года Alliance Rostec Auto BV владела лишь 83,5% акций АвтоВАЗа.

Окончательно тольяттинский автомобильный актив перешел чемезовским структурам и французам только в конце декабря 2018 года, когда голландское СП консолидировало 100% АвтоВАЗа. Так закончился один из этапов рекапитализации автогиганта на сумму 100 млрд рублей: и Renault, и «Ростех» участвовали в допэмиссиях, конвертируя долги в акции предприятия. В первом квартале 2019 года «Ростех», считают наблюдатели, должен простить АвтоВАЗу долг в 20 млрд рублей, а СП «Ростеха» и Renault будет перерегистрировано в России.

Причины успеха: рост авторынка РФ, правильная маркетинговая политика и популярность новых брендов

Благодаря в том числе рекапитализации АвтоВАЗ впервые за 10 лет в 2018 году выйдет в прибыль: если верить Чемезову, она составит 5—6 млрд рублей. Уже по итогам трех кварталов 2018 года прибыль составляла 5,4 млрд рублей. Успехи объясняются ростом автомобильного рынка в 2018 году на 13%, правильной маркетинговой политикой компании и популярностью новых брендов Lada. Так, спрос на «Ладу Веста» в прошлом году вырос на 40% до 108,4 тыс. проданных авто (план в 100% производства выполнен), спрос на «Гранту» — на 13%, до 106,3 тыс. В топ-10 бестселлеров авторынка РФ вошли также «Ларгус» и XRAY. Всего АвтоВАЗ продал 360 204 машин марки Lada, увеличив долю на российском рынке до 20% (лучший результат с 2011 года). Экспорт вырос на 57% (продано 38 тыс. авто).

Одновременно сеть АвтоВАЗа, доведенная до 288 дилеров, получила рекордный доход, реализовав запчастей на 22 млрд рублей. Всего в прошлом году было открыто 16 новых автосалонов и были обновлены в соответствии с едиными стандартами 150 центров (в том числе в Татарстане). Успехам не помешало снижение производства GM-Avtovaz (бренд Chevrolet Niva) на 3% до 32,9 тыс. автомобилей — это совместное производство корпорации General Motors и ПАО «АвтоВАЗ». В планах до 2026 года выпуск сразу восьми новых моделей и обновление девяти уже существующих.

Вишенкой на торте стало объявление конца января 2019 года о том, что АвтоВАЗ впервые с деноминации 1998 года установил цены на автомобиль марки Lada выше 1 млн рублей: самым дорогим авто станет полностью укомплектованная Lada Vesta Sport.

Чем и почему новый глава области обязан главе «Ростеха»

Напомним, в нашем материале, вышедшем в августе 2017 года, незадолго до отставки Меркушкина, мы писали, что ее, отставку, лоббировал именно Сергей Чемезов, который, как полагают местные наблюдатели и эксперты, боролся за назначение нового губернатора с группой Дмитрия Медведева и «Газпрома». Азаров в итоге считается компромиссной фигурой, удовлетворившей все стороны, однако при этом является креатурой владельца «Самараэнерго» и зампредправления «Роснано» Владимира Аветисяна, близкого Анатолию Чубайсу и Сергею Чемезову.

Именно через структуры Аветисяна пару лет назад глава «Ростеха» начал атаку на Меркушкина. При таком раскладе Чемезову даже необязательно встречаться со своим фактическим ставленником: в последний раз он обсудил с губернатором работу предприятий «Ростеха» в Самарской области на Петербургском форуме в 2018 году. По фотографии кажется, что Азаров сдает экзамен главе «Ростеха». Что интересно, как раз судьба «посредника» — самого Аветисяна, влиятельнейшего самарского олигарха — сегодня висит на волоске (см. ниже).

Половина «нефтяных налогов» области приходится на «дочку» «Роснефти»

Второе место продолжает занимать «Самаранефтегаз», входящая в ГК «Роснефть» Игоря Сечина. После падения в 2016 году оборота компании из-за нефтяной конъюнктуры на 1 млрд рублей в 2017 году выручка выросла почти на 20%, составив 185,7 млрд рублей. «Роснефти» же принадлежит и четвертая крупнейшая компания Самарской области — «РН-Транс», обеспечивающая доставку нефти и нефтепродуктов, с оборотом в 72,5 млрд рублей, выросшим в 2017 году на 17%.

Мы уже писали, что в области фактически два «короля»: в 2005 году в регион вошел Сергей Чемезов, начав контролировать АвтоВАЗ, в 2007-м — Игорь Сечин, которому достались нефтяные активы Михаила Ходорковского. Руководители региона, что предыдущий, что нынешний, конечно, не имеют такого политического веса и могут в полной мере считаться скорее наемными менеджерами. То есть если в соседних регионах губернаторы могут ссориться с владельцами крупнейших налогоплательщиков (а АвтоВАЗ, например, таковым из-за убытков до сих пор не являлся) и даже пытаться перехватить контроль над предприятиями, то в Самарской области главные «дойные коровы» вне зоны досягаемости ее властей.

Впрочем, в случае с «Самаранефтегазом» вмешиваться властям и не стоит. С 2009 года выручка компании ежегодно росла, увеличившись в итоге в три раза — с 62,6 млрд рублей до нынешних 185,7 млрд. Прибыль выросла в 2 раза — с 21 млрд до 44, млрд. Кредиторская задолженность стала самой высокой с 2010 года — 30 млрд рублей. В 2017 году, добыв 12,7 млн тонн нефти (всего на 1% больше, чем годом ранее; сама «Роснефть» увеличила добычу на 7% — до 225,5 млн т), компания перечислила в муниципальные и региональный бюджеты Самарской области 7,6 млрд рублей, вновь став крупнейшим налогоплательщиком региона. Для сравнения, все предприятия нефтяной промышленности области перечислили бюджет свыше 15 млрд рублей.

Помимо налогов в бюджет от «дочек» «Роснефти», с ГК регулярно заключаются инвестиционные «парадные соглашения». Так, был подписан договор о выделении нефтегигантом 460 млн рублей на крупные проекты в 2016 году. В 2018 году «Роснефть» сменила руководителя своей самарской «дочки»: на смену Гани Гилаеву пришел новый глава — экс-гендиректор «Томскнефти» Сергей Анжигур.

«Роснефти» придется основательно вложиться в самарские НПЗ и нефтедобычу

Самарская область занимает второе место по объему переработки нефти в РФ, однако глубина переработки здесь пока оставляет желать лучшего — всего 73%. К тому же в 2017 году в регионе переработано 19,5 млн тонн углеводородного сырья, что составляет лишь 98,8% к объему переработки нефти за 2016 год. Нефтедобыча тоже упала на 1,3% до 16,3 млн тонн.

«Роснефть» намерена увеличить глубину переработки на своих самарских «дочках» до 90%, для чего собирается в ближайшие годы провести масштабную модернизацию местных НПЗ. А группе компаний Сечина в регионе принадлежат, например, АО «Самаранефтепродукт» с оборотом 26,1 млрд рублей (рост на 10% — 13-е место в рейтинге «Реального времени»), АО «Новокуйбышевский НПЗ» с упавшим в 2017-м на 8% оборотом 17,8 млрд рублей (17-е место), АО «Куйбышевский НПЗ», увеличивший выручку на четверть до 15,5 млрд рублей (21-е место), АО «Сызранский НПЗ» с выручкой 11,8 млрд рублей (30-е место) и ряд других предприятий нефтепереработки.

В 2017 году на Новокуйбышевском НПЗ «Роснефти» был завершен второй этап модернизации, позволивший компании выпускать моторные топлива стандарта Евро-5. В 2018—2019 годах проходит третий этап модернизации НПЗ — он должен закончиться в 2020 году. Пока же глубина переработки нефти на Новокуйбышевском НПЗ составляет 75,3%, на Сызранском НПЗ — 73,2%, на Куйбышевском НПЗ — 60,5%.

Общий объем инвестиций в самарскую нефтеотрасль в 2017 году составил 44,3 млрд рублей, а в 2018 году должен был превысить 68 млрд. Объем же инвестиций в нефтедобычу всех компаний в 2017 году составил более 48 млрд рублей, в 2018-м — 42,6 млрд рублей. Помимо «Самаранефтегаза», в регионе работают также «РИТЭК-Самара-Нафта» («Лукойл»), «Санеко», «Татнефть-Самара», «Самараинвестнефть», «Регион-нефть», «Благодаров-Ойл» и «ТНС-Развитие».

Об амбициозных планах «Самаранефтегаза» говорит факт покупки Успенского участка углеводородов Самарской области (прогнозные ресурсы оцениваются в 4 млн т нефти), за который на торгах «дочка» «Роснефти» в марте 2018 года заплатила 1 млрд рублей при стартовой цене 23,4 млн рублей, то есть в 43 раза больше.

«Лукойловская дочка» изо всех сил пытается нарастить нефтедобычу — пока безуспешно

Тройку крупнейших самарских предприятий закрывает АО «РИТЭК», входящий в империю «Лукойл» Вагита Алекперова. В отличие от «дочки» «Роснефти», у «лукойловской» не все гладко. Оборот компании падает не первый год: в 2016 году он сократился на 8%, составив 115,2 млрд рублей, в 2017 году снизился еще на 2% — до 112,5 млрд. Чистая прибыль за 3 года снизилась на 6 млрд, составив 32 млрд рублей.

Напомним, «Лукойл» зашел в Самарскую область в 2013 году, приобретя «Самара-Нафту» с якобы разведанными запасами на 80 млн т нефти за $2 млрд. В «Лукойле» надеялись, что «Самара-Нафта», превратившись в «РИТЭК», даст компании ежегодные 3 млн тонн нефти. Но 3 года спустя, в 2016 году, «РИТЭК» добыл лишь 2,6 млн тонн на 70 самарских нефтяных месторождениях.

Любопытно, что с падением цен на нефть, как считают критики компании, рентабельность трудноизвлекаемых месторождений могла упасть. При этом нефтяные активы «Лукойла» в Самарской области представляют собой «в основном месторождения с трудноизвлекаемыми запасами высоковязкой нефти — около 70% из них не вовлечены в разработку по экономическим причинам». В итоге в 2017 году самарский актив добыл еще меньше нефти, чем годом ранее, — 2,3 млн т.

«Лукойл» пытается модернизировать добычу высоковязкой нефти, используя всевозможные инновации. Сейчас «РИТЭК-Самара-Нафта» осуществляет добычу на 62 месторождениях в девяти муниципальных районах области — но, отметим, даже с учетом открытых с 2013 года новых 19 месторождений, добыча не растет. В компании все же надеются, что до 2021 года 16 новых скважин дадут-таки прирост запасов на 2 млн тонн.

Как «РИТЭК» «убежал» из Самарской области в ХМАО — и почему

«Лукойл» пытался дружить с местными властями. В июне 2017 года Алекперов на встрече с Меркушкиным заявлял: «Мы рады, что работаем в Самарской области, для нас она стала родным регионом… В Самарской области сложилась атмосфера, которая стимулирует инвестировать в регион и усиливает желание участвовать в социальных программах». По соглашению с правительством Самарской области в 2017 году компании было оказано содействие в переводе более 60 участков из состава сельскохозяйственного назначения в земли промышленности. За это «РИТЭК» ежегодно направляет средства на различные проекты области. В 2017 году он поделился 156,8 млн рублей, в 2018-м — 187 млн рублей.

Именно поэтому удивителен тот факт, что в конце прошлого года «РИТЭК» фактически «переехал» в Ханты-Мансийский автономный округ. Напомним, ранее офис самарского «РИТЭКа» фактически и находился в ХМАО, в городе Когалым, но юридически компания числилась в городе Самара. 1 ноября 2018 года АО «РИТЭК» перестало существовать, и было реорганизовано в АООТ «Российская инновационная топливно-энергетическая компания», фактический и юридический адрес которой больше… не Самарская область, а ХМАО, город Сургут.

На практике это может означать уход больших налогов из региона. Интересно, что в декабре 2018 года «Лукойл» стал участником налоговых разбирательств в связи с оплатой лицензий на право пользования недрами в ряде регионов РФ — налоговики предъявили претензии и к АО «РИТЭК». В ФНС посчитали, что «бюджеты недополучили средства в результате неверных расчетов нефтяной компании по налогу на прибыль». После проверки «РИТЭКу» доначислили более 4 млрд рублей.

Как «газпромовская дочка» поссорилась со структурами Аветисяна как будто из-за долгов населения…

С шестого на пятое место переместилась еще одна «дочка», теперь уже «Газпрома» Алексея Миллера — ООО «Газпром межрегионгаз Самара», оборот которой, увеличившись на 2%, составил почти 55 млрд рублей. Отметим, что выручка компании выросла за 8 лет почти в три раза. Другое дело — прибыль. После пикового значения, когда чистая прибыль в 2013 году составила 300 млн рублей, она, рухнув в 2014 году в три раза, продолжает снижаться, составив по итогам 2017 года всего 7,2 млн рублей. Кредиторская задолженность стала самой высокой с 2009 года, пробив планку в 6 млрд рублей.

Причина — долги перед газовиками: к маю 2018 года просроченная задолженность составила 2,4 млрд рублей. Крупнейшие должники, разумеется, — теплоснабжающие организации, на них приходится 1,2 млрд рублей. На ООО «СамРЭК-Эксплуатация» приходится долг в 341 млн рублей. Огромные долги и у ЗАО «СУТЭК» (Самара) — 131,6 млн рублей, и у МУП «ЖЭС» (Сызрань) — 126,5 млн рублей. Но и население области было должно газовикам более 900 млн рублей, с такими должниками «Газпром» борется отключениями.

К концу января 2019 года долг жителей сократился до 700 млн рублей. Однако в «Газпроме» остались недовольны посредниками, ООО «Средневолжская газовая компания» (СВГК) и АО «Самарагаз», которые поставляли газ на территории области, в частности, из-за той самой просроченной задолженности. Возвращать долг «дочка» «Газпрома» готова была самостоятельно. Из-за агентских договоров, считали газовики, компания ежегодно несла убытки от 120 млн до 200 млн рублей, «которые компенсировались перекрестным субсидированием от промышленности».

С 1 января 2019 года ООО «Газпром межрегионгаз Самара» собиралось перейти на прямые расчеты с населением за поставленный газ на всей территории региона. Но в спор вмешался Дмитрий Азаров, заявив, что «спор двух коммерческих организаций может привести к тому, что платить за ресурс никто не будет, отчего пострадают все». В итоге от суда стороны отказались, согласившись с тем, что выставлять счета за газ будет «Газпром межрегионгаз Самара», затем расплачиваясь с посредниками за транспортировку топлива, а плату за обслуживание внутридомовых и внутриквартирных сетей будут собирать «СВГК» и «Самарагаз».

Местные наблюдатели связывают мирное решение с лоббированием Владимира Аветисяна (стоит за СВГК), для которого газовый посредник — «последний работающий актив». Азаров, которому Аветисян помог сесть в губернаторское кресло, конечно, не мог не помочь в споре в газовиками.

…но скорее из-за краха «Газбанка», в результате чего Кислов потерял деньги, а Аветисян может лишиться собственности

Интересно, что гендиректор «Газпром межрегионгаз Самара» Андрей Кислов и Аветисян ранее были друзьями и партнерами по «Волгопромгазу», но ныне находятся в состоянии конфликта. Почему? Дело в том, что в прошлом году «Газбанк», основным бенефициаром которого был Аветисян, потерпел крах. Летом 2018 года у него отозвали лицензию, уже осенью стало известно, что «дыра» в капитале банка составила 4,4 млрд рублей. Стоимость активов «Газбанка» не превышает 17,4 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере более 21,8 млрд рублей.

Главным ответственным общественность уже назвала самого Аветисяна (и может назвать следствие, а потом и суд), и от него постарался дистанцироваться и Кислов: в «Газбанке» у него якобы тоже лежали немалые средства — Аветисян уговорил его открыть долгосрочный субординированный депозит на 100 млн долларов (около 6,2 млрд рублей) в качестве репутационной поддержки умирающего урчеждения… аккурат перед самым крахом банка. Отдельные наблюдатели полагают, что в отношении руководства «Газбанка» может появиться и уголовное дело, и тогда, мол, олигарху не поможет ни должность советника Чемезова, ни кресло зампредправления «Роснано». Банк при этом рухнул за пару месяцев до выборов губернатора, что не принесло Аветисяну дополнительных очков в глазах команды Азарова.

С четвертого на шестое место из-за падения оборота на 26% опустилось АО «Транснефть-Приволга», «дочка» «Транснефти» — его выручка рухнула в 2017 году с 65,7 млрд до 48,7 млрд рублей, чистая прибыль снизилась почти в 3 раза, составив 9,5 млрд рублей (в 2016 году — 26,5 млрд). Напомним, в меркушкинское правление руководство материнской компании неоднократно критиковало местные власти за попустительство, проявляемое к самарским хищениям — чаще всего воровали из труб «Транснефти» не нефть, а дизель, бензин и керосин. По количеству врезок в регионе, намекали в компании, «можно судить о коррумпированности местной власти». Врезки со сменой властей области не исчезли — в прошлом году ФСБ, например, выявила крупную врезку в магистральный нефтепровод «Транснефть-Приволга» с криминальным отводом длиной порядка 2 км на территорию нефтебазы ООО УК «Лагуна», ущерб составил почти полмиллиарда рублей.

Другой проблемой были и остаются аварии. В прошлом году «Транснефти» даже пришлось останавливать работу магистрального нефтепровода в Самарской области из-за аварии и разлива нефти, за год аварий было несколько. Чтобы минимизировать ущерб (репутационный в том числе), «Транснефть-Приволга» вкладывается в комплекс мероприятий экологической безопасности: в 2017 году на эти цели в Самарской области ушло 555 млн рублей в рамках программы технического перевооружения и капитального ремонта. Одновременно «дочка» «Транснефти» старается дружить с командой нового губернатора — по договоренности с Дмитрием Азаровым компания направит на капитальный ремонт областного противотуберкулезного санатория для детей 50 млн рублей в 2018—2019 годах и еще 12 млн рублей выделит на оснащение и ремонт школ.

Основные инвестиции, однако, пришлись на строительство нефтяных резервуаров, в которые компания вложила почти 800 млн рублей. «Транснефти» не приходится скупиться на свою самарскую «дочку», так как площадка «Самара» считается одним из ключевых транспортных узлов системы магистральных трубопроводов ОАО «АК «Транснефть». Общий объем инвестиций в модернизацию самарской площадки должен составить 30 млрд рублей, программа началась в 2013 году, закончиться должна к 2024 году, когда заменят 15 резервуаров и построят три новых.

Владелец «Самараэнерго» невовремя рассекретился — прямо перед «газбанковским делом»

С восьмого на седьмое место поднялось ПАО «Самараэнерго», увеличившее свой оборот в 2017 году на 7% до 43,1 млрд рублей. В компании с 2014 года чистая прибыль выросла в 8 раз, составив 513 млн рублей, при том что в 2012 и 2013 годах компания была убыточна. Мы уже предполагали в прошлом материале, что за офшором Charmshine Investments Limited, владевшим тогда 46,16% «Самараэнерго», стоял Владимир Аветисян, этот офшор в 2017 году приобрел его пакет акций. В итоге Аветисян рассекретился: в настоящий момент ему принадлежит 60,8% акций, еще 11,26% принадлежит его бизнес-партнеру Александру Розенцвайгу.

В январе 2018 года в состав акционеров неожиданно вошел сын экс-губернатора Самарской области Дмитрий Артяков, взявший под контроль 13,89% акций «Самараэнерго» через офшор Ringround Services Limited. В прошлом году вокруг «Самараэнерго» сгустились тучи: после краха «Газбанка» и возбуждения уголовного дела у Аветисяна могут изъять долю и в небанковских активах в счет возмещения ущерба — дабы закрыть ту самую дыру в 4,4 млрд рублей (см. выше).

«Куйбышевазот», став крупнейшим игроком легкой промышленности РФ, вложит в этом году не менее 10 млрд рублей

С десятого на восьмое место переместилось не только одно из самых успешных местных предприятий и один из лидеров отрасли, но и первое в топ-10 предприятие, не принадлежащее ФПГ и монополистам: «Куйбышевазот» (КУАЗ) на 13% увеличил оборот в 2017 году — он достиг 43 млрд рублей. Чистая прибыль хотя и снижается с 2015 года, когда она составила 5 млрд рублей, но продолжает оставаться высокой — в 2017 году она достигла 3,1 млрд рублей. Напомним, «Куйбышевазот» и «Тольяттиазот» (девятое место в рейтинге) до приватизации 1992 года были единым предприятием.

В 1990-е КУАЗ возглавил Виктор Герасименко, «красный директор», руководивший заводом до 2015 года. Сделав из него крупный химический холдинг (после строительства производства по выпуску полиамида-6, из которого делают синтетические нити и ткани), КУАЗ начал производство и самих нитей с тканями — он передал его в руки сына Александра. Изначально распределенный среди коллектива завода пакет акций (большая их часть, конечно, была сконцентрирована в руках топ-менеджеров) мог перейти в 2005 году в результате рейдерской атаки неизвестным (грешили на структуры Виктора Вексельберга, но сегодня там эти попытки отрицают), но владельцы атаку отбили. Сегодня самому Герасименко-старшему принадлежит 2,86%, еще 27,4% владеет «Куйбышевазот-плюс», за которым стоит его семья. Прочие распределены среди топ-менеджеров, ставших по возрасту советниками, и рабочего коллектива.

К настоящему моменту КУАЗ, купив «Курскхимволокно» и «Балашовский текстиль», стал активным игроком не только отрасли химволокон, но и всей легкой промышленности, открыв за последние годы и несколько СП с иностранными компаниями. За 16 лет компания вложила в производство почти 40 млрд рублей.

2018 год стал рекордным для предприятия: компания не только увеличила выручку на 38,7% до почти 60 млрд рублей, но и чистая прибыль ее выросла в 2 раза и достигла пиковой отметки в 7,1 млрд рублей. Все это благодаря в том числе росту производства. В прошлом году аммиака было произведено более 1,1 млн тонн, аммиачной селитры — 625,4 тыс. тонн, карбамида — 356,5 тыс. тонн, сульфата аммония — 530,3 тыс. тонн, капролактама — 210,1 тыс. тонн, полиамида-6 — 151,3 тыс. тонн, технической нити — 5,6 тыс. тонн, пропитанной кордной ткани — 18 млн погонных метров. В 2018 году было введено в эксплуатацию и сразу вышло на проектную мощность производство компактированного сульфата аммония «Граниферт». Всего же в прошлом году было инвестировано 8,5 млрд рублей, налогов в бюджеты различных уровней уплачено 3,1 млрд рублей.

В 2019 году на КУАЗе будет вестись строительство производства сульфат-нитрата аммония и универсальной комплектной линии азотной кислоты, а вместе с итальянской компанией Maire Tecnimont S.p.A. — производство карбамида. Как писало «Реальное время», в 2019 году КУАЗ намерен еще и запустить новую установку гранулирования нитрата аммония, на эти цели компания направит около 3 млрд рублей. На постройку производства серной кислоты и улучшенного олеума компания потратит еще 6,5 млрд рублей — деньги она возьмет у «Внешэкономбанка».

Одновременно осенью 2018 года компания утвердила программу биржевых облигаций на 50 млрд рублей со сроком погашения 3,6 тыс. дней (около 10 лет). Наряду с «Тольяттиазотом» и десятой крупнейшей компанией области (см. ниже) АО «Арконик СМЗ» — «Куйбышевзаот» вошел в топ-5 основных экспортеров Самарской области за 2018 год.

За что ТОАЗ атакуют суды и налоговики, повесив на его владельцев миллиарды «украденных» средств

В отличие от бывшего собрата, у «Тольяттиазота» (ТОАЗа), крупнейшего производителя аммиака в РФ, не все так хорошо: компания опустилась с восьмого на девятое место, так как оборот продолжает падать. В 2016 году он рухнул с 63,3 до 44,3 млрд рублей, в 2017-м сократился еще на 5%, составив 42,2 млрд. Чистая прибыль с 2015 года (21,7 млрд рублей) по 2017 год упала почти в 26 раз, составив в итоге 842,8 млн рублей. Объем краткосрочных обязательств достиг рекордного с 2009 года уровня в 11,1 млрд рублей — и еще 1,8 млрд рублей у компании долгосрочных обязательств.

Причина такой турбулентности лежит в акционерных войнах, которые продолжаются вот уже почти 20 лет: в начале 2000-х Виктор Вексельберг, контролируя до 9% ТОАЗа, попытался завладеть и контрольным пакетом, но тогдашний руководитель Владимир Махлай сумел его сохранить. Тем не менее впоследствии были заведены уголовные дела как за неуплату налогов, так и по нарушениям процесса приватизации в 1990-х годах. В 2008 году Вексельберг, устав от борьбы, продал свой пакет Дмитрию Мазепину. В 2014 году после многолетних тяжб суд заочно арестовал уже сына экс-руководителя, Сергея Махлая, в 2015 году были арестованы акции управляющей заводом компании «Корпорация «Тольяттиазот», в 2015 году отстранены от должностей Махлай и гендиректор завода Евгений Королев.

К настоящему моменту суд наложил арест на имущество ПАО «Тольяттиазот» — экс-руководителей предприятия Владимира и Сергея Махлая обвиняют в многомиллиардных хищениях (Махлаи и экс-гендиректор Евгений Королев в настоящее время «скрываются в Европе и США»). Якобы Махлаи в 2008—2011 годах похитили весь произведенный предприятием аммиак и карбамид и продали его компании Nitrochem Distribution AG, присвоив 85 млрд рублей. Защита же отмечает, что в эти годы предприятие показывало оборот на сумму более 60 млрд рублей, платило налоги и дивиденды.

Ряд наблюдателей считает, что арестом имущества завода некая сторона старательно доводит предприятие до банкротства. Продолжается атака и на менеджмент — в январе 2019 года обыски прошли у очередного гендиректора ТОАЗа Вячеслава Суслова, который назвал их «акцией устрашения». Кроме того, уже налоговики осенью прошлого года потребовали взыскать с завода почти 1,5 млрд рублей якобы неуплаченных в 2012—2013 годах налогов — суд обязал ТОАЗ доплатить 816 млн рублей.

При этом завод продолжает работать. В прошлом году, по данным компании, «Тольяттиазот» произвел 2,76 млн тонн аммиака (на 4,4% больше по сравнению с 2017 годом) и 659 тыс. тонн карбамида (на 8,5% меньше). В 2019 году компания намерена увеличить производство аммиака по сравнению с 2018 годом на 9%, карбамида — на 21,4%, произведя, соответственно, более 3 млн тонн аммиака и 800 тыс. тонн карбамида.

Как Дерипаска, «споткнувшись» на толлинге, вынужден был продать завод американцам

Из топ-10 крупнейших самарских компаний исчез РКЦ «Прогресс» — о причинах снижения оборота компании легендарного предприятия (в 2017 году он рухнул на 23% до 34,6 млрд рублей) мы писали совсем недавно в материале о кризисе в космической промышленности России. Зато в топ-10 попала американская компания — АО «Арконик СМЗ», ранее занимавшая 11-е место в оборотом в 37,8 млрд рублей. В 2017 году оборот «Арконика» составил уже 40,4 млрд рублей.

Самарский металлургический завод не всегда, конечно, принадлежал американцам. Основанный в сталинские 1950-е, в 1990-е он был приватизирован, назван «Самеко», и почти сразу же перешел под контроль «Инкомбанка» — последний управлял крупнейшим производителем алюминиевого проката в Европе через «Инкомметалл». Однако управленцы «Инкомбанка» оказались слабыми, завод стал разваливаться, пока в 1998 году не был выкуплен Олегом Дерипаской, став Самарским филиалом «Самарский металлургический завод» ОАО «Объединенная компания «Сибирский алюминий» («Сибал» — будущий «Русал»). «Сибал» вытащил самарский завод из болота, в 1999 году объем производства составил 200 тыс. тонн проката, в 2000-м завод стал рентабельным.

Однако, по мнению местных наблюдателей, успехи основывались во многом на толлинге, позволяющем получать дешевое сырье и производить дешевую продукцию. Толлинг давал возможность предприятиям алюминиевой и легкой промышленности избегать уплаты таможенных пошлин и НДС, и как только российские власти ограничили подобные операции, рентабельность самарского завода снизилась. Дерипаска вынужден был искать покупателя и к 2004 году нашел его в лице американской металлургической компании, третьего в мире производителя алюминия Alcoa, которая купила СМЗ и другой актив «Русала» — «Белокалитвинское металлургическое производственное объединение» — за $257 млн.

В 2005 году завод вошел в структуру Alcoa, а в 2016-м, когда корпорация Alcoa разделилась на две независимые публичные компании, появилась компания, выпускающая алюминиевые полуфабрикаты Arconic (вторая, сохранившая название Alcoa, занимается добычей сырья и производством первичного алюминия). Компания «Алкоа СМЗ» стала «Аркоником СМЗ».

Американским владельцам «дочки» в Самарской области «подложили свинью» свои же соотечественники

Все эти годы американцы чувствовали себя в области неплохо. Так, оборот СМЗ с 2009 по 2017 год вырос в 3 раза, а чистая прибыль — в 5 раз, до 2,6 млрд рублей (рекордным был 2016 год, когда «Арконик СМЗ» показал прибыль в 6 млрд рублей). В 2017 году около 88% валового экспорта продукции из алюминия в Самарской области осуществила компания «Арконик СМЗ». Однако карты смешали американские санкции в отношении «Русала» и его собственника Дерипаски.

Несмотря на охлаждение отношений двух стран, «Арконик» продолжил получать металл от своего главного поставщика «Русала» в первой половине 2018 года, соблюдая, по мнению самой «дочки» американской компании, «санкционный режим» — так как «лицензия Минфина США предписывает прекратить операции с «Русалом» до 23 октября 2018 года».

Команда Дмитрия Азарова постаралась поддержать «Арконик»: летом прошлого года губернатор посетил завод, где ему рассказали, что в Самарский металлургический завод американцы вложили полмиллиарда долларов инвестиций. В 2017 году благодаря модернизации объем производства составил 212 тыс. тонн, в 2018 году собирались выплавить 220 тыс. тонн, и вложить еще $10 млн.

В 2019 году в «Арконик СМЗ» вложат еще $20 млн, чтобы увеличить производство до 270—280 тыс. тонн — Азаров выразил уверенность в «славном будущем». Однако «Арконику» придется как-то отказаться от поставок «Русала», при этом, как отмечают эксперты рынка, нет возможности быстро обеспечить самарский завод первичным алюминием в объеме 10—200 тыс. тонн. Интересно, каким же тогда образом «Арконик СМЗ» сможет увеличить в 2018 году производство на 30% — с 220 до 280 тыс. тонн?