«КуйбышевАзот» вложит в новую установку до 3 млрд рублей

«КуйбышевАзот» намерен запустить новую установку гранулирования нитрата аммония. Вложения в проект оцениваются в 3 млрд рублей.

Генеральным подрядчиком по проекту выступает ОАО «ГИАП», передает «Рупек». Запуск установки позволит предприятию отказаться от использования оборудования, установленного более 50 лет назад.

Проект реализуется в рамках инвестпрограммы завода, которая включает в себя мероприятия по импортозамещению, расширению действующих мощностей и строительству новых установок с использованием ресурсосберегающих технологий.

Одним из ключевых проектов программы является строительство установки карбамида мощностью 525 тысяч тонн в год. В декабре «КуйбышевАзот» получил положительное заключение экспертизы на проектную документацию.