Из российских тюрем освободят около 14 тыс. человек — им пересчитают сроки по новому закону

Из тюрем России освободят около 14 тыс. заключенных, которым пересчитают сроки по новому закону, согласно которому день пребывания в СИЗО засчитывается за полтора дня в обычной колонии и два — в колонии-поселении. Об этом заявил заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко.



«Сейчас в учреждениях УИС отбывают наказание 487,7 тыс. человек, из них подпадают под действие закона около 100 тыс. Получается, что каждый пятый. У части осужденных будет просто смягчено наказание в виде снижения срока. Непосредственно же освобождению подлежит, по нашим предварительным подсчетам, около 14 тыс. человек», — приводит слова Максименко «Московский комсомолец».



4 июля президент России Владимир Путин подписал закон, приравнивающий один день в следственном изоляторе к полутора дням в колонии и двум — в колонии-поселении.