Газпромбанк в Татарстане: рост количества клиентов привел к открытию новых офисов

В январе 2019 года Газпромбанк открыл два офиса продаж: в Казани и Набережных Челнах

Фото: Максим Платонов

Начало нового года для клиентов Газпромбанка стало особенно значимым: в январе банк открыл сразу два офиса продаж — в Казани и Набережных Челнах. Для столицы Татарстана это пятое представительство Газпромбанка. Офис расположился в историческом здании на оживленной улице Московского района — Декабристов, 183. В Набережных Челнах теперь уже второй по счету офис открылся в доме №40 на проспекте Сююмбике. Торжественную церемонию открытия представительств Газпромбанка посетили давние клиенты — руководители крупных промышленных компаний Татарстана. Подробности в материале «Реального времени».

Стратегия развития Газпромбанка предусматривает активную работу с розницей

В Татарстане один из ведущих банков страны осуществляет свою деятельность на протяжении почти уже 9 лет. Открытие офиса казанского филиала на улице Лево-Булачной, д. 32 состоялось 15 апреля 2010 года. За это время банк стал пользоваться доверием у крупных предприятий Татарстана, нарастил клиентскую базу и расширил комплекс услуг.

Планируется, что в новом офисе на улице Декабристов, 183 ежедневно будет обслуживаться 250—300 клиентов. Здесь физические и юридические лица смогут получить полный спектр как классических банковских услуг, так и приобрести продукты партнеров Газпромбанка, к примеру — страховые.

Новая стратегия развития Газпромбанка предусматривает более активную работу с розницей. Уже сейчас в офисе на Декабристов, 183 обслуживается около 14 тысяч физических лиц и более 300 юридических. В каждом районе Казани есть офис продаж Газпромбанка, что позволяет предоставить качественные услуги как можно большему числу жителей.

Вице-президент — управляющий филиалом Газпромбанка (Акционерное общество) в г. Казани Марат Мухаметшин перед открытием нового офиса продаж поделился итогами деятельности банка за прошлый год, назвав их «внушительными».

— Мы смогли увеличить наши основные портфели по кредитованию, объемы привлеченных средств, а также процентные и комиссионные доходы банка. И мне приятно отметить, что задачи, которые ставило правление банка перед казанским филиалом, мы успешно выполнили. При этом основные объемные показатели у казанского филиала Газпромбанка выросли более чем на 50%, — отметил Марат Мухаметшин.

С открытием нового офиса поток клиентов увеличился

На открытие нового офиса продаж Газпромбанк пригласил давних партнеров: технополис «Химград», ОАО «ТГК-16», АО «Эверест-Турбосервис», LEDEL, ЗАО «Ласкрафт», Гильдию риелторов Республики Татарстан и других. Генеральный директор АО «Химград» Айрат Гизатуллин во время торжественной церемонии рассказал, что компания сотрудничает с банком с момента появления Газпромбанка в Татарстане. Он поблагодарил организацию за совместную работу в сложные времена и готовность к поддержке и сотрудничеству.

— Мы ваши благодарные клиенты. Видим, насколько важны программы, которые есть в Газпромбанке, для экономики Татарстана. Подтверждением этого является популярность ваших услуг среди резидентов технополиса. Вы обслуживаете наших клиентов, работников и наши производственные предприятия. Радостно, что ваш бизнес развивается. Важно, что вы идете в розницу, потому что мы в технополисе и вы в Газпромбанке все делаем для населения, — заявил Айрат Гизатуллин.

Офис работает с 9 января, и поток клиентов уже заметно увеличился. В нем при работе с физическими лицами акцент будет сделан на вклады, ипотеку, потребительское кредитование, оформление кредитных и дебетовых карт, паевые инвестиционные фонды и продажу страховых продуктов от партнеров банка. Юридическим лицам будут предоставляться кредиты на привлекательных условиях, а также расчетно-кассовое обслуживание.

— Руководитель офиса продаж Ольга Валеева предпримет все, что зависит от нее и коллектива, чтобы клиенты Газпромбанка были обслужены оперативно, качественно и ушли довольные. Приятно видеть на открытии потенциальных клиентов и уважаемых партнеров, с которыми сотрудничаем долгие годы. Я уверен, что после сегодняшнего открытия армия клиентов будет увеличиваться. Специально для этого мы выбрали новую локацию на одной из самых интересных и с точки зрения архитектуры улице. Я думаю, что всем понравится и то, что здесь не возникнет проблем с парковкой, — отметил Марат Мухаметшин.

«Когда за спиной крепкий банк, то и нам спокойно»

Генеральный директор ОАО «ТГК-16» Эдуард Галеев поздравил потребителей банковских услуг с появлением красивого и удобного офиса. Он добавил, что компания и дальше будет продолжать работу с Газпромбанком.

Руководитель Гильдии риелторов РТ Руслан Садреев, вручая руководству казанского филиала Газпромбанка благодарность за сотрудничество от сообщества риелторов, отметил:

— Мы являемся ретрансляторами между банками и физлицами при получении ипотечных кредитов. Приятно, что Газпромбанк продолжает экспансию в направлении ипотечного кредитования.

Генеральный директор ЗАО «Ласкрафт» Евгений Воронин отметил главное качество Газпромбанка — компетентные сотрудники.

— С ними всегда приятно работать, и мы легко находим общий язык. Мы рады, что вы открыли новый офис. Когда за спиной крепкий банк, то и нам спокойно, уютно и мы строим большие прогнозы на будущее, — заявил Евгений Воронин.

Первый офис в Челнах был открыт в 2011 году

Для Набережных Челнов новое представительство Газпромбанка стало вторым офисом продаж. Первый был открыт в 2011 году. За время присутствия в Автограде банку удалось значительно усилить свои позиции, завоевать доверие со стороны крупнейших предприятий промышленности Закамья. Рост корпоративных и частных клиентов послужил поводом для открытия второго представительства Газпромбанка.

Фото Михаила Захарова, предоставлено ПАО «Газпромбанк»

Марат Мухаметшин при открытии офиса отметил, что в первом представительстве, находящемся на проспекте Мира, обслуживается более 400 клиентов — юридических лиц и свыше 15 тысяч физических лиц. Дополнительный офис продаж на проспекте Сююмбике, 40 универсальный. В нем предоставляется весь необходимый набор банковских услуг.

Руководитель нового допофиса в Набережных Челнах Наиля Доманская в день открытия рассказала, что в Газпромбанке работают сотрудники с большим опытом, задача которых сделать так, чтобы, придя в офис банка, каждый клиент и представитель бизнеса смог подобрать то, что нужно ему.

Фото Михаила Захарова, предоставлено ПАО «Газпромбанк»

— Здесь всегда будут рады видеть и новых, и уже действующих клиентов и партнеров банка, чтобы предоставить им по-настоящему приветливое и качественное банковское обслуживание. Для юридических лиц это кредитные продукты на привлекательных условиях и услуги по расчетно-кассовому обслуживанию. Для физических лиц — потребительское и ипотечное кредитование, оформление банковских карт, открытие вкладов, платежи и один из самых выгодных курсов обмена валют, а также многое другое, — заявила Наиля Доманская.

Газпромбанк готов работать даже со сложными клиентами

С открытием допофиса банк поздравила заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Наталия Кропотова. По ее словам, Газпромбанк отличает высочайшее качество сервиса и надежность. Банку доверяют основные системообразующие предприятия Набережных Челнов.

— Банк работает с предприятиями практически всех отраслей народного хозяйства. Но самое главное — ему доверяют наши градообразующие предприятия, а они, как известно, не принимают такие решения на пустом месте. Значит, для них Газпромбанк — это действительно надежный партнер, — сказала Наталия Кропотова.

Фото Михаила Захарова, предоставлено ПАО «Газпромбанк»

Стоит отметить, что на сегодняшний день в банке сгенерирована обширная база партнеров, в которой находятся ключевые предприятия Татарстана. Для их обслуживания, а также для работы с клиентами — физическими лицами в республике действуют 11 офисов — в Казани, Набережных Челнах, Елабуге, Нижнекамске, Альметьевске и Бугульме. Также важно добавить, что клиенты Газпромбанка по всем необходимым им операциям могут обслуживаться в любом офисе банка и в любой точке страны, так как все его отделения функционируют как единая общероссийская сеть.

В этом году казанский филиал Газпромбанка планирует открыть еще несколько дополнительных офисов продаж в Казани.

Партнерский материал