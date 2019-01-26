«Докатились»: как в Мамадыше проходил SUNNYФЕСТ-2019

Сегодня в Мамадыше открылся третий фестиваль креативных саней SUNNYФЕСТ. На фестиваль приехали 37 команд из двух регионов страны и 25 районов республики. Состязания проходили в номинациях за звания самых креативных, самых дальноходных (номинация «Докатились») и самых быстрых (номинация «Как по маслу») санок, а также за приз зрительских симпатий и Гран-при. Гостем мероприятия стал двукратный призер Олимпийских игр, президент Федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков.