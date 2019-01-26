Профессор Мишин ставит мат Тутберидзе: Самодурова скинула с трона татарскую принцессу фигурного катания

Загитова стала легкой добычей для новой королевы Старого света

Два балла разницы между Алиной Загитовой и Софьей Самодуровой после короткой программы чемпионата Европы обещали острейшую борьбу в программе произвольной. Однако многочисленные поклонники фигуристок ее, как ни странно, не увидели — олимпийская чемпионка, зажатая и скованная, стала легкой добычей для новой очаровательной королевы Старого Света. Вместе с «Минск Ареной» рождению новой чемпионки порадовался известный телекомментатор и постоянный автор «Реального времени» Александр Норден.

На Константиновой поставили крест

Падение, срыв каскада и итоговое 11-е место по итогам короткой программы фактически решили судьбу одной из российских сборниц. Стало ясно, что даже если Станислава Константинова в «произволке» покажет феноменальное катание и запрыгнет на пьедестал, на чемпионат мира она не поедет.

Понятно, разговоры о том, что кто-то из запасных сборной России обязательно должен перейти в «основу» на японском чемпионате мира, велись и раньше. Но то, что они возобновились и буквально выплеснулись на страницы информационных агентств после неудачи Станиславы — не случайное совпадение. Мир фигурного катания насколько прекрасен, настолько и жесток. Упал, вылетел из обоймы, до свиданья. Пленных здесь давно уже не берут.

— Спортсмены такого уровня, как Медведева, Туктамышева, не должны пропускать чемпионат мира в Японии, — это слова тренера Алексея Мишина. — Федерация объявила, что как минимум одна из запасных попадет в основу на ЧМ в Японии.

Константинова вышла с улыбкой, забыв кошмар короткой программы, откаталась на одном дыхании и показала, что рано списывать ее из числа претенденток на высокие места. Фото fsrussia.ru



Так что падение Константиновой кому-то даже сыграло на руку. Тому же, кстати, Алексею Николаевичу, ведь Туктамышева — его ученица. И не надо думать, что более высокая и по рейтингу, и по уровню, и просто по таланту Медведева — претендент номер один на место в сборной.

За не лезущей за словом в карман кокеткой с претензией на звание «секс-символа» Туктамышевой — огромный авторитет наставника, патриотизм, да и любовь народа к «клубничке» в довесок. К Медведевой же, жестко расставшейся с Этери Тутберидзе, да еще и переехавшей в Канаду, приклеилась репутация «вечно второй», а заодно и «перебежчицы». А то, что мир един и ты волен выбирать того тренера, которого хочешь… ну, только не для руководства ФФККР эти «байки».

«Почему никто из федерации даже не поинтересовался мнением Брайана Орсера при определении состава сборной? — недоумевала Татьяна Тарасова. — Почему мнением чемпиона мира и двукратного серебряного призера Олимпиад все пренебрегли?». Да все всем ясно, уважаемая Татьяна Анатольевна, потому что не наш.

Та же Тарасова, кстати, фактически предсказала неудачу Константиновой. «Зачем накануне старта Станислава провела две сложнейшие разминки и обе неудачно?» — задавалась вопросом великий тренер. И не находила на него ответа.

Что до успешного старта на Евро Самодуровой, то Алексей Мишин отказался комментировать выступление своей ученицы, пообещав журналистам дать подробный анализ проката Софьи после произвольной программы. В СМИ же вспомнили сказанные ранее слова мэтра о том, что Самодурова обладает очень высоким интеллектуальным потенциалом. «Это интеллектуалище!» — не удержался от высокопарного эпитета в адрес своей подопечной Мишин незадолго до чемпионата. И в том, какое катание победит — интеллектуальное Софьи или практически безупречное «машинное» — Алины, заключалась главная интрига пятничного противостояния.

«Это интеллектуалище!» — не удержался от высокопарного эпитета в адрес своей подопечной Мишин незадолго до чемпионата. Фото facebook.com/isufigureskating



А она не собиралась сдаваться

Квалифицированные в произвольную программу 24 фигуристки выступали в четырех разминках. Станислава Константинова в своей смене (третьей) вышла сразу после сорвавшей всю свою программу Эмми Пелтонен. Недовыполнившую прыжки финку явно пожалели судьи, завысив компоненты, и вывели ее на 1-е место (111,97 и 170,03 в сумме).

Константинова же вышла с улыбкой, забыв кошмар короткой программы, откаталась на одном дыхании и показала, что рано списывать ее из числа претенденток на высокие места. Флипы были немного недокручены, вместо тройного лутца мы увидели двойной, но арена взорвалась овациями — эта «Анна Каренина» однозначно покорила зал. Станислава немного недобрала до лучшей своей оценки за «произволку» (135,01), однако ее превосходство над всеми выступавшими до нее было безоговорочным — 132,96 и 189,72 в сумме. И над многими, кто вышел после — тоже.

А после того как позади Станиславы осталась атлетичная французская мулатка Беренис Мейте с ее технически сложным прокатом и юная болгарская дюймовочка Александра Фейгин, перед Константиновой забрезжили смутные надежды на «бронзу».

Слезы радости Софьи Самодуровой

Открывала выступление топ-группы шестая после первого дня Лорин Лекавалье, главной целью которой было обыграть Беренис Мейте и заполучить единственную квоту на чемпионат мира от Франции. Ученица Брайана Жубера сделала свой лучший прокат в сезоне и с 180,05 балла в сумме почти на три балла опередила подругу-соперницу по команде.

Вивека Линдфорс ошиблась на риттбергере, но в дальнейшем не допустила промашек, не считая недокрута на тройном сальхове. Фото isu.org



Николь Райичова, шедшая пятой, выбрала для музыкального сопровождения всемирно известную музыку к фильму «Доктор Живаго». Она коснулась льда рукой на первом же тройном лутце, упала во второй части выступления и еще больше приоткрыла для Константиновой калитку на пути к пьедесталу.



После откатавшейся в конец десятки словачки на лед в огненно-красном наряде выскочила занимающая 4-е место Вивека Линдфорс, выбравшая музыку к мюзиклу «Отверженные». Она ошиблась на риттбергере, но в дальнейшем не допустила промашек, не считая недокрута на тройном сальхове. С учетом того, что она опережала Константинову после короткой программы почти на 9 баллов, за нашу спортсменку стало тревожно. Эти тревоги оправдались — отстав в произвольной программе от россиянки на четыре балла, она превзошла ее в сумме — 194,4.

Ну а потом настала очередь нашей 16-летней Кармен. Уже на второй минуте Загитова упала на тройном лутце, затем выдала сильный отрезок, но вновь «приземлилась» на две руки после риттбергера, недокрутила тройной тулуп и в целом была далека от своего настоящего уровня. Ее прокат скорее приближался к единственному провалу прошлого «золотого» сезона, который произошел на ЧМ в Милане и окончился для олимпийской чемпионки 5-м местом. Получив за программу на пять баллов меньше, чем Линдфорс, она опередила ее в сумме на четыре пункта и дала отличный шанс Самодуровой.

Из немного угловатой девочки Алина превратилась в прекрасную юную девушку. Но при этом куда-то ушли легкость и радость от самого катания. Фото fsrussia.ru

Та начала прокат довольно скованно, но, поняв, что все идет по плану, раскрепостилась, вошла во вкус и вновь стала получать удовольствие на льду. Прыжки с точными приземлениями, каскады, вращения, бурлескные скольжения и все это с улыбочкой, подергиваниями плечиками, заигрыванием с залом… Техника и артистизм сложились удивительно гармонично. И стало ясно, что перед нами новая чемпионка Европы. И вот уже после выступления и полученного грома аплодисментов Соня, наконец, позволила себе разрыдаться. И это были слезы счастья.

— Хочу поблагодарить зрителей за поддержку и мою тренерскую команду за проделанную работу после чемпионата России и в сезоне. И огромное спасибо родителям и семье, которые поддерживали меня и болели за меня. Я с самого утра настраивалась на свой прокат и, надеюсь, он получился чистым. О соперницах я не думала, — признавалась, немного успокоившись, Самодурова после выступления.

Софье достаточно было получить 125 с половиной баллов, чтобы опередить Загитову. Она получила 140,96 (!), а в сумме (213,84) ее отрыв от олимпийской чемпионки оказался поистине убийственным (213,84 против 198,34)!

Последняя интрига заключалась в том, кто получит «бронзу» — финка Линдфорс или закрывавшая соревновательную часть швейцарка Алексия Паганини. Паганини, увы, конкуренции Линдфорс не составила и откатилась на 6-е место. Константинова, перепрыгнув через семь ступеней, оказалась четвертой, остановившись в шаге от пьедестала.

С 2014 года на европейском троне восседают воспитанницы двух великих тренеров современности — Этери Тутберидзе и Алексея Мишина. Фото fsrussia.ru

Подведем итоги. С 2014 года на европейском троне восседают воспитанницы двух великих тренеров современности — Этери Тутберидзе и Алексея Мишина. В Минске профессор начисто переиграл свою соперницу по тренерскому цеху и вывел на подиум новую звездочку Софью Самордурову. Я сознательно не называю очаровательную Соню «звездой» — ею фигуристке еще только предстоит стать. Но ее раскованность, радость от того, что она творит на льду, настолько контрастируют с зажатостью Загитовой, что той срочно требуется перезагрузка. Да, из немного угловатой девочки Алина превратилась в прекрасную юную девушку. Но при этом куда-то ушли легкость и радость от самого катания, без которых побеждать на льду просто невозможно. А победа Самодуровой по-настоящему тренерская, не скромничайте, Алексей Николаевич.