Видеоопрос: «Что вы думаете о введении платы за регистрацию мобильников?»

Через год в России могут ввести платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет. Речь идет о телефонах, планшетах, ноутбуках. В случае принятия законопроекта, подготовленного группой членов Совета Федерации РФ, эта услуга будет обязательной, а ее стоимость составит 100 рублей. Те устройства, которые не будут поставлены на учет, операторов обяжут блокировать.

