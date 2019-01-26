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Видеоопрос: «Что вы думаете о введении платы за регистрацию мобильников?»

07:00, 26.01.2019 2
Видеоопрос: «Что вы думаете о введении платы за регистрацию мобильников?»

Через год в России могут ввести платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет. Речь идет о телефонах, планшетах, ноутбуках. В случае принятия законопроекта, подготовленного группой членов Совета Федерации РФ, эта услуга будет обязательной, а ее стоимость составит 100 рублей. Те устройства, которые не будут поставлены на учет, операторов обяжут блокировать.

«Что вы думаете о введении платы за регистрацию мобильных устройств?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Ксения Жаркова, видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 07:16
    Я очень сильно удивлен и ошарашен этой новостью
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  • Анонимно 08:05
    По мне так это очень глупо и не естественно
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