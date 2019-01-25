«А утром мы не проснулись»: бугульминка ищет виновных в смерти дочери и мужа

Семья Гариновых отравилась угарным газом после визита газовиков, которых вызвали из-за проблем с тягой в дымоходе

В Татарстане от отравления угарным газом погибли 11 человек и еще 41 пострадал. Причем больше всего трагедий в Бугульме, где десять пострадавших и четверо скончавшихся. Только за последние два месяца в этом городе оборвались жизни двух детей и взрослого. Бугульминка Анастасия Гаринова потеряла двухлетнюю дочь и мужа, едва не погибла сама. Хотя буквально накануне ЧП вызывала специалистов проверить тягу в дымоходе. Кто виноват в массовых отравлениях татарстанцев угарным газом и почему трагедии участились зимой? «Реальное время» выслушало истории пострадавших, пояснения надзорных служб и выводы экспертов.

Трагедия Гариновых

Жительница Бугульмы Анастасия Гаринова потеряла дочь и мужа в ноябре прошлого года, когда вся семья отравилась угарным газом. За пару дней до трагедии молодая женщина, ее супруг и двухлетняя дочь стали чувствовать себя плохо: начались головные боли и недомогание. Поначалу думали, что простыли, но потом заподозрили неладное, заметив, что из дымохода в ванной идет обратная тяга. Чета проживала на первом этаже в многоквартирном доме на Гафиатуллина, 40.

— 13 ноября мы вызвали специалистов из нашего ТСЖ «Нефтяник», они приехали только 14-го. Осмотрели вентканалы, сказали чаще проветривать и выписали акт, где написано, что при притоке воздуха или открытом окне тяга в норме, — рассказывает Анастасия и тут же задается вопросом: а как жить с открытым окном зимой?

Газовики выписали рекомендацию установить приточный клапан и сделать нащельники в дверях в санузле. Указали в акте, что все каналы чистые. «Но как они это проверили?! На крышу даже не поднимались!» — сетует Анастасия. 15 ноября ей и дочери стало плохо, вызвали скорую и врача-педиатра. Медики все списали на повышенное давление и ротавирус. Два последующих дня Гариновых мучили периодические головные боли:

— 17 ноября, вечером, около одиннадцати, супруг пошел мыться. Он не включал газовую колонку на 40 минут, как потом скажут. Я зашла к нему где-то через полчаса — колонка не работала, вентилятор в дымоходе в санузле — тоже. Муж просто набрал ванну и лежал, сказал: «Я сейчас приду», и все — мы легли спать, а утром мы не проснулись.

«Собственники жилья должны были обеспечить приточную вентиляцию»

Гариновых обнаружила свекровь, когда они перестали выходить на связь. Анастасию удалось откачать, но ее дочь и супруг погибли. Первая версия — пищевое отравление, изъяли все продукты из холодильника. Далее следователь утверждал, что колонка была включена 40 минут, а включенный вентилятор задувал угарный газ обратно в квартиру, но Анастасия это опровергла — вентилятор был выключен.

— Только 21 ноября, после обеда, начались проверки вентканалов, и представляете — они чистые. Хотя есть свидетели, которые видели утром того дня людей на крыше с мешками. Что это были за люди и что они там делали, не знаю. Но следователи до сих пор этих свидетелей не опросили, — возмущается Гаринова.

В ТСЖ «Нефтяник» нашему изданию пояснили, что всю документацию у них изъяли на проверку, и ситуацию не комментируют:

— Следствие еще не закончено, никаких пояснений мы пока давать не можем. Все материалы обследования, все акты в Следственном комитете, — рассказала начальник ПТО в ТСЖ Наталья Гавришенко.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Следствие идет уже два месяца.

— Проверяющие приходили в эту квартиру и действительно сказали, что тяги нет. Вентиляция плохо работала ввиду того, что не было приточной вентиляции. Собственнику выдали предписание — устранить это нарушение до декабря, то есть они сами должны были решить этот вопрос. А то, что вентканалы были забиты, такого нет. В день трагедии следователь выезжал, осмотр проводили, все каналы были чистые. Никто их тайком не чистил. Так как они собственники жилья, они должны были сами заняться этим вопросом — приточной вентиляцией, и привлечь специалистов, — пояснил и.о. руководителя следственного отдела г. Бугульмы Тимур Муллакаев.

По его словам, в данный момент проводится экспертиза, чтобы выяснить — были ли нарушения в действиях обслуживающей организации.

Фото sovet-ingenera.com



Птицы и обледенение — главный бич вентканалов зимой

Несчастье с Гариновыми, к сожалению, не единичное. В Татарстане, и особенно Бугульме, участились подобные случаи. На прошлой неделе в том же городе, в доме на улице Белинского, произошла очередная трагедия. Угарным газом отравились 41-летний мужчина и два подростка — 17 и 13 лет. Старшего юношу доставили в Бугульминскую ЦРБ с отравлением средней тяжести, мужчина — в состоянии комы, а младший мальчик скончался. Всего по республике 11 погибших и 41 пострадавший.

Прокуратурой РТ по поручению прокурора Илдуса Нафикова инициированы массовые проверки случаев отравления угарным газом в республике. Выяснилось, что нарушения в основном связаны «с неисполнением абонентами обязанностей по заключению договоров со спецорганизациями на обслуживание и ремонт газового оборудования, невыполнением договорных обязательств, ненадлежащим содержанием внутридомового газового оборудования и вентиляции, а также отсутствием естественного притока воздуха».

В казанском Кремле на этой неделе обещали, что газовое оборудование проверят во всех многоквартирных домах. Проблема стоит достаточно остро, и дело не только в отравлениях угарным газом, но и в более масштабных угрозах при неисправностях газовой техники. Проверят и действия работников газовых служб. Эксперты, представители отрасли, полагают, что всему виной может быть обычная халатность жилищников.

— Значит, была не обеспечена система отведения угарных газов при утечке — это одна из причин отравления. Одну из ведущих ролей здесь играет организация газоотвода через систему вентиляции. Проверку вентканалов нужно проводить периодически, проверять тягу. Раз есть акт обследования до случая с отравлением, надо проверить, насколько он соответствует действительности, может, специалисты там были нерадивые. Сказали: «У вас все хорошо, подпишите», и люди подписали. Если вентканал хорошо работает, он и при закрытой форточке будет работать. Тяга в любом случае должна быть, — пояснил директор казанского ООО «Городская газовая служба» Вадим Голубь.

По словам собеседника издания, одна из причин, почему такие ситуации чаще возникают зимой, это птицы. Они греются у трубы на крыше, падают и закупоривают дымоход. Вторая причина — обледенение вентканалов из-за конденсата. Поэтому первостепенной задачей газовых служб должны быть регулярные проверки вентиляционных каналов, отмечают эксперты.