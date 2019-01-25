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Столовая на колесах. На улицы Казани вновь выехал «Добрый фуд-трак»

11:24, 25.01.2019 3
Столовая на колесах. На улицы Казани вновь выехал «Добрый фуд-трак» Фото: kzn.ru

Сегодня в Казани вновь начал свою работу «Добрый фуд-трак». Благодаря проекту бездомные и нуждающиеся могут получить горячее питание, медицинскую и юридическую помощь. «Добрый фуд-трак» выйдет на улицы города совместно с микроавтобусом, оборудованным кабинетами врача и юриста. Фуд-трак будет останавливаться в сквере по ул. Бурхана Шахиди пять дней в неделю, кроме вторника и воскресенья. Около Дома ветеранов (ул. Дубравная, 35) «Добрый фуд-трак» будет останавливаться по вторникам.

Видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 14:50
    Молодцы хоть в чем-то!!!
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  • Анонимно 15:02
    Прикольно! Не видел еще ни разу их
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  • Анонимно 15:49
    Хорошая задумка, если увижу такой обязательно подойду )))
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