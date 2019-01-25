Столовая на колесах. На улицы Казани вновь выехал «Добрый фуд-трак»

Сегодня в Казани вновь начал свою работу «Добрый фуд-трак». Благодаря проекту бездомные и нуждающиеся могут получить горячее питание, медицинскую и юридическую помощь. «Добрый фуд-трак» выйдет на улицы города совместно с микроавтобусом, оборудованным кабинетами врача и юриста. Фуд-трак будет останавливаться в сквере по ул. Бурхана Шахиди пять дней в неделю, кроме вторника и воскресенья. Около Дома ветеранов (ул. Дубравная, 35) «Добрый фуд-трак» будет останавливаться по вторникам.