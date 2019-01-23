«Матч» может уступить АПЛ стриминговым компаниям и расписаться в собственной неконкурентоспособности

Трансляции английской Премьер-лиги могут полностью уйти в интернет. Что это означает?

В последние дни ушедшего года в Сети появилась информация, что телеканал «Матч ТВ» может прекратить показывать английскую Премьер-лигу, потеряв, по сути, последний футбольный эксклюзив в своей сетке вещания — ведь чемпионаты Испании и Италии, на которые у медиахолдинга еще сохраняются права, показывают также различные стриминговые сервисы. О том, что означает потеря Англии для «Матча» и как теперь будут реализовываться трансляции в интернете, — в материале «Реального времени».

«Они еще сто раз могут договориться о сублицензии»

Впервые информация о том, что «Матч» не смог договориться о покупке нового пакета прав на трансляцию игр английской Премьер-лиги (текущий заканчивается с последним туром нынешнего сезона), появилась на телеграм-канале «Ненобель», специализирующемся на спортивных инсайдах. Позже эту информацию через свои источники подтвердили и на портале «Sports».

Еще интереснее стало, когда выяснилось, что эти права в России купил интернет-холдинг «Rambler&Co» Александра Мамута, в который входят такие порталы, как «Чемпионат.com», «Газета.ru», «Lenta.ru» и др.

Сообщалось, что «Рамблер» планирует запустить собственный стриминговый проект, включающий в себя спортивные трансляции, наподобие сервиса, который существует на «Яндексе». Однако источники не исключали, что проект будет реализован и совместно с агентством «Телеспорт», которому принадлежит другой стриминговый сервис — «Сила ТВ» Петра Макаренко, вот уже полтора года ведущий футбольные трансляции испанского чемпионата, а с весны нынешнего года — и итальянской «Серии А». Хотя изначально сервис запускался как интернет-канал для трансляций различных турниров MMA.

Эти права в России купил интернет-холдинг «Rambler&Co» Александра Мамута, в который входят такие порталы, как «Чемпионат.com», «Газета.ru», «Lenta.ru» и др. Фото Alex Nedorez / Strelka Institute / flickr.com

«Сила» же, в свою очередь, сотрудничает с тем же «Sports», у которого высочайшие показатели уникальных посещений в день, мощные социальные сети (в одном только Twitter 562 тысячи подписчиков) и который размещает трансляции «Силы» на главной странице портала. Известно, что у «Матча» и Sports.ru давний вялотекущий конфликт с обоюдными претензиями и судебными исками («Матч» решил вести войну за эксклюзивные права на нарезки игр второй российской футбольной лиги ФНЛ), так что спортивный портал с удовольствием пошел на сделку с «Силой», чтобы перетянуть и так похудевшую за годы аудиторию «Матча» к конкуренту.

Вот что сказал «Реальному времени» экс-сотрудник «Матча», известный футбольный и хоккейный комментатор и наш эксперт Александр Кузмак:

— У «Матча» больше не осталось эксклюзива — стриминговый канал «Сила ТВ» уже имеет те же трансляции чемпионатов Испании и Италии, что и «Матч».

— Вопрос не в эксклюзивности, а в целесообразности. Показ английского футбола на федеральных каналах — это очень тонкая история, которая очень тяжело программируется и требует, помимо всего прочего, постоянного присутствия. Если вы показываете АПЛ, вы должны показывать ее всегда. А если в туре нет таких топовых матчей, как «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль», то вы вынуждены показывать матч не топ-категории.

— Это поражение для «Матча», что он уступает Англию «Рамблеру»?

— Нет. В данном случае ни о каком поражении речи как раз не идет. Если бы мы говорили о том, что не будут показывать российский футбол, тогда да, это можно было бы назвать поражением. Это решение канала, и оно продиктовано коммерческими соображениями.

Другой экс-комментатор и ведущий футбольных передач «Матча» Владимир Стогниенко так прокомментировал «Реальному времени» возможный уход Англии с телевидения в интернет-пространство:

– Что ТО (онлайн-трансляции, — прим. ред.), что PPV (Pay-per-view — «плата за просмотр», — прим. ред.) энергично развиваются. Это очевидно и хорошо, но телевизор пока еще очень силен в силу многих причин. Вот вы как предпочитаете смотреть футбол — на телефоне или на большом экране? Я сейчас именно про спортивное телевидение говорю. В этой сфере традиционное телевидение все еще обладает влиянием. Но когда-нибудь они просто сольются. Телевизоров с Wi-Fi уже полно. И никакого поражения «Матча» там пока и близко нет. Они еще сто раз могут договориться о сублицензии, — сказал Стогниенко.

«Матч» не хочет тратить последнее на убыточный продукт?

Но если первоначальная информация подтвердится и «Матч», транслировавший АПЛ со дня своего запуска (1 ноября 2015 года), так и не договорится о покупке прав, то в России эта лига полностью уйдет с телеэкранов.

Известно, что права на трансляцию АПЛ являются одними из самых дорогих в мире и уж точно самыми дорогими в Европе. Так, телекомпании Sky Sports и BT Sport приобрели их на территории Великобритании на сезоны-2019/20, 2020/21 и 2021/22 за 4,464 млрд фунтов. Это, конечно, цена для «внутреннего потребителя» — для иностранных каналов, где рейтинги чужого чемпионата не столь высоки, она уменьшается. Но, например, в конце 2016 года АПЛ продала права на трансляцию своих матчей в Китае компании PPТМ, входящей в холдинг Suning group, за 700 млн долларов.

— Как показывает практика, иностранный футбол на российских федеральных каналах — это мероприятие, которое чаще всего себя не окупает. Даже когда речь идет о матчах топ-уровня типа «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» или «Челси» — «Арсенал». Это просто невыгодно, — продолжает Александр Кузмак. — То есть цена за показ английской Премьер-лиги, одной из самых дорогих лиг вообще в мире, не окупается на рынке уникального просмотра в первую очередь. То есть это те расходы, которые хороши, когда в соглашении прописаны выгодные условия — например, показывать только ключевые матчи. Вариантов много. Естественно, цена для интернет-трансляций совсем иная. Так что в том, чтобы не показывать английский футбол на федеральном канале, я не вижу ничего нелогичного, если это действительно так. И если все-таки такое произойдет и АПЛ не будет на центральных каналах, я не вижу в этом большой трагедии для российского футбольного сообщества. Те люди, которые любят английский футбол, с удовольствием посмотрят его в интернете, — резюмировал эксперт.

Елагин может остаться без любимого чемпионата, зато с шотландским «премьершипом»

Стоит отметить, что даже при трехлетнем показе «Матчем» игр АПЛ у телезрителей накопилось к каналу немало вопросов. Он неоднократно задерживал трансляции, начиная показ через десятки минут после начала матча. В январе 2016 года федеральный канал разочаровал зрителей очередным приступом «оптимизации бюджета», когда вместе с Василием Уткиным, Кириллом Дементьевым, Алексеем Андроновым и рядом других комментаторов был выведен за штат «голос английского футбола» Александр Елагин. Без его узнаваемых восклицаний вроде «Удар по воротам, удар!» матчи английского чемпионата, конечно же, воспринимались уже не так ностальгически, и многие «олдовые» поклонники просто ушли.

Лишь весной 2018 года обновленное руководство холдинга предложило Елагину вернуться. Свой первый матч после возвращения он прокомментировал в конце апреля, однако уже через полгода появилась информация, что Англии на «Матче» может не быть.

Нашему изданию Александр Елагин прокомментировал ситуацию лаконично:

— Да, я слышал о подобных слухах, но внутри канала ничего конкретно по этой теме не объявляли. И, если честно, меня не сильно это беспокоит.

На фоне возможной потери трансляций матчей АПЛ особенно комичной выглядит покупка «Матчем» в декабре прав на трансляцию чемпионата Шотландии, который находится на 20-м месте в таблице УЕФА и вряд ли соберет аудиторию в России.

Вообще, сетка вещания на основном канале «Матч» все больше заполняется боями без правил, биатлоном и другими неигровыми видами спорта. Если медиахолдинг не сможет договориться о продлении прав на чемпионат Англии, то де-факто потеряет один из своих последних весомых «активов».