О Rio, Rio: «Лады» опередили корейских «одноклассников» по популярности в России

Рейтинг самых продаваемых автомобилей в 2018 году

«Реальное время» продолжает анализировать итоги 2018 года для автомобильного рынка. Недавно мы рассказывали о том, как выросли (а иногда и снизились) цены на новые машины, а сегодня узнаем, на какие модели увеличился и уменьшился спрос. Год ознаменовался заметными успехами АвтоВАЗа и переориентацией Hyundai с массового Solaris на «паркетник» Creta.

Rio прибило к берегу: впереди оказалась не только Vesta, но и Granta

По итогам 2018 года продажи 25 самых популярных моделей автомобилей в России выросли на 14% — до 1,089 млн экземпляров (год назад этих же моделей было продано 957 тыс. штук).

Наиболее любопытна ситуация с «борьбой» внутри первой пятерки по продажам. По сравнению с прошлым годом здесь произошли ключевые и фундаментальные изменения. В первую очередь, прошлогодний лидер, популярнейшая модель Kia Rio, не просто потеряла первое место, но даже не оказалась на втором. При этом нельзя сказать, что у нее провальный результат — по сравнению с прошлым годом продажи выросли на 4% и перевалили за сотню тысяч в год: с 96,7 до 100,1 тыс. штук. Евгений Еськов, главный редактор журнала «АвтоБизнесРевю», отмечает, что продажи Kia Rio в 2018 году даже стали рекордными. Так что дело тут в еще более значительных успехах АвтоВАЗа, особенно одной из его моделей.

Речь идет о своего рода «флагманской» модели Lada Vesta. Она стала одним из лидеров по годовому росту продаж с 40%. Год назад машин этой модели продали 77,3 тыс. штук, а по итогам 2018 года показатель вырос до 108,4 тысячи. Не такие значительные, но все же очень заметные (и более заметные, чем у Kia Rio) показатели роста у другой модели тольяттинского автозавода, одного из самых доступных автомобилей на российском рынке — Lada Granta. Ее продажи выросли на 13% — с 93,7 до 106,3 тыс. экземпляров. Благодаря этому модель оказалась на втором месте — напомним, мы предполагали, что год может закончиться таким образом еще по итогам трех кварталов.

Успехи «Лады» эксперты связывают с ценой и повышающимся качеством продукции. Так, Руслан Абдулнасыров, руководитель Ассоциации автодилеров Татарстана, отмечает, что бюджетные модели разных автомобилей практически неотличимы: «Модельный ряд «Лады» модернизируется, платформы используются от Renault — технологичность и качество подтянулись. Очень много деталей идентичны по качеству и дизайну что в Renault, что в «Весте», что в Kia Rio. Естественно, все это влияет на надежность и комфорт».

Согласен с ним и Евгений Ушмаев, генеральный директор «Альянс-авто».

Кроме того, говоря об успехах «Весты», он указывает на то, что по некоторым параметрам относительно новая модель АвтоВАЗа относится даже к более высокому классу, чем Rio: «Веста» — это хороший, качественный российский продукт. Как следствие — цена. Если сравнивать Rio и «Гранту», то последняя значительно дешевле. Сравнивая «Весту» и Rio — качество российского автомобилестроения значительно выросло, и, на мой взгляд, из-за этих потребительских свойств многие переключились на АвтоВАЗ. Ну и, «Веста» по многим параметрам превышает Rio — она попадает под самые минимальные параметры класса «C», а Rio — это все-таки «B», — говорит он.





Hyundai «на паркете»: корейцы пожертвовали «близнецом» Kia Rio ради самого популярного сегмента

Заметное изменение произошло и у замыкающих пятерку моделей. «Одноклассник» Kia Rio и Lada Vesta Hyundai Solaris поменялся местами с другим автомобилем того же производителя — Hyundai Creta. Solaris же стал единственной моделью из топ-5, объемы продаж которой снизились: по итогам 2017 года количество проданных машин составило 68,6 тыс. штук, а по итогам 2018-го — 65,6 тысяч. Creta же, напротив, показала знаменательный рост — на 22%, с 55,3 до 67,6 тыс. штук. Такую «рокировку» мы также ожидали уже по итогам января—сентября 2018 года.

Впрочем, показатели Hyundai эксперты склонны считать результатом осознанной политики: Руслан Абдулнасыров указывает, что Creta — это просто удачный «паркетник», самый бюджетный из автомобилей с повышенными клиренсом и проходимостью. Евгений Ушмаев предполагает, что Hyundai осознанно принял решение уменьшить производство Solaris и увеличить производство Creta, так как Rio и Solaris — абсолютно идентичные модели, там даже 80% запчастей одинаковые (напомним, обе модели производятся на одном заводе под Санкт-Петербургом).

Согласен с ним и Евгений Еськов, главный редактор журнала «АвтоБизнесРевю». По его мнению, сложившаяся ситуация устраивает каждого из перечисленных производителей: «Насколько я знаю, Creta осознанно забирает долю, которая прежде принадлежала Solaris. Все эти модели — Solaris, Rio, Vesta — по сути, автомобили одного сегмента, причем одного из ведущих на рынке, относительно недорогого, на котором особенно отражается ситуация в экономике страны. Можно, конечно, отметить, что в абсолютных цифрах кто-то кому-то проигрывает, но, по сути, это лидеры спроса, у которых в целом весьма большие объемы. Конкуренция здесь происходит главным образом по параметру цены. И по 2018 году все три марки («Лада», Kia, Hyundai), в общем-то, довольны своими результатами».

При этом Азат Тимерханов, руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» отмечает, что петербургский завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», на котором выпускаются и Kia Rio, и Hyundai Solaris, вынужден делить конвейер еще и с кроссовером Hyundai Creta, который уже второй год подряд с заметным преимуществом является лидером российского рынка в сегменте SUV.

«При этом завод работает на полную мощность, поэтому приходится чем-то жертвовать. Вероятно, в компании Hyundai посчитали, что не должен страдать кроссовер, так как сегмент SUV — самый крупный и популярный на российском рынке», — рассказывает он.

Говоря про Hyundai, отметим, что в топ-25 моделей по продажам есть еще один автомобиль этого производителя. Речь о Hyundai Tucson, который занял 23-е место и стал лидером по годовому росту продаж. Год назад было продано 12 тыс. экземпляров этого «паркетника», а в 2018 году — на 92% больше, 23 тысячи. Модель эта, напомним, стала одной из двух подешевевших в 2018 году — она снизилась в цене на 5% за год. Рост продаж и Евгений Еськов, и Азат Тимерханов связывают с обновлением модели (которое, похоже, и сопроводило снижение стоимости).

К слову, второй по росту продаж моделью стал другой «паркетник» — Mitsubishi Outlander (единственный представитель этого японского бренда в топ-25). Экземпляров этой машины было продано больше, чем Hyundai Tucson — 24,5 тыс. штук (год назад — лишь 16,8 тыс. штук, рост — на 46%), что позволило ему расположиться на 21-м месте.

Вторая пятерка: борьба внутри платформы Nissan B0

Популярность относительно недорогих компактных автомобилей заметна и по второй пятерке. В нее вошли как минимум два автомобиля, схожих с «Вестой», Rio и Solaris, но уже от других производителей. Это Volkswagen Polo (6-е место) и Skoda Rapid (9-е). У обеих моделей довольно хорошие показатели роста: «Поло» стали продавать на 22% больше, чем в 2017 году (59,5 тыс. экземпляров), а «Рапид» — на 19% больше (35 тысяч).

Еще больший рост — у третьей по популярности модели «Лады» Largus. Универсал, производящийся на той же базе, что и Renault Logan и Sandero, а также Nissan Almera, показал рост на 31% — с 33,6 до 44 тыс. экземпляров. Примечательно, что еще одна модель, производящаяся на той же платформе Nissan B0 — Renault Duster, показала отрицательную динамику — за год продажи снизились на 6% (с 43,8 до 41,4 тыс. штук), а Lada X-Ray стали покупать больше, но совсем незначительно — на 4% (рост с 33,3 до 34,8 тысяч. экземпляров).

В топ-25 входят еще три автомобиля на указанной платформе, однако положительная динамика — лишь у одного из них. Это Renault Sandero, расположившийся на 15-м месте с ростом на 4% с 31,6 тысячи продаж. Sandero смог опередить две другие модели Renault на B0 — Logan и Kaptur. Последние заняли 17-е и 18-е места, их продажи снизились за год на 1% и 3% соответственно.

Модель январь—декабрь % декабрь % 2018 2017 2018 2017 Лада Веста 108.364 77.291 40% 11.601 7.955 46% Лада Гранта 106.325 93.686 13% 12.546 10.302 22% Kia Rio 100.148 96.689 4% 8.642 6.198 39% Hyundai Creta 67.588 55.305 22% 5.249 5.899 -11% Hyundai Solaris 65.581 68.614 -4% 4.452 4.941 -10% Volkswagen Polo 59.450 48.595 22% 5.996 5.601 7% Лада Ларгус 44.072 33.601 31% 4.283 3.511 22% Renault Duster 41.409 43.828 -6% 2.271 4.816 -53% Skoda Rapid 35.089 29.445 19% 2.305 2.797 -18% Лада ИксРэй 34.807 33.319 4% 3.105 3.736 -17% Toyota Camry 33.700 28.199 20% 4.019 2.911 38% Volkswagen Tiguan 33.530 27.666 21% 3.602 3.283 10% Лада 4x4 32.949 29.091 13% 2.814 3.155 -11% Kia Sportage 32.667 24.611 33% 2.755 2.180 26% Renault Sandero 31.559 30.210 4% 1.757 2.933 -40% Toyota RAV4 31.155 32.931 -5% 3.616 3.191 13% Renault Logan 30.285 30.640 -1% 2.205 3.334 — Renault Kaptur 30.042 30.966 -3% 1.597 3.220 -50% Chevrolet Niva 29.235 31.212 -6% 3.512 3.416 3% Skoda Octavia 25.026 22.648 10% 3.078 2.054 50% Mitsubishi Outlander 24.511 16.828 46% 2.516 1.964 28% Nissan Qashqai 23.192 20.223 15% 2.655 2.367 12% Hyundai Tucson 23.020 12.011 92% 2.873 1.641 — Nissan X-Trail 22.878 20.626 11% 2.379 2.499 -5% Mazda CX-5 22.594 18.723 21% 2.656 2.008 32%

Mitsubishi разгоняется, а рост Kia — больше, чем у «Лады»

Безоговорочным лидером среди производителей автомобилей по количеству проданных машин ожидаемо стала Lada. За год тольяттинский автогигант смог реализовать 360,2 тыс. автомобилей — это на 16% больше, чем в 2017 году. Показатель этот довольно высокий, но у находящейся на втором месте Kia рост все же оказался больше — 25%. Всего корейский производитель продал 227,6 тыс. автомобилей (помимо Kia Rio, в том-25 моделей вошел Kia Sportage c 32,7 тыс. машин и ростом на треть за год).





Третье место оказалось у другого корейского производителя — Hyundai — со 178,5 тыс. автомобилей и ростом на 13%. Четвертое место — у французского Renault со 137 тыс. машин, за год показатель почти не изменился. Замыкает пятерку Toyota с ростом на 15%, до 108,5 тыс. автомобилей (в топ-25 входят две модели японского производителя — Camry и RAV4, их купили 33,7 и 31,2 тысячи раз).

Более чем на 30% увеличились продажи еще у трех производителей. Продажи Skoda выросли на 31%, до 81,5 тыс. штук (Rapid выросла на 19%, Octavia — на 10%), Mitsubishi — на рекордные 87% (до 45,4 тыс. штук — более половины из них приходится на Outlander), а Subaru — на 32%, до 8 тыс. штук (в топ-25 не оказалось ни одной модели производителя).

Негативная динамика — у пяти автопроизводителей. В частности, УАЗ снизил продажи на 2%, до 41,3 тыс. штук, Chevrolet — на 6%, до 30 тысяч. штук. Datsun продал на 16% меньше, чем в прошлом году, — 20,6 тыс. автомобилей, Audi — на 4% меньше (16,2 тысячи), китайский Lifan — на 11% меньше (15,1 тысячи), а продажи Mercedes-Benz снизились на 2%, до 6,3 тыс. штук. Отметим, что ни одна модель этих производителей не входит в топ-25. Исключение здесь — Chevrolet, у которой представлена модель Chevrolet Niva, однако стоит понимать, что фактически ее производством занимается АвтоВАЗ.

Марка январь—декабрь % декабрь % 2018 2017 2018 2017 Лада 360.204 311.588 16% 35.407 32.580 9% Kia 227.584 181.947 25% 18.081 13.211 37% Hyundai 178.530 157.927 13% 15.089 14.977 1% Renault 137.062 136.686 0% 8.097 14.555 -44% Toyota 108.492 94.238 15% 12.266 10.885 13% Volkswagen 106.056 89.469 19% 11.179 10.366 8% Skoda 81.459 62.302 31% 8.184 6.005 36% Nissan 80.925 76.000 6% 8.337 8.499 -2% ГАЗ комм 60.677 58.617 4% 8.454 6.713 26% Ford 53.234 50.360 6% 5.746 5.705 1% Mitsubishi 45.391 24.325 87% 5.532 3.706 49% УАЗ 41.252 42.111 -2% 5.642 4.623 22% Mercedes-Benz 37.788 36.808 3% 3.362 3.153 7% BMW 35.619 30.018 19% 3.107 2.791 11% Mazda 31.683 25.910 22% 3.640 3.053 19% Chevrolet 30.021 32.071 -6% 3.617 3.475 4% Lexus 24.312 23.693 3% 2.481 2.711 -8% Datsun 20.559 24.510 -16% 2.503 2.854 -12% Audi 16.216 16.878 -4% 1.721 1.452 19% Lifan 15.097 16.964 -11% 1.320 2.120 -38% Land Rover 9.840 8.916 10% 1.039 791 31% Subaru 8.032 6.080 32% 1.006 801 26% Volvo 7.772 7.011 11% 918 1.077 -15% Volkswagen комм 7.689 6.990 10% 884 830 7% Mercedes-Benz комм 6.345 6.504 -2% 575 801 -28%

2019-й — год небольших машин, иногда даже новых

Прогнозируя развитие событий в 2019 году, эксперты сходятся во мнении, что наибольший интерес по-прежнему будут представлять наиболее дешевые автомобили. Причиной тому, разумеется, невысокие доходы населения. При этом некоторые участники рынка вообще считают, что спрос переориентируется на автомобили со вторичного рынка.

Азат Тимерханов предполагает, что в лидеры продаж выйдет Lada Granta: «Когда цены на машины растут, а доходы остаются на том же уровне, на первый план при выборе автомобиля, причем у большинства покупателей, выходит его стоимость. Следом за «Грантой», скорее всего, будут Lada Vesta и Kia Rio. В любом случае, это сугубо предварительный расклад, ведь пока нет даже итогов продаж января. Какая-то более-менее понятная картина сложится ближе к лету».

Евгений Еськов считает, что на повышенный спрос могут рассчитывать и другие небольшие автомобили:

«Как показывает опыт последних лет, в нынешнем году при текущих экономических условиях продолжат укрепляться два сегмента — малый класс и компактные SUV. Стоимость проживания в нашей стране растет, а доходы населения, к сожалению, нет. Поэтому люди при покупке продолжат выбирать наиболее доступные модели и обращать внимание на стоимость. Если люди не могут позволить себе новую машину, они уходят во вторичный рынок или вовсе откладывают покупку. Платежеспособный спрос продолжит сокращаться».

Мнение о возможной переориентации на вторичный рынок высказывает и Евгений Ушмаев: «В 2019 году, думаю, будет повышаться спрос на автомобили со вторичного рынка — это связано с покупательской способностью. Что касается новых машин, то здесь будет стабильный спрос в премиум-сегменте, а в недорогом сегменте все будет зависеть от программ поддержки», — считает эксперт.