Интерес «Челси» и «ПСЖ» к Паредесу, отъезд Дзюбы в Англию и массовый разрыв контрактов в «Спартаке»

Трансферный гид РПЛ

Трансферная активность РПЛ в самом разгаре, и даже сложно понять, что на данный момент удивляет сильнее — интерес «Челси» и «ПСЖ» к Паредесу, слухи об отъезде в Англию Дзюбы, активная кампания «Крыльев» или массовые расторжения контрактов в «Спартаке». Помимо этого, есть и «Рубин», который продолжает разгружать ведомость и даже находит бесплатно хорошие варианты на рынке, и «Ростов», который не побоялся испортить репутацию трансфером Еременко и готовится к изменениям лимита в следующем сезоне. В колонке, написанной для «Реального времени», блогер-тактик и основатель популярного паблика Илья Дегенгардт разбирается в текущих хитросплетениях трансферного рынка РПЛ.

Коновалов вместо Паредеса? Влашич вместо Дзюбы?

Главные слухи футбольного Санкт-Петербурга пока связаны скорее с уходом ключевых игроков, нежели с усилением состава под сохранение чемпионских амбиций. Уже расторгнут контракт с Евгением Черновым, и сложно понять, как в условиях плотного графика команда будет обходиться с одним профильным левым защитником. Конечно, восстановление Мамманы добавит опций на фланги в лице Ивановича, и налево можно будет ситуативно ставить Анюкова, но, объективно говоря, это шаг назад с точки зрения качества. Вполне вероятно, что все-таки будет трансфер на позицию левого защитника — если это будет не Скопинцев, то постараются взять кого-то из другой лиги.

Но, разумеется, главная интрига трансферного окна не в этом. По всей видимости, интерес «Челси» и «ПСЖ» к плеймейкеру Лео Паредесу — вполне правдивая история. Загвоздка только в том, что пока не удается договориться по цене. Есть ли спортивный интерес для «Зенита» в продаже аргентинца? Скорее нет, чем да. В начале сезона темп набора очков у питерцев был диким, как и в общем-то голевая активность и количество моментов — перформансы, которые случились в матчах против «Динамо Минск» (8 голов) и «Урала» (4) были вполне адекватным результатом за счет работы в центре Нобоа и Паредеса, которые только за счет креатива и проникающих передач из глубины давали команде четыре-пять дополнительных моментов с игры. А после травмы эквадорца зависимость «Зенита» от Паредеса только обострилась — без него команда проиграла пять матчей из семи в этом сезоне.

Леандро действительно вносит огромный вклад в созидание — 48,1% голов команды забивается при его участии (гол, ассист, предголевой пас) и 44% всех голевых моментов создается в том числе за счет его действий. При этом после его стандартов «Зенит» уже забил шесть голов в этом сезоне — за весь прошлый было девять, и к концу он может перебить даже эту высокую планку.

Коновалов хоть и более дисциплинирован сзади, но пока и близко не дает сопоставимого вклада в создание моментов. Фото rubin-kazan.ru



В разговорах о потенциальной замене в первую очередь упоминают Коновалова из «Рубина», и в таком случае продажа Паредеса зимой действительно будет неуместна и может сильно подорвать чемпионские амбиции. Коновалов хоть и более дисциплинирован сзади, но пока и близко не дает сопоставимого вклада в создание моментов — если Паредес и двигает мяч из глубины через короткий-средний пас и является хорошим инструментом для выхода из-под прессинга, и даже из глубины через аккуратные и своевременные длинные передачи напрямую создает моменты для партнеров (2.1 ключевой пас за матч — самый высокий показатель в команде), то Коновалов на длинной дистанции даже в «Рубине» не играет самую передовую роль, какую ему принято приписывать, и тем более не сможет сходу взвалить на себя все функции Паредеса с сохранением качества. С другой стороны, сам Лео хочет перейти в топовый чемпионат и может потерять мотивацию в «Зените». Так что его стоит отдать, если все-таки поступит предложение 40+, чего и требует «Зенит». Так будет правильнее, чем вынужденно продать его через полгода, но уже в два раза дешевле.

Возможный уход Дзюбы тоже был бы некстати — у «Зенита» даже при нынешних обстоятельствах проблемы с лимитом, так что будет сложно рассматривать вариант с покупкой легионера. Прямо сейчас его можно заменить только Заболотным или Кокориным — первый явно попадает под ротацию на последние 20 минут и близко не способен искать моменты и конвертировать кроссы в удары на том же уровне, а второй неизвестно когда выйдет из СИЗО и наберет форму. Даже Влашич не стоит таких рисков — на кону борьба за чемпионство, и ее нельзя проигрывать. К тому же сам хорват, похоже, в России хочет играть только за ЦСКА.

«Спартак» делает правильные шаги

Кононов на протяжении практически всей своей карьеры играл в 4-3-3, но после перехода в «Спартак» перешел на 4-2-2-2. Вполне вероятно, что ему не хватало профильных футболистов под любимую схему — Глушаков неплохо атакует, но при этом достаточно посредственен именно в продвижении мяча через пас и создании моментов из глубины, Зобнин был не в лучшей форме после травмы и заработал рецидив, а Тимофеев и Игнатов оказались не готовы к борьбе за место в стартовом составе и тем более к роли верхних в треугольнике.

Поэтому возвращение Гулиева за адекватные деньги (1 млн евро) было вполне прогнозируемой сделкой. Это умный центральный полузащитник, который хорошо тащит мяч через progressive runs (на ведении), создает зоны партнерам за счет правильных рывков без мяча и способен покрывать большие объемы — тактическую выучку и бойцовские качества он здорово прокачал в «Ростове», который во многом и «выезжает» за счет дисциплины и обороны. При Карпине он и был главным креативным мозгом команды, который позволял временами отказываться от манеры игры чемпионшипа с большой ставкой на вертикальный футбол и стандарты и придумывать что-то осмысленное с позиционного владения.

Солидные показатели по обводкам (1,1 из 1,5 на 90 минут), выдающаяся работа в прессинге и 2,9 отбора на 90 минут с успехом 82,8%, плюс отличный плеймейкинг — это отличные вводные для 22-летнего игрока с российским паспортом. Ему обязательно найдется применение в команде.

Впрочем, и Айртон вряд ли останется без внимания — – конечно, бразильцу еще многому нужно научиться в плане позиционной обороны (привык оставлять зоны за спиной, судя по играм в Бразилии) и адаптироваться к новой схеме, требованиям и стране, но это неплохой атакующий апдейт по сравнению с Комбаровым. Вряд ли будет неожиданностью, если это последний большой контракт Дмитрия — ему уже 31, он серьезно сдает даже по сравнению с прошлым сезоном и все хуже включается при атаках, сохраняя определенные проблемы в защите. Поэтому сам факт трансфера молодого игрока с хорошей атакующей базой на позицию левого защитника — правильная затея. Другой вопрос, насколько оправдается приглашение Айртона — возможно, были варианты и лучше. Хотя если его одобрил сам Кононов, то можно предполагать, что у него большие перспективы, чем изначально были у Роши, которого подписывали полтора года назад.

Кстати, эти два трансфера классно дополняют друг друга. Чтобы не возникло проблем с лимитом из-за замены Комбарова на бразильца, Гулиев, скорее всего, будет играть вместо Адриано и Зе Луиша (по сравнению с последними матчами первого круга), и высока вероятность, что схема действительно сменится на 4-3-3.

Этим легионером теперь будет Еременко, с которым подписали контракт на 2,5 года. Фото fc-rostov.ru



«Ростов» подписывает Еременко и готовится к изменениям лимита

«Ростов» за одно окно потерял и Гулиева, и Юсупова — двух игроков основы центра поля, которые не только были лучшими на месте в верху треугольника в клубе и идеально вписывались в идеологию Карпина, но и закрывали проблему лимита для Ростова, которую создавал ранее полностью иностранный центр защиты.

Насколько я могу судить, Вилюш изначально рассматривался Карпиным как слабое звено защиты — он уязвим на втором этаже, не очень хорошо двигает мяч и не страхует своего латераля на том же уровне, как это справа делает Ингасон. Из этих соображений, к которым прибавился уход двух основных футболистов «с паспортом», нужно было искать российского центрального защитника, чтобы одной сделкой закрыть две проблемы: усилить линию и добавить в основу паспортиста, чтобы можно было взять по крайней мере одного легионера в центр поля.

Этим легионером теперь будет Еременко, с которым подписали контракт на 2,5 года. Он не подошел Кононову, но при Рианчо выглядел самым бодрым в команде и на одном креативе сильно улучшал качество атакующей игры, хотя к тому моменту даже не успел окончательно набрать форму. Фактически клуб при этом трансфере не рискует репутацией — ситуация с дисквалификацией уже не воспринимается столь остро среди болельщиков, а при удачной игре об этом забудут окончательно.

Все предпосылки для удачной игры есть. Судя по нескольким матчам за «Спартак», он не сильно потерял в уровне движения и никуда не делась его невероятная культура паса, которая сразу продвигает любую команду РПЛ на следующую стадию позиционного футбола. С его появлением у «Ростова» должна значительно улучшиться игра против низкого блока, и у Карпина появится больше атакующих опций — Роман может хорошо вести игру из глубины и напрямую создавать несколько моментов за матч через проникающие пасы в штрафную. Тем более что в «Ростове» есть кому ассистировать — Сигурдарсон и Ионов будут очень рады новому партнеру.

Есть еще трансферы Глебова и Зайнутдинова. Если первого мы знаем как талантливого молодого футболиста из «Анжи» с разбросом качеств, который в свои 19 может закрыть несколько позиций в схеме 5-3-2 — центрального полузащитника и сыграть латералем с обоих флангов, то Зайнутдинов по своей позиции на поле является полузащитником с уклоном на атаку. Вроде бы сложно понять, почему «Ростов» меняет двух российских полузащитников на двух легионеров. Но суть истории в том, что со следующего сезона футболисты из Белоруссии и Казахстана перестанут считаться легионерами. В этом плане тульский «Арсенал» и «Урал» тоже ведут правильную политику, подписывая талантливых белорусских игроков.

«Крылья», «Рубин» и Ольссон

«Крылья» продолжают вести активную трансферную кампанию. Если летом поводом раскошелиться для них стал выход в РПЛ, то теперь это в первую очередь делается из-за требований нового тренера. Зиньковский, Карпов и Немчанинов — это в первую очередь трансферы на будущее. Аренда Тимофеева призвана заменить перешедшего в «Рубин» Башкирова, а арендованный Жано, видимо, означает переход с пяти защитников на 4-2-3-1 с чистой «десяткой». Александр Самедов отправит в центр нападения Канунникова и добавит качества в создании моментов через правый фланг: в первую очередь из тех соображений, что он сохранил кроссы на уровне своих лучших сезонов и до сих пор способен играть в высоком темпе.

В это время «Краснодар» делает главное приобретение этой зимы в РПЛ — покупает шведского полузащитника Ольссона, молодого полузащитника, который сможет давать сопоставимый с Перейрой (уходит летом) вклад в игру и двигать атаки с пониманием, что произойдет через несколько шагов. Он не только лучший в своей лиге по deep completions, но и визуально его присутствие на поле сильно поднимает культуру атак — он знает, как открыться под партнера на любых участках поля, может напрямую обострять из любых позиций (достаточно много передач на 30—40 метров из глубины в штрафную) и даже через непрямые обострения часто влияет на создание моментов. Ко всему прочему Ольссон понимает, как начать атаку и транзитом через партнеров доставлять мяч в нужные зоны (к примеру, когда закрыта прямая линия передачи на партнера у штрафной, находит правильные решения, чтобы мяч туда доставили другие, улучшая их позиции). В осеннем матче против сборной России он выдал 71 пас с точностью под 90%. В нынешнем сезоне за клуб у него в среднем 63 паса с 85% точных передач — отличный показатель для игрока, который выполняет много технически сложных пасов в финальную треть и штрафную.

Карта передач Ольссона в штрафную

Трансфер же Башкирова в «Рубин» — это бюджетное создание новых опций для продвижения мяча через мелкий и средний пас. Башкиров умеет двигать игру к воротам соперника через осмысленные передачи и входит в топ-4 самых вовлеченных в пасовую игру своих команд футболистов РПЛ за 17 туров — он выполняет 13,7% от общекомандных передач. Не факт, что Башкиров станет стопроцентным игроком основы, но он добавит вариативности при выборе состава и является хорошей подушкой безопасности на случай травм Подберезкина, Могилевца или Коновалова. Для последнего в особенности полезно иметь реального конкурента за плечами — молодой полузащитник в последние месяцы начал стагнировать.