Поможет ли «Синтезу» родная вода

В Казани стартовал розыгрыш Кубка России по водному поло

Фото: Ринат Назметдинов

В 1945 году в СССР был впервые проведен чемпионат страны по водному поло среди мужских клубных команд. А уже на следующий год лучшие коллективы Союза вступили в борьбу за другой престижный трофей — Кубок СССР. С 1993 года проводятся и розыгрыши Кубка России, двукратным обладателем которого является казанский «Синтез». Право определить лауреата-2019 Федерация водного пола России предоставила Казани. На церемонии открытия розыгрыша и стартовой игре «Синтеза» побывал известный комментатор и постоянный автор «Реального времени» Александр Норден.

«Синтез» имеет шанс догнать «Динамо»

В 1993 году был проведен первый розыгрыш Кубка России, и его обладателем стал некогда знаменитый на всесоюзной и международной аренах, а ныне почивший в бозе ЦСК ВМФ. Регулярностью и постоянством структуры проведения новый турнир не отличался, но престижность его в виде спорта, в котором проводится не так уж и много соревнований, высока была всегда. Вторым владельцем трофея в 1994 году стало московское «Динамо», с тех пор побеждавшее еще шесть раз. Последняя победа «бело-голубых» датируется 20 января 2018 года, она была одержана ими в родном «Олимпийском».

Но подопечные партнера наставника «Синтеза» Александра Ерышова по национальной сборной Марата Закирова по количеству завоеванных трофеев уступают «Спартаку-Волгоград». Волжане владели серебряной чашей 12 раз, причем в 2007 году под брендом «Сборная Волгоградской области — 1». Самыми титулованными тренерами, завоевывавшими Кубок России, являются как раз волгоградские наставники Александр Глинянов и Владимир Карабутов.

Казанский «Синтез» — двукратный обладатель Кубка России. Впервые татарстанцы завоевали трофей в 2005 году, победив в «Финале четырех» подмосковный «Штурм-2002», а вторично праздновали триумф на турнире в Пензе в 2010-м. В 2008-м «Финал четырех» проводился в нашем городе и хозяева довольствовались тогда третьим местом, а главный приз достался как раз «штурмовикам». Именно заметно обновившийся и помолодевший «Штурм-2002» согласно сетке нынешнего розыгрыша должен был стать соперником команды Ерышова в полуфинале, на пути к которому казанцам предстояло в пятый раз в сезоне разобраться с питерской «Балтикой».

Сделано это было предсказуемо легко — казанцы разгромили питерцев со счетом 13:6. Самыми результативными среди них стали Артем Одинцов и Алексей Бугайчук, забросившие в ворота соперников по 3 мяча. Уже сегодня предстоит испытание куда сложнее — в виде полуфинального матча против команды «Штурм-2002». А в другой паре сыграют главные фавориты турнира — «Спартак-Волгоград» и столичное «Динамо».

Александр Ерышов считает, что победа в Кубке России является одним из главных приоритетов команды в предстоящем сезоне. Фото Максима Платонова

Венгрия нам поможет?

Помнится, когда в сентябре я брал интервью для «Реального времени» у нового наставника «Синтеза», Александр Ерышов сказал, что победа в Кубке России является одним из главных приоритетов команды в предстоящем сезоне. Выбыв из еврокубков, казанцы получили возможность полностью сконцентрироваться на внутренних делах. К началу нового календарного года «Синтез» идет третьим в национальном первенстве, отставая после 20 игр на 6 очков от «Динамо» и на 4 очка от «Спартака-Волгоград». Пока над лидерами татарстанцам не удалось одержать ни одной победы — в активе их только по одному ничейному результату и четыре поражения в матчах с чемпионом и серебряным призером. Если команда нацелилась на трофей, необходимо эту невеселую историю переписывать на новый лад.

Формула финального этапа розыгрыша Кубка России, как мы уже отметили выше, стабильностью никогда не отличалась. На этот раз болельщикам был предложен «Финал восьми», в первый день которого встречались соперники, можно сказать, «из разных галактик». В четвертьфиналах, похожих на тренировочные спарринги, никаких намеков на борьбу или тем более сенсацию не было. Волгоградский «Спартак» поглумился над дублерами столичного «Динамо» 17:3, «Штурм-2002» вдвое перебросал вторую казанскую команду «Синтез-УОР» — 12:6, а чемпион и обладатель Кубка России «Динамо» «утопил» астраханских одноклубников со счетом 16:5.

«Синтез», получивший право на проведение кубкового финала, посвятил подготовке к нему недельный сбор в Венгрии, который состоялся во время паузы в чемпионате с 5 по 13 января. В ходе него, помимо тренировочной работы, казанцы практически каждый день проводили по контрольному матчу и не посрамили честь отечественного водного поло в стране, где этот спорт является разновидностью национальной религии.

«Синтез», получивший право на проведение кубкового финала, посвятил подготовке к нему недельный сбор в Венгрии. Фото Рината Назметдинова



Подопечные Ерышова одержали четыре победы — над «Пексом», BVSC, молодежной сборной Будапешта и «Татабаней» и уступили, да еще в борьбе, только одному из лидеров венгерского водного поло «ОСЦ» (8:10). Получив позитивный заряд и от результатов товарищеских встреч, и от плодотворной работы и смены обстановки, казанцы в 1/4 финала Кубка России со счетом 13:6 расправились над «Балтикой», хотя первая четверть (3:1) матча прошла в довольно равном соперничестве. Отметим, что эта победа над командой, идущей шестой в первенстве, стала уже пятой в очном противостоянии по ходу сезона и только в одном ноябрьском матче в Санкт-Петербурге превосходство наших земляков не было ощутимым (8:7).

Ирек Зиннуров: «Конечная цель системы премирования, разработанной ТАИФом и «Оргсинтезом», — успешное выступление на Олимпийских играх»

Встрече «Синтеза» и «Балтики» предшествовала красочная церемония открытия турнира, в которой организаторы обошлись без протокольных речей «свадебных генералов», зато, наряду с танцами и выступлением знаменитого женского джаз-оркестра «Фантазия», презентовали эффектный двухминутный ролик, демонстрирующий всю прелесть динамичного и красочного вида спорта, каковым, без сомнения, является водное поло, завезенное в наше отечество 100 лет тому назад из Англии.

А перед торжеством корреспонденту «Реального времени» удалось побеседовать с президентом ВК «Синтез», призером Олимпийских игр и легендой казанского водного поло, депутатом Госдумы РФ Иреком Зиннуровым.

— С каким настроением команда и вы подходите к домашнему розыгрышу Кубка России?

— Не знаю, надеюсь, что с «Балтикой» ребята соберутся и покажут свой уровень водного поло. Они должны выиграть сегодня.

— Трудно было заполучить турнир?

— Казань подала заявку и победила в конкурсе претендентов.

— Сбор в Венгрии был специально ориентирован на победу в Кубке?

— Не совсем. Проведение этого сбора было изначально запланировано, когда еще не было известно, где пройдет финал Кубка. В перерыве команду надо зарядить, как заряжают батарейку, чтобы она хорошо выступила на втором этапе чемпионата. Поэтому в Венгрии мы решали две задачи — подготовки к Кубку и к решающей стадии первенства России.

— Кадровых изменений за это время не произошло?

— Мы думали над этим, но решили обойтись своими игроками. Подписывать надо такого игрока, который обеспечит результат, но пока мы такого не видим и считаем, что обойдемся теми кадрами, которые у нас имеются. Не будем пока приглашать и легионеров, тем более что задачи остались лишь на внутренней арене.

— Соревнованиям сегодня предшествовал тренерский совет. Что на нем обсуждалось?

— Подготовка сборной. Надо попадать на чемпионат Европы, чтобы уже по итогам последнего попасть на олимпийский отборочный турнир. Мы с руководителями клубов обсуждали, как мы можем помочь сборной, а сделать это можно, только объединившись. Второй вопрос — решали, каким будет календарь на следующий сезон, но это опять же связано с интересами сборной. Думаем, оставить ли сдвоенные игры в туровой системе, как сейчас, или перейти к одиночным играм. Предложения внесены, в Федерации их будут рассматривать.

Ирек Зиннуров: «Надо попадать на чемпионат Европы, чтобы уже по итогам последнего попасть на олимпийский отборочный турнир». Фото Максима Платонова



— С недавнего времени «Синтез» официально называется «клубом водных видов спорта». В чем проявляется преимущество объединения разных видов спорта?

— Мы в начале сезона создали объединенный клуб, потому что плаванию и прыжкам в воду тоже нужна поддержка. На детском уровне в этих дисциплинах все идет нормально, а когда доходит до спорта высших достижений, то необходима материальная поддержка. Все завязано на предложениях ТАИФа (совместно с «Оргсинтезом»). Речь идет о премиальных. Выиграешь — получаешь. Что у пловцов, что у прыгунов — все расписано. Например, Саша Красных выиграл серебро на этапе Кубка мира — получает за это несколько окладов. То же самое с прыгунами, которые заняли призовое место на Мировой серии. И чемпионат России, и международные старты — за успешное выступление на всех этих соревнованиях разработана система поощрений. Конечная цель — Олимпийские игры. Я надеюсь, эта стимулирующая система поможет нашим спортсменам добиться лучших результатов на главном старте четырехлетия.