Со знаком качества: 6 новых лауреатов премий правительства РТ

Сегодня в Доме правительства РТ прошло награждение победителей 14-го открытого конкурса на соискание премий правительства РТ. Шесть татарстанских предприятий и организаций наградили премиями правительства РТ за качество по итогам 2018 года. В числе победителей — крупные, средние и малые предприятия республики, которые представляют различные отрасли экономики — нефтехимию, машиностроение, энергетику, пищевую промышленность, медицину и образование.
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