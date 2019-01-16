Со знаком качества: 6 новых лауреатов премий правительства РТ

18:00, 16.01.2019 51 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Доме правительства РТ прошло награждение победителей 14-го открытого конкурса на соискание премий правительства РТ. Шесть татарстанских предприятий и организаций наградили премиями правительства РТ за качество по итогам 2018 года. В числе победителей — крупные, средние и малые предприятия республики, которые представляют различные отрасли экономики — нефтехимию, машиностроение, энергетику, пищевую промышленность, медицину и образование.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17 янв
    И только Рустем Камильевич понимает фарс это все!
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