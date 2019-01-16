«Нижнекамскнефтехим» стал лауреатом Премии правительства РТ за качество

Фото: Максим Платонов

«Нижнекамскнефтехим» стал лауреатом Премии правительства РТ за качество в номинации «Деловое совершенство». Награду из рук первого заместителя премьер-министра Татарстана Рустама Нигматуллина получил первый заместитель генерального директора — главный инженер «Нижнекамскнефтехима» Ильфат Шарифуллин на церемонии награждения в кабинете министров РТ.

Диплома лауреата градообразующее предприятие Нижнекамска удостоилось за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, а также за внедрение высокоэффективных методов управления качеством.

— Для нас награда очень значимая. Сегодня перед нами стоит важная задача создания условий, обеспечивающих повышение уровня жизни людей, качества и безопасности продукции и услуг, дальнейшего развития экономики и укрепления деловой репутации предприятия. Конкурсы на соискание премий правительства Российской Федерации в области качества призваны стать одним из действенных рычагов повышения конкурентоспособности нашей продукции. «Нижнекамскнефтехим» динамично развивается, постоянно осуществляет инновационную программу, обеспечивающую выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью и конкурентными преимуществами. И как подтвердили эксперты конкурсной комиссии, соответствует модели Премии правительства Республики Татарстан, — рассказал корреспонденту «Реального времени» первый заместитель генерального директора — главный инженер «Нижнекамскнефтехима» Ильфат Шарифуллин.

Конкурс на соискание Премии правительства РТ в области качества среди республиканских предприятий и организаций проводится ежегодно. В этом году для участия в нем отобрали 101 организацию, в том числе из других российских регионов. Конкурс прошел в два этапа. Сначала конкурсанты направили материалы о деятельности предприятия в виде отчета по самооценке за 5 лет. После этого комиссия выехала на предприятие для сверки данных. Эксперты посетили «Нижнекамскнефтехим» в сентябре 2018 года. Они оценили деятельность 14 подразделений по девяти критериям: от финансовых показателей до удовлетворенности персонала. По итогам успешного прохождения всех этапов конкурса предприятие удостоилось высшей награды в номинации «Деловое совершенство».

В этом конкурсе «Нижнекамскнефтехим» участвует с 2000 года. В 2004, 2010 и 2014 году предприятие становилось лауреатом на соискание Премии правительства РТ, а в 2007 и 2014 году — лауреатом по РФ. Еще одну награду предприятие получило в 2009 году на соискание Премии Содружества Независимых Государств за достижение в области качества продукции и услуг.