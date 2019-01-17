ФРП накачал Haier на 500 млн рублей: китайцы получили бесплатные деньги на гонку преследования

«Хайер Фридж Рус» может обойти Pozis на рынке холодильников за счет господдержки

Фото: Сергей Афанасьев

Счастливчик Haier к трехлетию работы в челнинской ТОСЭР снова обласкан федеральными преференциями. Фонд развития промышленности выделил китайскому резиденту фантастический заем в размере 500 млн рублей под один процент годовых, который дает ему уникальный шанс войти в пятерку крупнейших производителей «белой техники» в стране. За счет господдержки Haier к 2023 году выйдет на уровень сборки 500 тысяч холодильников в год (при емкости российского рынка в 3 млн штук), и если китайский производитель останется в массовом сегменте, то его столкновение с «Позисом» (входит в «Ростех») неминуемо. Подробности — в материале «Реального времени».

ФРП отдал половину денег китайцам

Вчера федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) распространил достаточно сенсационное сообщение об итогах рассмотрения заявок на получение льготных займов. Экспертный совет ФРП одобрил десять проектов в нескольких промышленно развитых регионах страны (Московской, Нижегородской, Тульской, Ульяновской, Свердловской и Рязанской областях, а также в Татарстане), которые получили господдержку на общую сумму 1,06 млрд рублей. Самое интересное в этой информации то, что половину выделяемых денег ФРП отдал на поддержку сборочного производства китайского производителя Haier, развернутого в челнинской ТОСЭР. Как следует из сообщения, экспертный совет ФРП одобрил заявку «Хайер Фридж Рус» на увеличение объемов сборки холодильников с 250 до 500 тысяч штук в год, выделив под него заем в 500 млн рублей всего под 1% годовых.

— Заем выделен по условиям программы «Комплектующие изделия», — пояснил нам заместитель руководителя департамента внешних коммуникаций ФРП Андрей Райм. — Процентная ставка в первые 3 года составит 1%, и 5% — на оставшийся срок. Срок возврата — lV квартал 2023 года.

В финансовой службе «Хайер Фридж Рус» к этому добавили, что соглашение о получении льготного займа уже подписано и первый транш поступит в ближайшее время. «Обычно подобные займы выдаются на 5 лет, но у нашего проекта быстрая окупаемость. По этой причине заем взят лишь на 4 года, то есть на весь период заимствования будет действовать ставка в один процент», — сообщил представитель компании.

Эльдар Тимергалиев, заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов по вопросам развития ТОСЭР отметил, что китайская компания стала вторым получателем займа ФРП среди резидентов ТОСЭР, что свидетельствует о приоритетности запускаемых ею проектов.

ФРП одобрил заявку «Хайер Фридж Рус» на увеличение объемов сборки холодильников с 250 до 500 тысяч штук в год, выделив под него заем в 500 млн рублей всего под один процент годовых. Фото Сергея Афанасьева



Haier вышел на проектную отметку: выпущено 220 тысяч

Как известно, китайский производитель «белой техники» Haier является якорным резидентом челнинской ТОСЭР, где обладает существенными налоговыми преференциями. Как уже рассказывало «Реальное время», в апреле 2016 года компания открыла в Набережных Челнах первый в России завод по выпуску 250 тысяч холодильников в год, став сначала резидентом Камского индустриального парка «Мастер», а после получения городом статуса ТОСЭР подписав соглашение о вхождении в нее в качестве резидента. Объем инвестиций, по данным АИР, составил тогда $55 млн. «Объем инвестиций, конечно, небольшой, — признавала тогда глава АИР Талия Минуллина. — Но нам важно, конечно, не 55 млн долларов, а то, что они будут приводить сюда своих поставщиков и партнеров».

По данным компании, за 3 года с момента запуска завода он выпустил более 400 тысяч холодильников. Лишь в 2018 году Haier приблизился к проектной отметке, выпустив по его итогам около 220 тысяч единиц холодильной техники. Для сравнения: с конвейера татарстанского производителя «Позис» каждые сутки сходит около 1,5 тысячи единиц холодильников, рассказывал «Реальному времени» в мае прошлого года заместитель генерального директора компании по стратегическому маркетингу Булат Хасанов. Таким образом, «Позис» продолжает несколько лет удерживать психологически важный для себя рубеж в 400 тысяч единиц в год.

Самое забавное, что китайский и татарстанский производители «сидят» в одной ценовой категории — самом массовом сегменте эконом-класса. Поэтому неудивительно, что приход завода Haier вызвал острую и болезненную реакцию зеленодольской компании. Ее гендиректор Радик Хасанов с обидой подчеркивал в СМИ, что китайский производитель воспользуется налоговыми преференциями, а ему придется по-прежнему расплачиваться с казной по полной программе, что ставит компании в неравные экономические условия. И действительно, после наделения Челнов статусом ТОР в январе 2016 года корпорация Haier получила букет налоговых льгот: вместо стандартной ставки в 20% по налогу на прибыль компания уплачивает в первый год 5%, обнулены земельный и имущественный налоги, а также втрое снижены размеры страховых взносов в социальные фонды. Отдельным президентским подарком стала сверхнизкая плата за аренду производственных площадей.

Радик Хасанов с обидой подчеркивал в СМИ, что китайский производитель воспользуется налоговыми преференциями, а ему придется по-прежнему расплачиваться с казной по полной программе, что ставит компании в неравные экономические условия. Фото Максима Платонова



Москва покроет две трети затрат на вторую ветку Haier

Фантастический по своим условиям федеральный заем дарит китайцам отличный шанс обогнать отечественного производителя. Как рассказали в «Хайер Фридж Рус», эти деньги пойдут на закупку оборудования для второй ветки по выпуску холодильников. При общих затратах в 750 млн рублей московские деньги закроют их, соответственно, на две трети. За счет займа резидент ТОСЭР готовится удвоить выпуск к 2023 году и подняться на уровень 500 тысяч холодильников в год, пояснили в компании. Впрочем, об удвоении производства китайцы говорили с первых дней запуска холодильного производства, рассчитывая на собственные ресурсы. Но тут подвернулся счастливый шанс. «Если бы не было такой возможности, нам пришлось бы брать кредит под 12 процентов годовых», — говорят в компании. Руководство «Хайер Фридж Рус» также весьма довольно тем, что заявка была рассмотрена в короткие сроки. «Ушло всего 3 месяца», — отметил представитель компании.

В какой именно ценовой категории Haier намерен выпускать холодильники второй линии, нам не уточнили. Но, судя по комментариям представителей компании, радикально менять ассортимент здесь не планируют. Китайцы, скорее всего, останутся в сегменте эконом-класса и чуть выше, а значит, неизбежно новое пересечение интересов с «Позис».

Связаться с Радиком Хасановым нам вчера на удалось — его мобильный не отвечал.

Финансовым допингом не пользовались ни «Индезит», ни «Самсунг», ни «Бош»

Таким образом, на российский рынок может хлынуть нешуточная масса китайских холодильников — емкость его, по данным Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), оценивается в 3 млн штук. И китайское вторжение может ударить прежде всего по локальным производителям.

«Если амбициозные планы китайского производителя будут реализованы, то, безусловно, произойдет ужесточение конкуренции», — отмечает представитель РАТЭК Антон Гуськов. Сейчас в тройку лидеров входят альянс «Вирпул и Индезит», корейцы «Самсунг» и LG и немецкий Bosh. Фактически они и контролируют весь рынок, а его лидер продает около 1 млн штук в год. Как утверждают участники рынка, до сих пор ни одному из них не удавалось получать столь мощный финансовый допинг. «Они строились в России за счет западных инвестиций и собственных средств, и если и была господдержка, то локальная, на местном уровне. Например, в качества обнуления платы за подключение к сетям, — отметили в РАТЭК. — Но тут важно учитывать, смогут ли они (Haier, — прим. ред.) продавать в России все произведенные холодильники или будут экспортировать? Нужно смотреть, какую маркетинговую политику они будут вести».

В августе прошлого года «Ростех» сообщил о планах инвестировать 2 млрд рублей в модернизацию «Позиса» с тем, чтобы выйти на уровень 600 тысяч холодильников к 2021 году. Фото Максима Платонова



«Ростех» обгонит китайцев?

Впрочем, владелец «Позиса» тоже не собирается стоять на месте. В августе прошлого года «Ростех» сообщил о планах инвестировать 2 млрд рублей в модернизацию завода с тем, чтобы выйти на уровень 600 тысяч холодильников в год к 2021 году. «ГК «Ростех» реализует на предприятии «Позис», входящем в концерн «Техмаш», инвестиционный проект, предусматривающий техперевооружение и наращивание производства бытовой холодильной техники в два раза — до 600 тысяч устройств ежегодно. Общий объем инвестиций в производство бытового и медицинского холодильного оборудования составит около 2 млрд рублей до 2021 года. Проект предусматривает техническое перевооружение предприятия и строительство современного склада хранения готовой холодильной продукции. Новые производственные и складские мощности позволят компании увеличить выручку от продаж гражданской продукции до 17,5 млрд рублей к 2025 году», — говорилось тогда в сообщении госкорпорации. Однако как идут дела на практике, пока неизвестно.