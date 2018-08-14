Ростех инвестирует 2 миллиарда рублей в производство холодильников POZIS в Татарстане

Госкорпорация Ростех инвестирует в производство бытового и медицинского холодильного оборудования на предприятии POZIS (входит в концерн «Техмаш») около 2 млрд рублей до 2021 года.

Проект предусматривает техническое перевооружение предприятия, строительство современного склада хранения готовой холодильной продукции, а также наращивание производства бытовой холодильной техники в два раза — до 600 тыс. устройств ежегодно, передает «Татар-информ».



Новые производственные и складские мощности позволят компании увеличить выручку от продаж гражданской продукции до 17,5 млрд рублей к 2025 году.

Ранее сообщалось, что «Ростех» займется проектированием ситуационного центра Татарстана, который станет основой «цифрового правительства».