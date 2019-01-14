Самое громкое дело наступившего года: руководитель чистопольского исполкома задержан за взятку

О первом коррупционном скандале года, проблемах в медицине и фермерстве, восстановлении храмов и успехах туристической отрасли Татарстана: обзор программы «7 дней»

Фото: Ирина Плотникова

Казань третий год подряд уверенно входит в тройку самых посещаемых городов России. Только за новогодние каникулы в Казанском кремле побывали более 150 тысяч туристов, а в целом поток гостей в Татарстан на Новый год, в сравнении с зимними каникулами 2018 года, вырос на 11 процентов. Праздничное настроение, правда, подпортил громкий коррупционный скандал в Чистополе, где под следствием оказался руководитель исполкома. Об этом и многом другом шла речь в информационно-аналитической программе «7 дней», выходящей на канале ТНВ. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Под домашним арестом: дело Александра Заиконникова обещает быть громким

Захватывающей историей, способной стать «делом года», назвали коллеги из информационно-аналитической программы «7 дней» коррупционный скандал, разразившийся в Чистополе. Отправлен в отставку за утрату доверия и, в соответствии с решением Ново-Савиновского суда Казани, уже находится под домашним арестом теперь уже бывший руководитель исполкома Чистополя Александр Заиконников. Он полностью признал свою вину в вымогательстве и получении взяток от компании, которая занималась благоустройством города и уборкой снега.

Для большинства знакомых и коллег Заиконникова произошедшее оказалось полной неожиданностью. Глава Чистопольского района Дмитрий Иванов считает поступок чиновника предательством.

Другие фигуранты дела — коммерческие компании «Тесла» и «Монолит» и их директор Рамиль Ситдиков, который, по данным следствия, и передавал Заиконникову взятки на общую сумму 880 тыс. рублей.

Как сообщает «7 дней», для Чистополя это уже далеко не первый коррупционный скандал. Ранее за вымогательство денег у предпринимателей уже были осуждены замруководителя исполкома Хамза Кашапов (так и не признавший свою вину), за вымогательство взятки — начальник отдела по делам молодежи, спорту и туризму исполкома Чистопольского района Михаил Петров и др.

Проблему получения в Казани и республике в целом жизненно важной медицинской процедуры гемодиализа подняла героиня следующего сюжета программы «7 дней». Фото evening-kazan.ru



Ночная смена — почему пациенты недовольны услугами центра гемодиализа

Проблему получения в Казани и республике в целом жизненно важной медицинской процедуры гемодиализа подняла героиня следующего сюжета программы «7 дней». Женщину — инвалида первой группы, у которой отказала почка, в клинике готовы принимать лишь после девяти вечера. Сама процедура длится около четырех часов. Вот и приходится немолодой учительнице трижды в неделю ездить с Сухой реки до клиники гемодиализа и обратно на такси, тратя на эти «путешествия» солидную часть не такой уж и большой зарплаты. Да и чувствует себя пациентка после такой полуночной медпомощи не поздоровевшей, а скорее обессиленной.

Между тем средства на лечение таких больных, которых, согласно медицинской статистике, с каждым годом становится все больше, частным клиникам выделяет государство. Все, о чем просит женщина — дать ей возможность получать процедуру гемодиализа хоть немного пораньше.

— Я обратилась с просьбой, мне сказали — ждите как все. Но я долго ждала, простите. Полгода ждала. Я уже практически перестала видеться с родственниками, с внуками. То есть выбыла из жизни полностью. У меня получается так: дом — туда, дом — туда, — жалуется женщина.

И таких, по какому-то странному стечению обстоятельств, преимущественно пожилых полуночных пациентов много. Это выяснили журналисты программы, побывав в центре гемодиализа вечером. Есть у пациентов претензии и к состоянию медоборудования. Правда, проверки, проведенные после обращения, неполадок не выявили. А что касается переноса времени процедуры, то тут генеральный директор клиники Камиль Фахрутдинов ничего не обещает:

— Мы же не можем пациента из дневной смены перевести насильно в ночную смену, потому что пациент из ночной смены хочет перевестись в дневную. Как освобождается место, тогда мы и переводим пациента. На момент заявления она была 27-й, теперь седьмая на очереди.

Председатель Межрегиональной общественной организации нефрологических пациентов «НЕФРО — ЛИГА» Людмила Кондрашова в комментарии по телефону рекомендовала пациентам, попавшим в такую ситуацию, объединяться и действовать, защищая свои интересы. А если не помогает, просто менять центр, где оказывается помощь. Для коммерческой клиники потеря пациентов чревата потерей прибыли. Вот только выбор клиник невелик, да и расположены они далеко друг от друга. Дальше ехать — еще больше платить. Да и будет ли там возможность получения медпомощи в удобное время — тоже вопрос. В Татарстане сейчас 18 центров диализа (8 государственных и 10 частных), из них пять — в Казани. Пациентов, которым оказывается жизненно важная помощь, в республике полторы тысячи, и с каждым годом их число растет. В 2018 году в Татарстане диагноз поставили 120 пациентам.

В общественном совете при Минздраве Татарстана обещали рассмотреть ситуацию.

— Мы переговорим с теми людьми, кто организовывает, и специалистами Минздрава, что еще можно сделать для того, чтобы облегчить участь наших больных, — пообещал журналистам председатель общественного совета при Министерстве здравоохранения РТ Чингис Махмутов.

Почему фермеры больше рассчитывают на помощь друзей, чем на поддержку государства

Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей — народная мудрость для фермера Леонида Васильева из Менделеевского района оказалась более чем уместной. Вместе с супругой он решил построить ферму, но получить сразу субсидию на расширение хозяйства не смог. Требование государства: наличие счета и 40 процентов от общей суммы.

— Мне помогли родные, друзья. Откуда взять деньги другим? Не знаю, — рассказывает фермер. Ровно 100 друзей помогли ему собрать нужную сумму.

А что делать тем, у кого друзья помочь не могут или просто находятся далеко, если, например, желающий начать свое дело приехал из другого региона? Высокий стартовый процент участия в проекте, по мнению опрошенных журналистами «7 дней» фермеров, основной сдерживающий фактор для активного использования субсидий. Простые цифры: сегодня в Татарстане работают 4,5 тысячи фермерских хозяйств. Из них грант на развитие своего дела получили 170 крестьянско–фермерских хозяйств. Это около четырех процентов от общего числа действующих КФХ.

Впрочем, и министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана, заместитель премьер-министра республики Марат Ахметов, и глава ассоциации фермеров РТ Камияр Байтемиров считают, что жесткие условия оправданы. Государство стремится защитить бюджетные средства от неоправданных рисков. Если фермер сам прилично вкладывается в свой бизнес, то стремиться развивать его он будет всеми силами.

Простые цифры: сегодня в Татарстане работают 4,5 тысячи фермерских хозяйств. Из них грант на развитие своего дела получили 170 крестьянско–фермерских хозяйств. Это около четырех процентов от общего числа действующих КФХ. Фото Максима Платонова



«В пустом кармане деньги не появятся», — поддерживают это мнение и фермеры из Лаишевского района Исхаковы. Чтобы получить, нужно сначала вложиться. Они свою господдержку на тех же условиях (40% своих средств, 60% — государственных) получили еще в 2012 году. И сумели достойно ими распорядиться. Как и их землячка Диана Трусенева — тоже лаишевский фермер:

— Если бы не государственная поддержка, грант, который мы получили в 2016 году, и земля, которую предоставил Лаишевский район, мы бы сами не справились. У нас не было бы средств купить землю, — поделилась она.

И некоторые из тех, кто уже успешно воспользовался такой поддержкой, готовы снова, когда придет время, расширяться, оперевшись на плечо государства. А в России планируют значительно увеличить количество крестьянско-фермерских хозяйств. К 2025 году, по замыслам правительства, речь пойдет о миллионах успешных фермеров. Вопрос лишь в том, как много сельчан в ближайшие 6 лет смогут позволить себе господдержку.

Драка, опасные тюбинги и злая шутка от Comedy Woman — о чем шумели в соцсетях

Редакция «7 дней» предложила на суд зрителей подборку самых нашумевших видеороликов из соцсетей.

Дважды прогремели Набережные Челны. Сначала массовой дракой на новогоднем корпоративе, на котором праздник отмечали сотрудники нескольких фирм и что-то не поделили. После побоища, в котором участвовали и мужчины, и женщины, драчуны отправились в полицию. Но в итоге дело закончилось миром. А вот в другом клубе едва не дошло до беды. Молодой человек, не прошедший фейс-контроль, в качестве пропуска решил использовать ружье. Охрана скрутила дебошира, позже ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Два несчастных случая при катании с горок было зафиксировано в Татарстане. В Альметьевске девушка получила серьезные травмы, врезавшись на тюбинге в металлические конструкции. Еще один пострадавший — мальчик, который не смог совладать с «подушкой» в Нижнекамске. Всерьез поднимается вопрос об ограничении использования этих приспособлений в России, как это уже сделано в Белоруссии.

Известное телешоу Comedy Woman вновь спровоцировало общественную дискуссию о введении цензуры в шоу-бизнесе. На этот раз его участницы решили посмеяться над генералом Дмитрием Карбышевым, забыв о том, что речь идет о Герое Советского Союза, погибшем в концлагере в 1945 году.

5 января в Татарстане простились с писателем Мусагитом Хабибуллиным — автором множества литературных произведений, в том числе романа «Кубрат-хан», получившего огромную популярность во всем мире. Фото Елены Сунгатовой / art16.ru

Памяти Мусагита Хабибуллина

5 января в Татарстане простились с писателем Мусагитом Хабибуллиным — автором множества литературных произведений, в том числе романа «Кубрат-хан», получившего огромную популярность во всем мире.

Свои произведения писатель посвящал самым дорогим и любимым людям — внукам, детям, жене.

— Мама говорила, что она нужна ему как воздух. Они очень любили друг друга, — рассказала «7 дням» дочь Мусагита Хабибуллина.

Сюжет о жизни и творчестве писателя интересен множеством подробностей, которыми поделились его дочери и внучки. Тут и история о том, как встретились тогда еще молодые Мусагит и Венера, оба работавшие в скорой помощи, и о той части жизни писателя, что была связана с профессиональным футболом, и о том, какие профессии он освоил в течение свой жизни и какие книги любил читать. И о том, какой любовью, верой и надеждой на грядущее понимание величия татарского народа и значимости родного языка было пронизано все его творчество.

В Татарстане стартовала масштабная программа возрождения архитектурных памятников

Программа по реставрации памятников деревянной архитектуры стартовала в Татарстане. В первую очередь планируется воссоздать 140-летнюю мечеть в Рыбно-Слободском районе и церковь, которой уже 262 года — в Камско-Устьинском. Журналист «7 дней» побывал у обоих памятников и пообщался с архитектором-реставратором Александром Поповым, приехавшим в Татарстан из Волгоградской области.

Первое упоминание о мечети в деревне Большая Елга относится к 1879 году. Спустя ровно 140 лет был поднят вопрос о том, чтобы вернуть былое великолепие зданию, пережившему пару революций и смену государственного строя, перепрофилированному в зернохранилище.

Мечеть будет полностью разобрана и… перевезена в фурах в Волгоградскую область, где в течение года мастера-реставраторы вручную, инструментами, отвечающими той эпохе, будут приводить фрагменты в надлежащее состояние. Сгнившие венцы заменят, то, что можно восстановить — восстановят, а затем вернут строение на прежнее место, в Большую Елгу. Средства, а это почти 20 млн рублей, выделил меценат, пожелавший остаться неизвестным.

После восстановления храма в Архангельских Клярях могут появиться реальный этнографический музей под открытым небом и учебный образовательный центр деревянного зодчества. Фото evening-kazan.ru

Схожая судьба ожидает и деревянную церковь в селе Архангельские Кляри Камско-Устьинского района. Этот дом божий, второй по старшинству после Троицкого собора на остров-граде Свияжск, пребывает сегодня в еще более плачевном состоянии, но восстановить его реально, уверен Александр Попов. Мастеру можно верить. Кроме нескольких проектов в России, в том числе на Русском Севере, он занимался восстановлением памятников деревянного зодчества в Норвегии и США. Попов по праву считается одним из лучших специалистов в стране. А сам мастер уверен, что после восстановления храма в Архангельских Клярях могут появиться реальный этнографический музей под открытым небом и учебный образовательный центр деревянного зодчества — таких в России пока что нет. Дело обещает оказаться в перспективе и востребованным, и прибыльным.

Эти два храма — первые ласточки большой программы. В Татарстане сохранилось много деревянных зданий начала XX, XIX, а то и более ранних веков. Речь идет не просто об их спасении, но и о сохранении значительной части истории родного края. А это — дорогого стоит. А значит, обязательно найдутся и люди с золотыми руками, способные выполнить эту работу, и меценаты, которые поддержат благое и очень важное начинание.

Татарстан туристский: Казань снова вошла в тройку самых популярных городов России

150 тысяч гостей всего за две недели — и это только в Казанском кремле. Еще более 200 тысяч человек стали активными участниками новогодних гуляний у главной елки и ледового городка, что впервые в этом году расположились на площади у Центра семьи «Казан». Столица Татарстана уже третий год подряд уверенно занимает почетное место в тройке самых популярных городов России для туристов, соседствуя с Москвой и Санкт-Петербургом. В столице Татарстана не только очень красиво, но еще и более чем интересно: Кыш-Бабай, кулинарные мастер-классы национальной кухни, ярко украшенные улицы, парки и скверы — это только часть того, что могут увидеть и с чем могут познакомиться гости республики. Во время новогоднего марафона в республике состоялось более 700 массовых праздничных событий.

А еще людей привлекают цены.

— По сравнению с Москвой цены, конечно, ах! В три раза меньше! Ожидали, что будут как в Москве, но нет! Собираемся ли сюда вернуться? Потеплее бы было. Еще много что есть посетить, чтобы гулять весь день. Все красиво, здорово! Новогодняя Казань прекрасна!, — поделились впечатлениями Светлана Ковалева и Светлана Дорохова, специально приехавшие встретить Новый год в Татарстане.

Более 200 тысяч человек стали активными участниками новогодних гуляний у главной елки и ледового городка, что впервые в этом году расположились на площади у Центра семьи «Казан». Фото Дмитрия Резнова



— Это город не только национального значения, а даже международного. И я могу сказать, что он оправдал все наши ожидания. У нас есть кафедральный чат. Я всем присылаю фотографии вашего города и все в восторге от того, что у вас тут есть башня, которая отклоняется на 1 метр 98 сантиметров. Все загорелись приехать сюда, — рассказала профессор новороссийского Государственного морского университета им. адмирала Ушакова Ольга Бабурина.

Гости едут в Татарстан не только со всей России, но и из-за рубежа. И если раньше туристы тянулись в регион чаще в теплое время года, то сейчас поток круглогодичный, а Казань уже давно далеко не единственная точка притяжения туристов. Болгар, Свияжск, Раифский монастырь, Елабуга — в эти и другие города республики туристы нередко приезжают специально, даже минуя Казань.

К слову, в Казани сегодня последний день праздничной новогодней иллюминации. Она уйдет вместе со Старым Новым годом. А вот возможность душевно отдохнуть в парках, скверах, на открытых катках и в ледовом городке сохранится до конца зимы. И даже немного дольше — до 10 марта, когда с размахом пройдет Масленица.