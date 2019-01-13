Страна контрастов: почему в Индии поклоняются дереву

История священного кустарника Туласи, который избавляет от всех грехов

В Индии деревце Туласи растет почти в каждом дворе, причем как частных домов, так и многоэтажек, в каменных горшках на плоских крышах и террасах. В этой стране много видов цветущих деревьев и кустарников, приносящих вкусные и полезные плоды. Туласи не дает плодов, и его мелкие светло-розовые цветочки почти незаметны, однако именно этот кустарник, невысокий, с небольшими продолговатыми листьями, здесь почитается превыше других растений. Туласи служат в храмах, прославляют как великую святую. Подробнее о Туласи и связанных с ней традициях постоянный автор «Реального времени» Наталия Федорова рассказывает в своей очередной колонке.

Не кустарник, а великая святая



Туласи — не просто кустарник, об этом знает каждый религиозный индиец. Как мне объяснили в Западной Бенгалии, где я сейчас живу, поклонение ему нельзя сравнивать с поклонением язычников камню или дереву, потому что поклоняются в данном случае не материальному объекту, а личности, принявшей такой облик. В пуранах, древних писаниях, сохранившихся на территории Индии, рассказывается история Туласи. Там говорится, что одна великая святая жила в духовном мире, на планете Голока. И однажды из сострадания она решила спуститься на землю и принять здесь форму кустарника, чтобы люди могли поклоняться ей и получать благо. «Туласи» переводится как «несравненная». Говорится, что на земле нет никого равного ей по преданности Богу, поэтому ему очень нравится, когда люди ухаживают за этим растением.

Службу деревцу Туласи проводят в храмах утром и вечером. Я обычно каждое утро посещаю один из таких храмов в городке Маяпур. В декабре-январе в четыре часа утра еще очень темно и холодно, и на рисовых полях вокруг воют койоты и стоит густой туман. Однако это не мешает сотням индийцев и иностранцев, живущих в поселении, приезжать на велосипедах и приходить пешком на утренние службы. Одним из элементов такого утреннего храмового поклонения и является арати и пуджа (пение и ритуал) Туласи.





Служба Туласи в храме



Происходит это так. Два небольших куста Туласи (для женской и мужской половин) вносят в горшках в алтарную залу и устанавливают на небольшие столики. Затем кто-то из прихожан проводит службу: деревцу предлагается огонь (зажженные ватные фитильки в топленом масле), благовония и цветы. Туласи украшается гирляндами из свежих цветов, обычно это бархатцы. В это время все остальные собравшиеся предлагают земной поклон Туласи и читают ее пранама-мантру (короткий стих, в котором восхваляются ее качества). Затем все поют мелодичные молитвы на бенгали под стук барабанов (мриданг) и звон медных тарелочек (каратал). После прихожане по очереди касаются правой ладонью огня, который был предложен Туласи, и своего лба, а также вдыхают аромат предложенных ей цветов. Затем все обходят минимум три раза вокруг Туласи: считается, что если делать так ежедневно, человек избавляется от всех грехов и оскорблений.



Такие же службы, как в храмах, ежедневно проводят дома в религиозных семьях. Верующие индийцы уверены, что несчастья никогда не приходят в дом, в котором живет Туласи, а благодаря ее присутствию это место становится более чистым, чем все святые места. Горшочек, в котором растет Туласи, украшают юбочкой из красивой расшитой ткани. Также считается благоприятным поливать землю у основания Туласи, брать немного этой земли и касаться ею своего лба, если сделать так, человек обретает результат стодневного поклонения Богу.

Аромат и вкус Туласи

Туласи — съедобное растение. В ботанике его называют Базиликом священным. Листики Туласи имеют кисленький вкус. Зная о лечебных свойствах растения (потогонное, жаропонижающее, укрепляющее нервы, противоспазматическое, антибактериальное средство), его используют многие индийские (и не только) фармацевтические компании. Однако верующие индийцы считают это оскорблением, они никогда не будут покупать такие лекарства.

Листья Туласи на стопах божества



При этом листья Туласи все же можно есть. Их обязательно кладут на пищу, которую предлагают Богу на алтаре (о традиции освящать пищу читайте другую мою колонку — «Что вы сегодня ели?» как главный индийский вопрос»). В писаниях говорится, что без этого он не примет даже крошки подношения. Потом вместе с предложенной пищей листья Туласи можно есть. В «Сканда-пуране» говорится, что, съев лист Туласи, человек становится безупречно чистым: «Даже грешник, лишенный духовной любви, может войти в обитель Господа, если просто съест предложенный Господу лист Туласи». Однако если кто-то съест не предложенный лист, то это равносильно греху убийства брахмана или половой связи с собственной матерью.

Также листочками Туласи украшают стопы божеств в храмах. Из листьев и цветов растения плетут большие гирлянды, которыми украшают шеи божеств, а потом эти гирлянды разделяются на части и раздаются прихожанам.

Срывать листочки с Туласи нужно очень осторожно, чтобы не причинить боль деревцу. В «Вишну-смрити» сказано: «Если во время сбора листьев Туласи кто-то ломает ветви, Господь чувствует боль в своем сердце. Следует хлопнуть ладонями три раза, прежде чем собирать листья Туласи, и собирать их так, чтобы не трясти ее ветви». Делать это нужно в светлое время дня, от рассвета до заката. Помню, однажды я шла уже вечером мимо куста Туласи во дворе дома и хотела сорвать несколько листочков. Одна индийская женщина остановила меня, сказав что-то на своем языке и сделав отрицательный жест рукой.

Четки из Туласи



Когда деревце Туласи высыхает и умирает, из его ветвей и ствола вырезают бусины для четок (джапа-малы), на которых представители многих традиций повторяют мантры. В шастрах говорится, что повторение имен Господа на четках из Туласи быстро дает освобождение от материального рабства. Также из Туласи делают бусы (кантхималы), которые носят на шее. Они защищают человека от дурных снов, происшествий, нападений с оружием. Но для того, чтобы эти бусы производили такой эффект, их обязательно нужно предложить божествам на алтаре. Тот, кто носит не освященные на алтаре бусы из Туласи, после смерти пойдет в ад, говорят писания.

Туласи поклоняются и в форме мурти (божества) — она изображается как девушка-пастушка в нарядных одеждах. Однажды мне посчастливилось побывать в таком храме Туласи недалеко от Вриндавана в Северной Индии. Маленький храм стоит на берегу озера среди полей, в храме всего одно очень красивое божество Туласи, которому служат живущие здесь несколько монахов.

Божество Туласи Деви



Освобождает от грехов

В шастрах содержится очень много различных описаний того, как поклонение и просто соприкосновение человека с Туласи может помочь ему. Например, говорится, что когда человек умирает, нужно положить листочки растения ему на язык. «Листья, цветы, корни, кора, ветви, ствол и тень Туласи Деви — духовны. Тот, чье мертвое тело сожжено в огне дерева Туласи, отправляется в духовный мир, даже если он самый грешный из грешных, а тот, кто разводит такой костер, освободится от последствий всех грехов». Поэтому традиционно во время кремации в костер вместе с телом усопшего кладут также палочку Туласи.

Также в пуранах говорится, что самое благоприятное место для жизни на земле — то, где растет много кустарников Туласи. Просто увидеть кустарник или пройти мимо дома или сада, в котором он растет, настолько благоприятно, что человек сразу освобождается от реакций всех своих предыдущих грехов, включая грех убийства святого. Даже аромат Туласи прославляется: если он разносится ветром, он очищает каждого, кто его чувствует. А место, куда падает тень этого деревца, считается самым лучшим местом на планете.

Влюбленные в разлуке должны поклоняться Туласи, и это даст им надежду на скорое воссоединение. Подобные рекомендации существуют и для незамужних девушек: если Туласи будет удовлетворена их служением, то пошлет им хорошего мужа.

Туласи во дворе храма



Благоприятной считается даже тень Туласи. Многие мои знакомые в Индии рассказывали, что в тени кустарника лучше концентрироваться во время медитации или молитвы. Он защищает от влияния духов и привидений. Например, один американец поделился таким воспоминанием: в 1970-е годы он жил с друзьями в старом доме в Атланте, где во время Гражданской войны проходили ожесточенные сражения, погибло много людей. Привидения мучили их каждую ночь. Однако когда они принесли в дом Туласи и начали проводить поклонение ей, дурное влияние исчезло.

В книге «Туласи Упанишад» современные комментаторы приводят воспоминания о человеке, умиравшем в прошлом веке от рака спинного мозга: «В начале октября небольшую Туласи установили над телом страдающего пациента, и когда ее убрали наружу на 10 минут, пациент пожаловался, что боль вернулась к прежнему уровню. Ее поставили на обычное место, пациент однозначно подтвердил, что сильнейшая боль притупилась». Также в Индии горшочек с Туласи подвешивают над кроватью женщины, ожидающей ребенка, чтобы уменьшить ее боли при вынашивании и во время родов.

Впрочем, даже с тенью Туласи нужно обращаться очень осторожно, в шастрах говорится, что наступать на ее тень — это оскорбление. Хотя в комнатах с электрическим освещением это практически неизбежно…

Так выращивают Туласи в России под искусственным светом

Туласи за пределами Индии

Вдохновившись таким влиянием Туласи, многие люди по всему миру, верующие и не только, покупают ее семена и выращивают деревце у себя дома. Конечно, в индийском тропическом климате Туласи растет лучше всего. В российском же этому растению не хватает света, поэтому нужно на весь день включать специальные лампы, имитирующие солнечный свет. Также необходимо поддерживать уровень влажности и высокую температуру в помещении. Туласи требует очень много ухода в чуждом климате, часто заводятся разные вредители, при этом растению нельзя подрезать корни и ветви, а если оно умирает, это считается неблагоприятным знаком. Однако все эти трудности не останавливают многих моих российских знакомых, которые все-таки сажают Туласи у себя на подоконнике.