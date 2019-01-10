В новогодние праздники Татарстан посетили 150 тысяч человек

В период новогодних каникул Татарстан посетили 150 тыс. гостей. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Госкомитета РТ по туризму.

Больше всего туристы посещали Казанский кремль и остров-град Свияжск. Также отмечается рост туристического потока в Великий Болгар, Елабугу, Чистополь.

Высокая посещаемость наблюдалась и в «Резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы» — за новогодние праздники там побывали 7 тыс. гостей.

Средняя загрузка гостиниц составила 78,4%. В пиковые даты 3—5 декабря загрузка отелей достигала 96%.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь площадку около Центра семьи «Казан», где установлена главная городская елка, посетили около 18 тысяч человек.