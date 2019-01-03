В Магнитогорске опознали 37 из 38 погибших при обрушении подъезда

Фото: Салават Ахметзянов

Родственники опознали 37 из 38 погибших под завалами обрушившегося подъезда дома в Магнитогорске.

Ранее сообщалось, что судьба троих жильцов разрушенного подъезда остается неизвестной, передает «Интерфакс».

Кроме того, агентство выяснило, что дом, в котором после взрыва газа обрушился подъезд, планируется сохранить, разделив на два отдельно стоящих здания. Об этом рассказал начальник городского управления архитектуры и гражданского строительства Илья Рассоха. По его словам, согласно предварительным выводам экспертов, «дом возможен для дальнейшего проживания».

По информации на утро 3 января, были обнаружены тела 37-ми человек.

Напомним, что 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии произошедшего. Появившиеся версии о теракте были оперативно опровергнуты. В Челябинской области 2 января объявлено днем траура.