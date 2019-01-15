Игра на миллион: как сэкономить на ипотеке?

Лайфхак рефинансирования жилищного займа

Фото: Максим Платонов

Шутка про новый кредит, который нужен, чтобы погасить старый, была очень популярна два-три года назад. Нынче же услуга рефинансирования ипотечного кредита поможет неплохо сэкономить. Директор филиала федеральной риелторской компании «Этажи-Казань» Марат Галлямов продолжает рассказывать о рынке жилья. Сегодняшнюю свою колонку он посвятил феномену рефинансирования жилищного займа.

Когда ставки упали

Ипотечные кредиты довольно часто становятся настолько неподъемными для потребителей, что приходится искать пути выхода из кризисной ситуации за счет перекредитования. Программа рефинансирования ипотечных кредитов — реальность, но для того, чтобы она была действительно выгодной, необходимо тщательно разобраться в особенностях этого процесса.

Рефинансирование можно назвать перекредитованием, т. е. получением нового кредита с целью досрочного погашения предыдущего ипотечного займа. Причем эта опция возможна как в вашем банке, так и при переходе в другой банк. Прошу не путать этот термин с реструктуризацией. Реструктуризацией называют изменение условий уже заключенного с банком договора, таких как срок действия договора, а также ставки. Если вы заинтересованы в реструктуризации своего займа, для начала вам нужно будет обратиться в свой банк, где вы брали ипотеку, оставить заявление на рассмотрение ответственным отделом. Специалисты примут его к рассмотрению и в случае одобрения внесут правки в уже существующие условия. В этом и есть главная разница: рефинансирование подразумевает заключение абсолютно нового соглашения, а не внесение правок в имеющийся договор.

Рефинансирование можно назвать перекредитованием, т.е. получением нового кредита с целью досрочного погашения предыдущего ипотечного займа. Фото Дмитрия Щипанова

Что спровоцировало рост обращений клиентов в кредитные учреждения с просьбой рефинансировать свой ипотечный займ? Как мы уже писали в предыдущих колонках, в последние годы банки снижали проценты ипотечных кредитов. С 2015 года ставки опустились с 15 до 10% годовых к концу 2017 года. В АО «Дом.рф» (до марта 2018 года — АИЖК) прогнозируют, в случае снижения ключевой ставки ЦБ средняя ставка по ипотеке продолжит опускаться. В 2018 году ставки по ипотеке достигли рекордно низких значений, и все, кто брал кредиты раньше, хотят получить рефинансирование.

Банки лукавят

Очень часто банки лукавят, говоря, что программы рефинансирования работают для всех клиентов. На практике же они отказывают своим заемщикам в предоставлении услуги рефинансирования. Скорее всего, банкам тяжело справиться с наплывом людей, которые требуют пересмотра условий кредитов. Весомой причиной отказа может оказаться высокая стоимость выданных вам денег на покупку жилья.



«Нужно ли идти в другой банк?» — спросите вы. Да, пожалуй, это выход. Банкам выгодно переманивать у конкурентов клиентов-ипотечников именно тогда, когда ставки падают. Более того, после ипотечного бума последних лет количество потенциальных клиентов значительно снизилось. Стоит также упомянуть, что при рефинансировании кредитов банков-конкурентов риски уменьшаются. У заемщиков, приходящих из других кредитных организаций, уже есть положительная кредитная история — таким образом отсеиваются наиболее дисциплинированные заемщики. Риски минимальные, кроме того, обеспечением выступает и залог недвижимости.



Рефинансирование ипотеки в некоторых случаях также осуществляется и государством. Эту опцию правильнее будет назвать реструктуризацией ипотечных долгов. Данный проект осуществляется совместно с «Дом.рф», которое занимается перекредитованием граждан в рамках «Программы помощи ипотечным заемщикам, попавшим в трудную финансовую ситуацию». В эту категорию входят граждане, которые воспитывают детей-инвалидов, инвалиды всех категорий, ветераны боевых действий, граждане, которые имеют одного и более несовершеннолетних иждивенцев.



Очень часто банки лукавят, говоря, что программы рефинансирования работают для всех клиентов. Фото metragi.ru



Как сэкономить миллион?

Здесь также будет уместным ответить на вопрос — «Кто имеет право на рефинансирование?». На самом деле, вы получаете обыкновенный ипотечный кредит, но только в другой финансовой организации со своими требованиями к заемщикам. Одним из условий является ваша трудоспособность, вы также должны обладать достаточным стажем и хорошей кредитной историей. Ну и, вероятнее всего, вам снова придется подтверждать свою платежеспособность. С пакетом документации при оформлении ипотечного займа можно ознакомиться на сайтах банков, зачастую они находятся в открытом доступе для всех заинтересованных в этой услуге. Однако рефинансирование подразумевает и несколько дополнительных документов: действующее кредитное соглашение; справка, подтверждающая отсутствие просроченных платежей; согласие от предыдущего банка на досрочное погашение. Если хотя бы что-то из перечисленного не удастся оформить, заявка не будет рассматриваться.

Сколько на самом деле можно сэкономить на услуге рефинансирования? Давайте разберем этот момент на конкретном примере:

Допустим, ипотека была оформлена в 2017 году на сумму 2 000 000 на срок 15 лет под ставку 13,5%. Вам назначили ежемесячный платеж — 25 966 руб. Переплата по нему составит в данном случае 2 675 000 руб.

После процедуры рефинансирования под ставку 9,5% платеж стал уже 20 884 руб. вместо первоначальных 25 966 руб., а переплата составит соответственно 1 760 000.

Вот и простая математика. Ваша экономия почти 1 миллион рублей! На что его потратить, вы выбираете сами.

Марат Галлямов