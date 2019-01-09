В России в новогодние праздники повысились цены на бензин и дизтопливо

Продавцы горючего в новогодние каникулы начали повышать цены на бензин и дизтопливо на АЗС.

По информации «Коммерсанта», топливо дорожает в основном на заправках крупных нефтекомпаний, которые отыгрывают повышение НДС с 1 января до 20%.

Участники топливного рынка отмечают, что «Лукойл» и «Башнефть» (принадлежит «Роснефти») подняли цены в Башкирии на бензин и дизтопливо на 65—80 коп. за литр.

Кроме того, бензин подорожал в Татарстане, Воронежской, Свердловской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Волгоградской областях. Конкретные цифры газета не приводит.



В ближайшие месяцы эксперты не ожидают существенного роста топливных цен в связи с ростом налогов и акцизов, но предупреждают, что цены могут вырасти к весне.



Отметим, что 2018 год стал рекордным за последние несколько лет по темпам роста стоимости топлива. По итогам 2018 года бензин и дизель подорожали в среднем по Приволжскому федеральному округу на 7—14%.