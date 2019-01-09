Экс-глава ГИСУ РТ выступил в суде с последним словом

Сегодня в Вахитовском районном суде Казани прошли прения по делу по делу экс-главы ГИСУ Рашида Нуруллина, где он выступил с последним словом.

Нуруллин отметил, что пять лет назад важно было подготовится к Универсиаде.

«Все мои действия были направлены в первую очередь на интересы государства» — приводит слова экс-главы ГИСУ корреспондент «Реального времени».



Оглашение приговора Рашиду Нуруллину запланировано на 11 января.

Напомним, что 26 ноября 2018 года прокуратура запросила для Нуруллина условный срок в 3 года за превышение полномочий, повлекших незаконную оплату 216 млн рублей в пользу ПСО «Казань» за невыполненные на тот момент работы при подготовке к Универсиаде. В начале декабря Вахитовский райсуд Казани принял решение о возобновлении судебного следствия.