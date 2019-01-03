Семья, пробежки, сноуборд и шахматы. Как проводят новогодние праздники «випы» Удмуртии

Бречалов с бабушкой, Смирнов обещает больше читать, а Бекмеметьев разбирается с мусором

Последние пару лет руководители Удмуртии различного уровня активно делятся в соцсетях личной хроникой празднования Нового года — беря пример, конечно, с первого лица региона. Как проводят первые дни 2019 года удмуртские «випы» — в обзоре «Реального времени».

Бречалов бежит по Краснодару

Глава Удмуртии Александр Бречалов отправился праздновать Новый год на родину — в Краснодар. За несколько часов до полуночи он опубликовал в соцсетях видео, в котором поздравляет всех с праздником и пару раз чмокает свою бабушку в щечку.

Александр Бречалов отправился праздновать Новый год на родину в Краснодар. Фото vk.com



Днем 1 января Бречалов, как и обещал ранее, отправился на пробежку. На массовый забег по Краснодару он вышел в спортивной форме с символикой Удмуртской Республики.

«Всех с Новым годом. Спортивного и бодрого 2019-го!» — говорит в видео глава региона.

Первый свой новый год в Удмуртии — 2018-й — Бречалов встречал в Ижевске. Тогда накануне он разместил фото семьи, занятой лепкой пельменей, а с утра 1 января «запостил» опять-таки свою пробежку вдоль Ижевского пруда.

Сергей Смирнов 1 января принял участие в массовом «Забеге обещаний» на дистанцию 2019 метров. Фото facebook.com



Смирнов обещает больше читать

К слову, выкладывание фотографий, на которых руководители министерств и ведомств запечатлены во время занятий спортом, в новогодние праздники уже становится традицией.

Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов 1 января принял участие в массовом «Забеге обещаний» на дистанцию 2019 метров.

«Как год начнешь, так и проведешь!) Поэтому #1Января лучшее занятие — это пробежка на природе», — написал Смирнов.

Проходило мероприятие в парке им. Кирова в Ижевске. Его участники писали на своих номерных табличках обещания, которые намерены выполнить в наступившем году. Сергей Смирнов пообещал больше читать.

Ольга Абрамова бегу предпочла другой вид спорта. Фото facebook.com



Абрамова на сноуборде, Гольцова за рулем, Хомич играет в шахматы

Постпред главы Удмуртии при президенте РФ Михаил Хомич встречал Новый год, по-видимому, в родном Обнинске. Днем 1 января он сообщил в видео, размещенном в соцсетях, что тоже отправился на пробежку — на 10 километров.

«Оказалось, что сложнее всего проснуться 1-го января не из-за застолья, а из-за шахмат до 5 утра и просмотра матча Канада — Россия, который наши блестяще выиграли!» — сказал Хомич.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Ольга Абрамова бегу предпочла другой вид спорта. Она хорошо известна своим увлечением охотой, рыбалкой и стрельбой, но новогоднее поздравление решила сопроводить фотографией на сноуборде.

«Каждому из нас 2018 год принес свои радости и разочарования… успехи и потери… надежды и… пусть здесь будет точка) Многое в этом году удалось, но еще больше необходимо сделать в новом году!», — говорится в подписи к фото. Абрамова пожелала своим читателям беречь «добрые отношения», мечтать и двигаться к своей мечте, быть великодушными и честными.

Наталья Гольцова «ВКонтакте» разместила видеоприглашение на чемпионат Удмуртии по зимним трековым гонкам. Фото vk.com

Министр спорта Наталья Гольцова, как известно, до назначения на этот пост на профессиональном уровне занималась автогонками и активно участвовала в соревнованиях. На своей странице «ВКонтакте» она разместила видеоприглашение на чемпионат Удмуртии по зимним трековым гонкам, который пройдет 5 января на ипподроме. В видео министр, конечно, продемонстрировала и свои умения.

«1 января большинство занимаются любимым делом. Я предпочитаю тренировки. Автоспорт не только в моей крови, но и в моем [смайлик в виде сердца]», — написала она.



Анастасия Муталенко разместила на своей странице в соцсети фото с мужем и трогательное стихотворение. Фото vk.com



Свинин и Муталенко — с супругами

Вице-премьер по социальной политике Анастасия Муталенко разместила на своей странице в соцсети фото с мужем и трогательное стихотворение, обращенное к Деду Морозу. Заканчивается оно словами: «Ты знаешь, Дед, мне ничего не надо… Ты только никого не забирай».

Первый заместитель председателя правительства Александр Свинин, прошлый Новый год встречавший в Москве, в этот раз разместил фото со своей супругой без геотега.

«Вместо подведения итогов 2018 — фото моего ежегодного счастья рядом со мной. Всех с наступающим, увидимся в 2019-м, он будет еще сложнее, а значит, интереснее и круче», — подписал фото Свинин.

«Вместо подведения итогов 2018 — фото моего ежегодного счастья рядом со мной. Всех с наступающим, увидимся в 2019-м, он будет еще сложнее, а значит, интереснее и круче», — подписал фото Свинин. Фото facebook.com

Соболезнуют Магнитогорску



За несколько часов до Нового года Наталья Гольцова опубликовала фото телевизора с трансляцией соревнований по биатлону «Ижевская винтовка». В подписи она кратко подвела итоги года:

«< 700 мероприятий в этом году проведено, но запоминается всегда первое и последнее, так вот Жирной спортивной точкой 2018 года была Ижевская Винтовка, закрытие финансового года и, к сожалению, трагические события, произошедшие в Магнитогорске сегодня. Удмуртия с вами, ведь мы тоже пережили подобную трагедию. #прощай2018 #привет2019»

Мимо трагических событий в Магнитогорске не прошли и председатель Городской думы Ижевска Олег Гарин и глава города Олег Бекмеметьев. На своих страницах в соцсетях они тоже выразили соболезнования родным и близким погибших и напомнили, что год назад подобный взрыв газа в жилом доме произошел в Ижевске.

Ближе к полуночи Бекмеметьев опубликовал свое видеопоздравление с Новым годом, а Гарин поделился семейным фото с торжеств в родном поселке Игра севернее Ижевска.

Вместе с замом по ЖКХ Сергеем Чернышевым и руководителем регоператора по обращению с ТКО Иваном Марининым Бекмеметьев отправился инспектировать работы по вывозу мусора. Фото vk.com

Бекмеметьев разбирается с мусором

1 января у Олега Бекмеметьева был рабочий день. Вместе с замом по ЖКХ Сергеем Чернышевым и руководителем регоператора по обращению с ТКО Иваном Марининым он отправился инспектировать работы по вывозу мусора в городе, которыми с 1 января начал заниматься как раз регоператор.

«В целом переход на новую систему прошел штатно, но есть шероховатости. В ряде дворов прежние подрядчики не вывезли мусор в последние дни декабря. Где-то не убран крупногабаритный мусор. На некоторых площадках стоят контейнеры сразу двух подрядчиков — старого и нового. Все эти моменты будем оперативно отрабатывать с регоператором», — сообщил Бекмеметьев.

Заодно проверил он и то, как убираются городские улицы, обнаружил заужение проезжей части, скопление снега на обочинах и разделительной полосе и потребовал от подрядчиков навести порядок.

Поздравления с Новым годом 31 декабря разместили министры культуры Владимир Соловьев, образования Светлана Болотникова, социальной политики Татьяна Чуракова. Остальные руководители, в том числе председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, не стали делиться в соцсетях, как встречают Новый год и проводят праздничные каникулы.