Буцаев обыгрывал «Ак Барс» в Казани с «Сочи». Но сделать это с «Нефтехимиком» не смог

На «татарстанское дерби» приехала Алина Загитова

Четвертая, последняя в сезоне серия «татарстанского дерби» игралась в «Татнефть Арене» за 30 с небольшим часов до наступления нового года. «Ак Барс» и «Нефтехимик» вышли на лед в предпраздничный день не в самый лучший для них момент чемпионата — оба соперника приехали с выездов несолоно хлебавши, у нижнекамцев к тому же произошла отставка тренерского штаба… Но хоккеисты, как и артисты, люди публичные, а публика жаждет зрелища, и она должна его получить согласно купленным билетам. Тем более в канун своего любимого праздника. Почти новогоднее дерби — в репортаже «Реального времени».

Буцаев в роли спасателя? Скорее уж Деда Мороза

В последние годы противостояние двух татарстанских команд в КХЛ приобретает все более упорный и непредсказуемый характер. Вот и в этом сезоне два раза из трех соперники обменялись победами с минимальным перевесом, причем на родной «Нефтехим Арене» нижнекамцы смогли выиграть у «старшего брата» только по буллитам, а последний раз, месяц тому назад, чемпион дома выиграл тоже не слишком убедительно — 3:1. К очной встрече команды подошли не в лучшем состоянии — подопечные Билялетдинова впервые в чемпионате не смогли набрать ни одного очка, скажем так, не в самом сложном турне по маршруту Минск — Сочи — Москва, а нижнекамцы вообще в последних 11 встречах лишь два раза испытали радость победы и уже на 6 очков отстали от замыкающего кубковую восьмерку на Востоке «Трактора». Как следствие — отставка Андрея Назарова, о которой наше издание уже писало.

Некоторые вопросы вызывает фигура преемника Назарова — одного из самых харизматичных российских тренеров нового поколения. Спору нет, Вячеслав Буцаев был прекрасным хоккеистом, побеждал на Олимпиаде и на чемпионате мира, оставил свой след и в НХЛ, и работой в тех же ЦСКА и «Сочи» в качестве тренера. Клуб-новичок лиги он два раза подряд выводил в плей-офф и при этом регулярно увозил очки из Казани (впрочем, так же регулярно проигрывая «Ак Барсу» на родном олимпийском льду). Но последние два года Вячеслав Геннадьевич не имел практики, а уж примерять на себя роль тренера-спасателя в его небольшой наставнической карьере ему ни разу не доводилось. В Казани Буцаеву могли помочь два обстоятельства — определенная яма, в которую угодил чемпион, и умение обыгрывать «Ак Барс» в Казани, которое он мог извлечь из своего черноморского бэкграунда.

Особо впечатлила даже не победа над лидером Восточной конференции «Автомобилистом», а два первых периода игры против «Металлурга», когда «барсы», включая свою новую звезду Михеева, так возили опытных «лисов», как в новейшей истории, кажется, еще не случалось



В Багдаде все спокойно

Честно говоря, тройная неудача «Ак Барса» совсем не удивила. Увидев, в какой великолепной форме находится команда в последней домашней серии, один из ваших авторов, честно говоря, испугался, что чемпион набрал оптимальные кондиции слишком рано, за два месяца до похода за Кубком, и может их на долгой турнирной дистанции растерять. Причем особо впечатлила даже не победа над лидером Восточной конференции «Автомобилистом», а два первых периода игры против «Металлурга», когда «барсы», включая свою новую звезду Михеева, так возили опытных «лисов», как в новейшей истории, кажется, еще не случалось (пусть вас не вводит в заблуждение итоговый результат дуэли).

Но учить мудрейшего Билялетдинова, когда натянуть вожжи, а когда приспустить немного, — занятие неблагодарное. О том, как набрать форму в нужный момент, гуру тренерского цеха знает абсолютно все, и поэтому последовавшие в выездном турне поражения, воспринятые и штабом, и самими хоккеистами абсолютно без паники, если и не порадовали, то точно успокоили.

Вчера после игры наставник «Ак Барса» подробно ответил на вопросы корреспондентов «Реального времени» о текущем спаде и отсутствии усиления состава в трансферный дедлайн.

Билялетдинов ждал усиления состава, но не дождался

— Наверное, неправильно говорить о запланированном спаде. Мы сыграли уже 45 матчей, если не ошибаюсь, это достаточно много. Усталость накапливается, обычно что-то такое происходит. Спады бывают длительные, бывают быстрые, но ничего нового в этом нет. Надо просто правильно выходить из такой ситуации и готовиться к следующим играм.

— Была информация, что перед дедлайном в «Ак Барс» может перейти Сергей Коньков. Это правда?

— Генеральный менеджер предложил нам этого игрока, у нас были свои мысли на этот счет, но мы обсудили этот вопрос и в общем-то согласились на Конькова. Но, к сожалению, его в команде не оказалось. Конечно, нам необходим был хоть кто-то, потому что много травм, травмы длительные, и ребята играют одни и те же — нагрузки большие, они устают. Но что есть, то есть.

Мы сыграли уже 45 матчей, если не ошибаюсь, это достаточно много. Усталость накапливается, обычно что-то такое происходит



— Обычно клубы перед дедлайном усиливаются на плей-офф. В «Ак Барс» перешли Радель Фазлеев, Максим Пестушко и Вячеслав Основин. Основин играет, а остальные зачем?

— Про Пестушко я не в курсе, прочитал про него в новостях, но, насколько я понимаю, это игрок для «Барса», а не для нас.

— Команде не нужно было усиление?

— Мы ждали, надеялись хоть на какое-то усиление. Но не дождались, — посетовал наставник казанцев.

И тем не менее закрывать не то что успешный, а счастливый и даже великий сезон четвертым поражением подряд, да еще от принципиального оппонента по дерби, Зинэтуле Хайдяровичу и его сподвижникам совсем не хотелось. Подготовка к матчу по прилете из столицы велась в штатном режиме, настроение главнокомандующего, заглянувшего перед тренировкой на площадку «ТНА», на которой «Ирбис» дожимал «Ладью», было, насколько позволяла разглядеть позиция в комментаторской рубке, прекрасным и предпраздничным.

Соответственно, не было никаких оснований не доверять и высказываниям «людей Билла», сделанным накануне дерби. Помощник Зинэтулы Хайдяровича Александр Смирнов сообщил, что выездные неудачи досконально проанализированы, ошибки проработаны и нужные выводы сделаны. Форвард Артем Лукоянов, наверное, самый активный у «Ак Барса» — как минимум в декабре, проявил полную осведомленность в манере, в которой действует «Нефтехимик», и сказал, что он и его партнеры готовятся к силовому хоккею.

Символическое вбрасывание произвела всеобщая любимица — олимпийская чемпионка Алина Загитова



Олимпийская чемпионка в первом периоде голов не дождалась

Символическое вбрасывание произвела всеобщая любимица — олимпийская чемпионка Алина Загитова, перед матчем проведшая автограф-сессию. Штаб хозяев не стал вносить изменения в состав после ремейка апрельского финала — видимо, Билялетдинов был доволен тем, что команда вернулась в игру с ЦСКА после 0:3, хотя все же и уступила.

Первые минуты запомнились контактностью и заряженностью обеих сторон, но Подъяпольский и Ежов в игру почти не вступали. На 6-й минуте первый позиционный розыгрыш «Нефтехимика» завершился острой передачей на «пятак» Шиксатдарову, но переиграть в ближнем бою голкипера «барсов» форвард не смог. Следом вратарь отразил выстрел Брынцева, а вот как Лукоянов не замкнул в ближний угол шайбу, отраженную Ежовым после броска Батыршина, вызвало удивление на заполненных на две трети трибунах.

Безголевым хоккеем возмутилось даже табло

Время шло, но не было ни голов, ни даже удалений. Только веселой «Jingle Bells» и традиционными розыгрышами призов приходилось развлекать себя зрителям. На 4-й минуте второй трети поединка мощным ледоколом прошел к воротам Подъяпольского Бикмуллин, но вновь безрезультатно. «Ак Барс» ответил пируэтом Клинкхаммера — Ежов был начеку.

Пока в игре наступила пауза, не выдержал голевой засухи и вырубился видеокуб — все-таки волшебство должно как-то проявлять себя. «Барсы» навалились на владения Ежова и продолжили натиск в равных составах, но сами заработали удаление и вынуждены были ослабить давление. Правда, подопечные Буцаева дивидендов из нарушения Основина не извлекли, так как Эмиль Галимов, в свою очередь, получил странный штраф с формулировкой «за задержку времени игры». В итоге табло включилось буквально через несколько секунд, а вот нули на нем продолжили уныло светиться и после перезагрузки.

На тему спадов и подъемов в разговоре с журналистами рассуждал после игры Андрей Педан.





Не считаю, что сегодня мы победили еле-еле. Будем готовиться дальше



«Игра под Новый год? Мы сами на это подписались»

— У всех команд бывают спады и подъемы, мы просто работаем. Не бывает таких команд, которые выигрывают все матчи. Не считаю, что сегодня мы победили еле-еле. Будем готовиться дальше. Сейчас мы уверенно смотримся в турнирной таблице, но нам есть к чему стремиться. Осталось не так много игр в регулярном сезоне, поэтому каждый матч важен. Будем работать.

— Как играется, когда через два дня уже Новый год и все гуляют и отдыхают?

— Это наша работа. Это нормально, мы сами на это подписались. У нас еще будет время отдохнуть.

— Сегодня команда отыграла на ноль, у вас неплохое игровое время. Не очень вяжется с тем, что два-три матча назад у тренерского штаба были к вам вопросы.

— Я рад, что ко мне есть вопросы, значит, за мной следят (улыбается). На самом деле, всем всегда есть над чем работать, — резюмировал Педан.

Да, хоккей накануне был уныл, зато рождественских чудес хватало. Вскоре по преодолении экватора засушливой встречи обе команды были одновременно (!) наказаны за нарушение численного состава. Честно говоря, с подобным «взаимным помешательством» мы, корреспонденты «Реального времени», сталкиваемся впервые.

В последнюю пятиминутку второго периода соперники, поняв, что в комбинационной игре они сегодня не сильны, принялись палить по воротам со всех дистанций, не гнушаясь даже бросками из центрального круга вбрасывания. Один раз это чуть не принесло удачу нижнекамцам — ворота хозяев спас трюк Подъяпольского, который в хореографическом училище называется «канатом».

Отличился Потапов, завершивший комбинацию с участием Попова и Яруллина, — 1:0

В меньшинстве нижнекамцы выстояли, но шайбу все равно пропустили

После двух периодов «волки» превосходили «барсов» по количеству не только выигранных вбрасываний, но и произведенных бросков. Но когда игра в последней десятиминутке пошла, по сути, до гола, это статистическое преимущество ничего гостям не гарантировало. В дебюте периода оппоненты обменялись опасными выходами Огурцова и Галиева, а развязка наступила на 46-й минуте. Самый мощный защитник «Нефтехимика» Огурцов только отбыл двухминутное удаление, как «Ак Барс» воплотил в гол свое активно проведенное большинство — отличился Потапов, завершивший комбинацию с участием Попова и Яруллина, — 1:0.

Играть по счету, даже минимальному — для «Ак Барса» занятие привычное, опробованное даже в решающих матчах первого и последнего финалов Кубка Гагарина. В концовке хозяева полностью контролировали ситуацию. Последнее дерби Татарстана в году и сезоне вновь завершилось минимальной победой одной из сторон. По качеству показанного хоккея этот матч был совсем не новогодним. Ничего страшного, пусть все неинтересное и скучное останется в уходящем году.

Александр Норден