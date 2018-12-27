Почему отставка в «Нефтехимике» напрашивалась и чего ждать от Вячеслава Буцаева

Назаров — тренер на два сезона. Дальше — искать новую команду

Отставка Андрея Назарова назревала задолго до вчерашнего «решения сторон». Игра «Нефтехимика» совсем не напоминала прошлогоднюю, прежние лидеры клуба разбежались, и от зоны плей-офф «волки» отдалялись все сильнее. Однако надо признать: присутствие «Наза» в Нижнекамске все-таки было необходимо для развития татарстанской команды. Именно при нем в ее составе появилось так много собственной молодежи, именно при нем в прошлом году «волки» почувствовали вкус к лидерству, выдав одну из лучших своих «регулярок». И все же их расставание с Назаровым было неизбежно. Спортивная редакция «Реального времени» объясняет почему.

Болельщики восприняли отставку без воодушевления

Нельзя сказать, что отставка Андрея Назарова в «Нефтехимике» была для болельщиков Нижнекамска как снег на голову. Очень неровный сезон и затянувшаяся черная полоса «волков» рано или поздно должны были к этому привести. Хотя и не сказать чтобы среди поклонников команды наблюдался приступ воодушевления. Большинство болельщиков удивляются, что все «повесили» именно на Назарова, притом что «ростеру» явно не хватало хороших игроков.

Вместе с наставником команду покинули и его помощники Вячеслав Гусов и Игорь Петров. А вот Фарит Закиров продолжит работу в системе клуба.

Расставание «не по понятиям»

Надо сказать, что сама отставка была обставлена немного странно. Особенно для самого тренера. По словам специалиста, об отстранении от должности директор клуба сообщил ему во время выездной серии, когда он с командой находился в Риге, перед самым матчем против «Динамо». Весть об увольнении, прилетающая прямо посреди выезда, — не лучшая идея, учитывая, что фактически уволенный тренер продолжает находиться среди бывших подопечных.

— По прилету в Ригу директор клуба объявил мне о том, что я отстранен, — и прислал письмо о командировке в Нижнекамск. Сейчас лечу забирать вещи, — рассказал специалист.

И все же в целом решение нижнекамского менеджмента, что называется, по делу. Судите сами.

Назаров прекрасный тренер–мотиватор, он умеет поставить молодым хоккеистам голову на место

На одних «тумаках» третий сезон не потянуть

Под руководством «грязного Наза» «Нефтехимик» набрал 35 очков в 43 матчах и занимает десятое место на Востоке, отставая от зоны плей-офф на четыре очка. При этом в двадцати последних играх «Нефтехимик» выигрывал лишь трижды — у «Ак Барса» дома, а также у «Автомобилиста» и «Сочи» в гостях. Черная полоса началась уже по прошествии первой четверти сезона, и команда явно забуксовала, увязнув в кризисе идей тренерского штаба.

Мы уже писали о том, что Андрей Назаров — это «антикризисный» специалист, которого стоит приглашать в ситуациях, близких к провалу, или когда команде нужно срочно встряхнуться. Когда Назаров приходил в «Нефтехимик» после Евгения Попихина, у нижнекамцев словно крылья выросли — им не хватило всего трех очков для попадания в Кубок Гагарина.

К следующему сезону Назаров уже сам провел предсезонную подготовку и поработал с головами хоккеистов так, что те чуть ли не весь сезон шли в лидерах Восточной конференции наравне с «барсами». Вот этого в КХЛ точно никто не ждал. Нынешняя же отставка в очередной раз подтвердила, что Назаров прекрасный тренер–мотиватор, который умеет не просто поставить молодым хоккеистам голову на место, но и «напихать» им так, чтобы они, скажем так, очень опасались ошибиться на льду.

В середине прошлого сезона, по окончании «Матча звезд» в Астане, Назаров в прямом эфире КХЛ ТВ сам признавался, что феномен удачного сезона основывается на «п########» (тумаках) хоккеистам. Видео прилагается.

Однако третий сезон подряд только лишь «крепким словцом» не вытянешь. Команде нужны тактические идеи, а не только толкотня у бортов и забросы шайбы в борьбу. Для таких специалистов, как Назаров, два сезона — самый оптимальный срок пребывания в одной команде, а дальше нужно уходить в новый проблемный коллектив.

— Прежде всего хочу поблагодарить всех болельщиков «Нефтехимика», а также руководителей и кураторов клуба за три интересных сезона в Нижнекамске. Вторая команда Татарстана стала узнаваемой на территории КХЛ, каждый год мы решали турнирные задачи, активно вводили в состав местную молодежь. Спасибо городу и республике за поддержку. Увольнение тренера — это рабочая ситуация после любого матча и на любом отрезке сезона. Тем более в тот момент, когда от зоны плей-офф нас отделяет несколько очков, и мы не являемся фаворитами этой жесткой гонки. В отличие от прошлого сезона, когда шли в лидерах всей конференции — шаг в шаг с будущим чемпионом «Ак Барсом», — подвел итог своей нижнекамской карьере Назаров.

Назаров рассорился с бывшими лидерами команды

Помимо того факта, что нынешний сезон у «Нефтехимика» Назарова не задался, в «заслугу» экс-наставнику команды можно поставить и то, что тренер не смог сработаться с прежними лидерами команды, как то: Дэн Секстон или Робин Ганзл. Чем-то резко не угодил ему и Эрик Густафссон, который приходил в команду всего за три месяца до начала плей-офф, а уже в Кубке Гагарина Назаров исключил шведа из состава. Как следствие, после шикарной «регулярки» прошлого сезона нижнекамские «волки» вылетели из плей-офф уже в первом раунде.

Похоже, специалисту не слишком удается работать с готовыми звездами и лидерами, которые требуют к себе особого отношения. Он равняет всех под один стандарт и заставляет работать одинаково. Не справляешься — лишаешься места в составе.

Под руководством Назарова «Нефтехимик» набрал 35 очков в 43 матчах и занимает десятое место на Востоке, отставая от зоны плей-офф на четыре очка



Секстон под его руководством перестал забрасывать в плей-офф. Вряд ли это какой-то протест, скорее американец просто «сломался» под постоянным давлением «Наза» и вскоре поспешил на выход — в «Автомобилист», где в нынешнем сезоне благополучно феерит. От Назарова ушли и Никита Филатов с Эвербергом. Так что в Нижнекамске пришлось собирать команду заново, в том числе и легионерский блок.

Да, пришедшие финны Руохомаа, Няттинен и Пуустинен стали новыми лидерами «Нефтехимика» и свое приглашение оправдали полностью, но, судя по всему, если бы Назаров остался в команде, то и их прыть со временем ушла бы. А вот те, кто в составе нижнекамцев с прошлого сезона, настолько «зашуганы», что совсем потеряли голевое чутье и перестали создавать что-либо креативное на льду.

У российских лидеров Павла Падакина и Эмиля Галимова по 5 и 6 шайб соответственно. У Ильи Аркалова, например, 2+2 в 39 играх, у Марата Хайруллина те же 2 гола и 2 передачи в 37 матчах, у Павла Здунова 1 шайба и 2 передачи в 40.

Зато выводил на новый уровень местную молодежь

С другой стороны, Назаров в Нижнекамске подвел к основе множество местных молодых хоккеистов. При нем заиграли по-новому Дамир Шарипзянов (оформил дубль в последнем матче с ЦСКА), Марат Хайруллин, Ильдар Шиксатдаров, Булат Шафигуллин, Рафаэль Бикмуллин.

Пожалуй, ни один из тренеров «Нефтехимика» не занимался привлечением молодежи в основу так активно. Достаточно большое количество игроков «Реактора», выступающего в МХЛ, проходило через основную команду, так что в недостатке шансов, предоставленных «молодежке», «Наза» не упрекнешь. Более того, «Нефтехимик» при Назарове был второй командой по числу привлеченных молодых воспитанников после ярославского «Локомотива».

Тренировать «Нефтехимик» доверено Вячеславу Буцаеву, которого одно время сватали в «Ак Барс» на место Билялетдинова



Кто доведет сезон до конца?

Итак, тренировать «Нефтехимик» доверено Вячеславу Буцаеву (пока в роли и. о.), которого одно время сватали в «Ак Барс» на место Билялетдинова. В том сезоне его ХК «Сочи» выглядел очень симпатично, а в личных противостояниях Буцаев даже «обул» Билла, обыграв его дважды в сезоне, в том числе разгромно — 2:6 — на «Татнефть Арене». Кроме того, он реанимировал Зията Пайгина — именно под его крылом воспитанник «Ак Барса» стал попадать в состав сборной России и даже регулярно забрасывать шайбы. Так что с молодежью работать Буцаев тоже умеет.

«Сочи» Буцаева всегда играло в очень живой и атакующий хоккей, выдавая роскошные матчи с лидерами КХЛ. Правда, и в свои ворота получало немало. После увольнения из «Сочи» в 2016 году специалист так и просидел почти два года вне хоккея. Тем любопытнее, почему боссы «Нефтехимика» вдруг о нем вспомнили.

— Все решилось в течение нескольких часов, — раскрыл детали своего приглашения в «Нефтехимик» специалист. — Только приехал в Ригу, ситуация, конечно, нештатная, надо еще освоиться. Пока не готов назвать, кто войдет в мой тренерский штаб. На матче с «Динамо» на скамейке буду я и Фарит Закиров. Настроение рабочее, задачу на сезон никто не отменял — это выход в плей-офф. Будем стараться ее выполнить, — цитирует Буцаева «Чемпионат».