«Новый год в Канаде — больше общественный праздник, нежели семейный»

Колонка бывшего жителя Казани, переехавшего в Северную Америку, о том, как отмечают Рождество и Новый год в «стране кленового листа»

Какие существуют традиции празднования Рождества в Канаде? Что этот праздник значит для канадцев? Сколько жители этой страны отдыхают в рождественско-новогодний период? На эти вопросы по просьбе «Реального времени» отвечает наш автор Марат Салахутдинов, переехавший в «страну кленового листа».

«Праздничные столы у всех разные, но в нашей семье преобладает татарская кухня»



В Канаде собралось огромное количество разных национальностей и вероисповеданий, так что значение Рождества для каждого разное. В основном, как и в России, перед Новым годом люди здесь наряжают елку, покупают подарки родным и близким и собираются у праздничного стола. К слову, поскольку Канада многонациональная страна, то и праздничные столы у всех разные. В нашей семье преобладает татарская кухня. Пожалуй, самое популярное блюдо в нашей семье — бэлеш. Кстати, оливье мы тоже готовим довольно часто.

Для нас период Рождества и Нового года — это в первую очередь то время, когда мы можем провести время с семьей, поскольку в обычные дни все заняты и нет возможности для полноценного общения. В эти праздничные дни мы с детьми обязательно играем в хоккей на свежем воздухе (благо поблизости есть очень много хоккейных коробок в парках с удобными обогреваемыми раздевалками), смотрим вместе фильмы.

В Рождество и Новый год канадцы зачастую берут отпуска. Кто-то едет на море в страны Карибского бассейна, кто-то едет на горнолыжные курорты, ну а кто-то проводит время с семьей, поскольку наступает один из тех редких моментов, когда дети находятся на каникулах, а спортивных тренировок и занятий очень мало.

«В Канаде собралось огромное количество разных национальностей и вероисповеданий, так что значение Рождества для каждого разное». Фото liveinternet.ru



«1 января мы, как в старые-добрые времена, смотрим телевизор и доедаем вкусности»

Чтобы дать вам более полную картину того, как жители Канады празднуют Рождество и встречают Новый год, я решил опросить своих канадских знакомых. К примеру, Джамиля Бектемирова из Ванкувера признает, что ее семья — «не типичные канадцы», однако они стараются придерживаться местных традиций, так как это важно для детей.

«Мы не отмечали Рождество до приезда в Канаду, но так как здесь это один из важных праздников, мы стали соблюдать местную традицию. К примеру, нашим детям очень нравится, когда мы переставляем эльфа внутри дома, в предвкушении наступления Рождества. Ну и, конечно, куда без семейного застолья в день праздника? Но хотелось бы сразу оговориться, что блюда, которые мы готовим на праздник, отличаются от традиционной рождественской еды этой страны. В нашем случае это будет плов и запеченная идейка, а на десерт — алма-бэлэш.

Что касается празднования Нового года, то у нас есть два варианта: первый — мы едем к себе на родину в Баку и встречаем наступающий год в кругу родных и близких. Второй вариант — мы остаемся в Канаде, и в первой половине дня выезжаем в центр Ванкувера, гуляем по городу, фотографируемся и катаем детей на аттракционах, а вечером в кругу друзей садимся провожать старый и встречать новый год.

Не поверите, но наш канадский стол ничем не отличается от стола типичного гражданина постсоветского пространства: тот же салат «под шубой», оливье, мандарины и так далее. Также с сегодняшними технологиями стало возможно подключаться к российским (в том числе и татарстанским) телеканалам и смотреть любимые фильмы, которые традиционно транслируются в новогоднюю ночь. А 1 января мы, как в старые-добрые времена, проводим время в кругу семьи, смотрим телевизор и доедаем вкусности».

«Санта есть в каждом торговом центре, к которому выстраивается очередь для семейных фотографий». Фото englishdom.com

«В целом, да, праздники не такие длинные, как мы привыкли в России»

Также я попросил рассказать о традициях празднования Рождества и Нового года в Канаде свою знакомую Веру Архипову, которая переехала с семьей в Торонто в июле этого года и готова поделиться своими свежими впечатлениями.

«Рождество в Канаде — это семейный праздник. Многие едут в гости к старшим родителям всей семьей… Все, как в кино, не поверите. В Торонто больше половины населения приезжие, поэтому по сравнению с Европой религиозная составляющая праздника почти незаметна: нет традиционных для Европы ангелочков и инсталляций с рождением Христа, но есть Санта в каждом торговом центре, к которому выстраивается очередь для семейных фотографий. Все основные магазины 25 декабря не работают, поэтому продуктами нужно запасаться заранее. Правда, если хорошенько поискать, то молоко и хлеб все-таки можно купить где-нибудь на заправке.

Традиционно многие из тех, кто приехал из стран СНГ, не отмечают Рождество, однако если у вас есть детишки, то они непременно будут ждать подарков от Санты, ведь в садике и в школе вокруг праздника создается огромный ажиотаж: дети делают новогодние поделки, украшают елки и так далее. У нас не было традиционного канадского Рождества, но небольшой праздник все же был — мы приготовили традиционные татарские блюда и позвали самых близких друзей. На столе были кыстыбый, бэлеш и губадия, которую приготовили и принесли наши товарищи. Детишки рассказывали, какие им подарки подарил Санта, а родители просто отдыхали. Вот такой уютный обед, переходящий в ужин.

Не могу рассказать многого о традиционном праздничном столе, потому что мы только переехали, но, по словам знакомых, на нем всегда есть индейка и прочие вкусности. В любом случае запекают мясо: это может быть утка, индейка, также многие делают ветчину. Вообще, в Торонто можно найти блюда любой кухни мира, потому что это огромный многонациональный город. Очень много заведений с азиатской кухней, великолепные японские рестораны, вкуснейшие блюда можно попробовать в индийских ресторанах… Да что говорить, в Торонто есть и украинские, и грузинские, и русские рестораны.

Хотелось бы рассказать и о традиции пожертвований на Рождество. Во всех торговых центрах стоят пункты сбора игрушек для детишек, чтобы даже у нуждающегося ребенка был праздник. Нашему ребенку как раз подарили подарок, который пожертвовали жители Торонто. Каким образом распространяются подарки, мне неизвестно, но конкретно наш нам подарила организация, в которой я училась сразу по приезде в страну. Подарки, к слову, очень хорошие: ребенок младше двух лет получил велосипед, книгу и две мягкие игрушки. Знакомые говорят, что пожертвований так много, что каждый ребенок получает несколько игрушек.

«Новый год в Канаде — больше общественный праздник, нежели семейный. Люди выходят на улицу, в центре города всегда бывает салют, кто-то ездит в гости к друзьям». Фото liveinternet.ru

А вот Новый год в Канаде — больше общественный праздник, нежели семейный. Люди выходят на улицу, в центре города всегда бывает салют, кто-то ездит в гости к друзьям. А вот подарки уже никто никому не дарит. Мы в Новый год планируем звонить нашим близким в Россию, а сам 2019-й встретить в кругу друзей по времени Торонто и после сразу лечь спать. Кстати, нашим детишкам повезло — им приносит подарки не только Санта, но и Дед Мороз. Немного накладно для родителей, зато весело для детей.

Не скажу за всю Канаду, но в Торонто официальные выходные — это 25 декабря (Рождество), 26 декабря (Boxing Day) и 1 января. По факту, очень многие знакомые говорят, что между 26 декабря и 1 января берут либо выходные, либо договариваются на работе, что будут работать из дома. В целом, да, праздники не такие длинные, как мы привыкли в России».