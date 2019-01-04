«К нам приходят люди, которые любят хоккей, но не наигрались в него в детстве»

О том, как хоккей на валенках стал настоящим народным видом спорта в Ижевске

Вы зрелый состоявшийся в жизни человек — бизнесмен, фрилансер или политик, но не наигрались в детстве в хоккей и все же грезите вернуться к когда-то любимому увлечению? Нет проблем. Хоккей на валенках в Ижевске за 10 лет стал настоящей отдушиной для серьезных мужиков и энергичных женщин, желающих проводить время за любимой игрой. От затеи четырех друзей это увлечение выросло в большое движение с турнирами и полноценной Хоккей-на-валеночной лигой. Об истоках и движущих силах «Реальному времени» рассказал один из организаторов и активных участников игр Михаил Смагин.

«Сидели как-то четыре человека…»

7 января в Ижевске на площадке у зоопарка пройдет финал городского турнира «Хоккей на валенках». В декабре во время игр в районах города определились участники этого турнира. За последние годы из простых дворовых встреч хоккей на валенках в столице Удмуртии приобрел по-настоящему массовый характер. Интерес к нему растет как со стороны участников, так и со стороны зрителей. А началось все с четырех друзей, которым просто захотелось вернуться к увлечениям детства.

— Сидели как-то четыре человека — Дима Зиновьев, Лешка Пентегов, Юра Овечкин и знаменитый наш Андрей Коновал. Сидели и думали, че делать, и тут Юра Овечкин говорит: «Блин! Хоккей в валенках!» Все воскликнули: «Круто! Классно, как в детстве». Свистнули по своим друзьям. Коновал позвал нас с Кротиковым, Настьку Котову, даже Вадим Долгов играл одно время, Коля Халявин. Собиралось поначалу человек десять, — рассказывает Михаил Смагин.

То есть собралась команда друзей, которые в то время работали кто-то в рекламе, кто-то в прессе, кто-то в полиграфии. Были профессора из университета, пресс-секретари. Андрей Коновал был замредактора оппозиционной газеты «День» и активно участвовал в организации протестов на улицах столицы Удмуртии.

Я просто помню, мы играли одно время теннисным мячом, а Тимохе (он тогда был первоклассником) я купил мячик побольше и как-то взял его на хоккей

Было это зимой 2007—2008 года. Установить время начала этого увлечения помогло школьное сочинение сына Смагина, в котором он рассказал о том, что его отец играет в хоккей на валенках.

— Я просто помню, мы играли одно время теннисным мячом, а Тимохе (он тогда был первоклассником) я купил мячик побольше и как-то взял его на хоккей. Мы этот мячик разбомбили, я принес его домой, мол, Тимоха, прости, сломали твой мячик, он тогда еще заплакал, — с улыбкой вспоминает Смагин.

«Поиграть в хоккей на Ижевском пруду — это была мечта любого «салабона»

Поначалу играли раз в месяц или в две недели, собиралось 10—12 человек на площадке у школы №20. После игры все дружно шли к Коновалу, «пили водку, ели пельмени», рассказывает Смагин. И сейчас после игры участники идут к кому-то в гости на чай или что-то покрепче, вместе празднуют дни рождения, ходят в баню.

Затем играть стали на баскетбольной площадке у школы в центре Ижевска за рестораном «Жемчужина». Смагин там снимал офис, и клюшки стали хранить там. Задрипанную площадку они сами привели в порядок. В качестве ворот использовали пятилитровые бутыли с водой. Стали подтягиваться новые люди, и это дало простому увлечению нескольких людей новый толчок.

— Четыре года назад с нами начал играть мой давний знакомый Дима Чистяков. Он тогда был директором филиала московского банка. Привел с собой сына. Приходил он играть каждые выходные. Мы уже тогда начали организовывать такие неформальные турниры по хоккею на валенках, после игры настоящий плов готовили. К нам присоединился известный фотограф Дима Бармин и предложил поиграть на Ижевском пруду, а поиграть в хоккей на нашем пруду — это была мечта любого «салабона».

Прошлой зимой турнир между городскими командами проходил на Центральной площади столицы Удмуртии, а призом стала поездка в Данию

Дмитрий Чистяков тогда стал депутатом Городской думы Ижевска и, собственно, помог организовать проведение турнира на Ижевском пруду. Администрацию уведомили, указав «от балды», что в мероприятии будут участвовать 150—200 человек, хотя верилось поначалу в это с трудом. Для игр выделили площадку на пруду рядом с пляжем. Организаторы сами расчистили ее и обустроили три игровых поля. О готовящемся событии рассказали в СМИ, и на игры действительно пришло больше 150 человек. Участвовало в турнире шесть команд.

С этого момента популярность хоккея на валенках в Ижевске значительно выросла. Прошлой зимой турнир между городскими командами проходил на Центральной площади столицы Удмуртии, а призом стала поездка в Данию.

«Девочки нас останавливают, чтобы мы сильно не бортовались»

Женщины тоже играют в хоккей на валенках, но их не допускают на турниры.

— Когда мы играем друг с другом просто в дворовой хоккей, мы их бережем, у нас и дети с нами играют. Девочки нас как раз останавливают, чтобы мы сильно не бортовались. А турнир — это уже спортивная борьба и работа на результат. Там девчонкам может достаться, так что мы их не допускам, — поясняет Смагин.

Пару лет назад девушки подарили мужикам, играющим в хоккей на валенках, на 23 февраля яркие семейные трусы — кому в горошек, кому в ромашку, и их теперь основатели Хоккей-на-валеночной лиги надевают на игры.

Пару лет назад девушки подарили мужикам, играющим в хоккей на валенках, на 23 февраля яркие семейные трусы — кому в горошек, кому в ромашку



«К нам приходят люди, которые любят хоккей, не наигрались в него в детстве»

Михаил Смагин говорит, что пока до массового движения эта лига не выросла, хотя в Ижевске это увлечение достигло более серьезного развития, чем в других городах. Играют каждое воскресенье, и даже летом. Он вспоминает 60—70-е годы, когда в хоккей действительно играли в каждом дворе Ижевска.

— На самом деле настоящие фанаты, которые постоянно играют с нами, это люди, у которых откровенно в одном месте играет детство, потому что более серьезные люди приходят и уходят, — говорит Михаил Смагин. — К нам приходят люди, которые любят хоккей, не наигрались в него в детстве и просто сейчас приятно проводят время. Это какое-то возвращение в детство, чтобы чувствовать себя моложе. А еще это спорт для лентяев, — с ухмылкой продолжает он, — мы че, дураки, триатлоном заниматься — там надо убиваться, эти марафоны бежать, индивидуальных результатов достигать (триатлон в Удмуртии стал набирать популярность благодаря главе республики Александру Бречалову, увлекающемуся этим сложным видом спорта, — прим. ред.). А тут — мы поиграли, вспотели, хорошо время провели и чувствуем удовлетворение, что спортом занялись.