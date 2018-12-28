В парке «Сосновая роща» открылся новогодний городок

Жители Кировского и Московского района встречают Новый год

Фото: Ирина Анисимова

В преддверии праздничной недели в парке «Сосновая роща» состоялось официальное открытие новогодней елки и сказочного городка. Двадцатиметровая красавица, традиционно устанавливаемая силами ПАО «Казаньоргсинтез», засияла разноцветными огнями, украсив собой площадь. Посетители парка в этот день могли принять участие в веселых конкурсах, услышать зажигательные песни, насладиться выступлениями танцевальных коллективов и поводить хоровод вокруг елки с Дедом Морозом и Снегурочкой. Корреспондент «Реального времени» посетил открытие сказочного городка и ощутил на себе атмосферу праздника.

На открытие новогодней елки приехали со всей Казани

Устанавливать искусственную ель в парке «Сосновая роща» работники ПАО «Казаньоргсинтез» начали еще в середине декабря. За четыре дня до Нового года на ней зажгли сотни разноцветных лампочек. ПАО «Казаньоргсинтез» каждый год украшает парк и зимний городок перед праздниками. Работники предприятия отвечают за иллюминацию, обустройство площади вокруг зеленой красавицы катка. Старания заводчан вот уже несколько лет отмечают на городском конкурсе: сказочный городок становился победителем в номинации республиканского конкурса «Лучшее оформление центральной новогодней елки в районах муниципального образования города Казани».

В день открытия новогодней елки в парке «Сосновая роща», 27 декабря, главный инженер ПАО «Казаньоргсинтез» Рафаэль Сафаров и Алия Загидуллина, заместитель главы администрации Кировского и Московского районов, поздравили жителей Казани с наступающим Новым годом.

Главный инженер ПАО «Казаньоргсинтез» Рафаэль Сафаров поздравил жителей Казани с наступающим Новым годом

«Казаньоргсинтез» ежегодно участвует во всех городских и республиканских мероприятиях социальной направленности. Парк «Сосновая роща» тоже был реконструирован нашим предприятием. Мы на протяжении многих десятилетий украшаем для Казани елку, делаем жителям такой красочный подарок», — добавил Рафаэль Сафаров.



Со сцены гостей приветствовали скоморохи, почтальон Печкин и другие герои сказок



Развлекательную программу организовала администрация Московского и Кировского района. Со сцены гостей приветствовали скоморохи, почтальон Печкин и другие герои сказок. Они загадывали ребятам и взрослым загадки, на которые активно отвечали даже самые маленькие детишки. Елена Кондратова пришла на праздник с восьмилетним сыном Андреем, он убежал кататься с горки, пока мама с увлечением следила за артистами.



Развлекательную программу организовала администрация Московского и Кировского района



«Мы приехали специально на концерт из Московского района. Почаще бы проводили такие мероприятия, не только в Новый год, но и в другие городские праздники. Приятно прийти в парк всей семьей», — рассказала Елена Кондратова корреспонденту «Реального времени». Она призналась, что после реконструкции стала посещать «Сосновую рощу» чаще, поскольку летом здесь приятно отдохнуть в тени деревьев, детям просторно бегать, а мамам удобно гулять с колясками по ровным дорожкам.

Хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой

Если новогоднее представление собрало у сцены родителей с маленькими детьми, то подростки рассекали искусственный лед вокруг елки и с криком, визгом катали друг друга на «ватрушках».

Малыши облюбовали игровую площадку



Запыхавшийся Рамиль на бегу рассказал, что по дороге из школы с одноклассниками постоянно заглядывают в парк, чтобы покататься на плетеных качелях. Сейчас они с друзьями взяли напрокат «ватрушки» и с воодушевлением спорили, кто первым на них прокатится с горы. Горки в парке не высокие, но энтузиазм от этого у ребят не слабеет. В это время школьники восьми-десяти лет облепили игровую площадку, где штурмовали горку для альпинистов и веревочные лестницы.



Вокруг елки залили каток, в парке можно взять коньки напрокат

Вскоре внимание всех детей привлекло предложение артистов позвать на праздник Деда Мороза. Долго сказочного волшебника приглашать не пришлось: в знакомом синем халате вместе с внучкой Снегурочкой они появились на сцене и предложили взрослым и детям исполнить согревающий танец.



Дед Мороз и Снегурочка водили хороводы вокруг елки

Затем главные герои вечера спустились к елке. Снегурочка и Дед Мороз вместе со зрителями водили хоровод, исполнили самую знаменитую новогоднюю песню «В лесу родилась елочка». Сестры Екатерина и Виктория Шмидт также активно подпевали артистам. Екатерина отметила, что часто гуляет в парке с ребенком, ему особенно нравится красочный городок, выполненный в виде химических приборов.

Гости праздника исполнили самую знаменитую новогоднюю песню «В лесу родилась елочка»



Две пенсионерки, стоявшие рядом, добавили, что парк давно стал их постоянным местом для отдыха. Он привлекает аккуратными газонами, дорожками. «В парке всегда чисто. Заметно, что за ним ухаживают. Сначала, когда вырубили старые и сухие деревья, мы расстроились, но их сразу заменили молодыми соснами, которые прижились и снова нас радуют», — рассказала Альфия Маннапова.

Напомним, что парк был обновлен в 2014 году. Основным инвестором выступило ПАО «Казаньоргсинтез», которое вложило в реконструкцию 120 млн рублей. Предприятием были обустроены новые дорожки из асфальтобетона и брусчатки, организовано наружное освещение, заасфальтирована парковка, смонтированы спортивные и детские игровые площадки, установлены скамейки.

Реконструкция благотворно отразилась на популярности парка у казанцев, а посмотреть на новогоднее представление на обновленной площадке приезжают даже из других районов города.

Партнерский материал