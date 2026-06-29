Владимир Путин назначил Ивана Грибова прокурором Башкортостана

Экс-прокурор республики Игорь Пантюшин покинул свой пост в начале апреля после пяти лет работы

Фото: взято с сайта epp.genproc.gov.ru

Президент России Владимир Путин назначил новым прокурором Башкортостана Ивана Грибова, ранее возглавлявшего прокуратуру Владимирской области. Соответствующий указ опубликован на сайте правовых актов.

В том же указе также были определены новые прокуроры для других регионов: прокурором Дагестана стал Денис Авдеев, прокурором Саратовской области — Роман Пантелеев, а прокурором Воронежской области — Сергей Филипенко. Все назначения получили поддержку профильных комитетов Совета Федерации.

Иван Грибов сменил на посту прокурора Башкортостана Игоря Пантюшина, который покинул свой пост в начале апреля после пяти лет работы. По информации «Ъ», Пантюшин может перейти на работу в Генеральную прокуратуру РФ. Временно исполнял обязанности прокурора Башкортостана первый заместитель Евгений Бендовский.

Грибову 51 год, он родом из Марий Эл и является выпускником Саратовской государственной академии права. С 1997 года он работает в органах прокуратуры, занимая должности в прокуратурах Пензенской и Псковской областей, а также в Удмуртии. В апреле 2023 года он возглавил прокуратуру Владимирской области.

Ранее сообщалось, что Вячеслава Гладкова назначили послом России в Абхазии.

Никита Егоров