Белоусов заявил, что в РФ создается единая информсреда для роста осведомленности о БПЛА

Все элементы увязываются в единую систему: боевая машина, мобильная огневая группа, пункты управления и РЛС

В России создается единая информационная система для улучшения ситуационной осведомленности об атаках беспилотных летательных аппаратов, заявил глава Минобороны Андрей Белоусов, чьи слова приводит RT.

Он добавил, что работа над этой системой началась в апреле.

— Не существует радиолокационной станции (РЛС), если она не интегрирована в общую систему... внедряется программное обеспечение, которое позволяет на тактическом уровне определять цели и видеть всю обстановку, управляя боем, — рассказал министр.

Глава министерства отметил, что уже выдано большое количество планшетов расчетам, командирам и на боевые машины.

— Все элементы увязываются в единую систему: боевая машина, мобильная огневая группа, пункты управления и РЛС, — уточнил он.

Ранее сообщалось, что армия России уничтожила два МиГ-29 воздушных сил Украины.

Никита Егоров